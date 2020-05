09 मई : देश-दुनिया के इतिहास में आज के दिन की महत्त्वपूर्ण घटनाएँ

ग्रेगोरी कैलंडर के अनुसार 9 मई वर्ष का 129 वाँ (लीप वर्ष में यह 130 वाँ) दिन है। साल में अभी और 236 दिन शेष हैं। 9 मई की महत्त्वपूर्ण घटनाएँ 1386 - विश्व की प्राचीनतम संधियों में से एक पुर्तगाल और इंग्लैंड के बीच विंडसोर समझौता हुआ।

1576 - महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हल्दी घाटी का युद्ध शुरू हुआ।

1588 - ड्यूक हेनरी द ग्यूसे की सेना ने पेरिस पर कब्जा किया।

1653 - विश्वविख्यात ऐतिहासिक इमारत ताजमहल का निर्माण 22 वर्ष के निरंतर परिश्रम के बाद हुआ।

1689 - अंग्रेज शासक विलियम तृतीय ने फ्रांस के साथ युद्ध की घोषणा की।

1874 - बॉम्बे (वर्तमान में मुंबई) में पहली बार घोड़े से खींची जाने वाली ट्रॉमकार शुरू हुयी।

1946 - डॉ. राम मनोहर लोहिया की अगुवाई में गोवा में पुर्तगाल के शासन के खिलाफ पहला सत्याग्रह आंदोलन शुरू हुआ था।

1947 - विश्व बैंक ने अपना पहला ऋण फ्रांस को दिया था।

1955 - पश्चिमी जर्मनी नेटो का हिस्सा बन गया था।

1960 - बर्थ कंट्रोल पिल वैध करने वाला अमेरिका पहला देश बना।

1975 - पहली विद्युत टंकण मशीन बनायी गयी।

2000 - जाफना प्राय:द्वीप के एलीफेंट दर्रे पर कब्ज़े के लिए लिट्टे के साथ हुए संघर्ष में श्रीलंका के 358 सैनिक मारे गये।

2003 - गूगल ने इंटरनेट प्रोग्राम एडसेंस पेश किया।

2004 - चेचेन्या में एक विस्फोट में वहाँ के राष्ट्रपति अखमद कादरोव का निधन।

2005 - मास्को में रूस द्वारा द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान जर्मनी सेना पर विजय की 60वीं वर्षगांठ के जलसों में भारत के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भाग लिया।

2006 - यूरोपीय देश इस्तोनिया में यूरोपीय संविधान को मंजूरी मिली।

2008 - अमेरिका ने पाकिस्तान को 8.1 करोड़ डॉलर की सैन्य सहायता देने से इन्कार किया।

2009 - नासा ने चांद पर पानी की खोज के टोही यान भेजा।

2010 - भारत की वंदना शिवा को विकासशील देशों में महिला सशक्तिकरण और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में सहयोग देने के लिए वर्ष 2010 के सिडनी शांति पुरस्कार के लिए चुना गया। उन्हें चार नवंबर को सिडनी ओपेरा हाउस में यह पुरस्कार प्रदान किया जाएगा।

2012 - अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा ने समलैंगिक विवाह को अपना समर्थन दिया। 9 मई को जन्मे व्यक्ति 1540 - महाराणा प्रताप, उदयपुर, मेवाड़ में शिशोदिया राजवंश के राजा।

1866 - गोपाल कृष्ण गोखले, स्वतंत्रता सेनानी, समाजसेवी, विचारक एवं सुधारक थे।

1836 - फ़र्डिनांड मोनोयेर - प्रसिद्ध फ़्राँसीसी नेत्र रोग विशेषज्ञ थे।

1935 - स्नेहमयी चौधरी - प्रसिद्ध हिन्दी कवयित्री।

1661 - जहाँदारशाह - बहादुरशाह प्रथम के चार पुत्रों में से एक था। 9 मई को हुए निधन 2014 - एन. जनार्दन रेड्डी - भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राजनीतिज्ञ थे, जो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे।

1959 - भवानी दयाल संन्यासी - राष्ट्रवादी, हिंदी सेवी और आर्यसमाजी थे।

1986 - तेनज़िंग नोर्गे - माउंट एवरेस्ट, हिमालय पर पहुँचने वाले सर्वप्रथम व्यक्ति।

1995 - कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर - हिन्दी के जाने-माने निबंधकार।

1998 - तलत महमूद - प्रसिद्ध भारतीय गजल गायक और अभिनेता।

