मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे: वो पाँच बेहतरीन फिल्में जो समाज को देती हैं मेंस्ट्रुअल हाइजीन का गहरा संदेश

महिलाओं के जीवन में मासिक धर्म उनकी प्रकृति से जुड़ी प्रक्रिया है। हर साल 28 मई को पूरी दुनिया में 'मासिक धर्म स्वच्छता दिवस' (Menstrual Hygiene Day) मनाया जाता है। इसकी शुरुआत साल 2014 में जर्मन एनजीओ 'वॉश यूनाइटेड' (WASH United) ने की थी। इसको मनाने के पीछे का उद्देश्य लड़कियों/महिलाओं को पीरियड्स यानी महीने के उन पांच दिनों में स्वच्छता और सुरक्षा के लिए जागरूक करना है।

इस लेख के जरिए आज हम आपको उन पाँच बेहतरीन फिल्मों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्होंने समाज को मेंस्ट्रुअल हाइजीन का गहरा संदेश देते हुए लोगों को इसके प्रति जागरुक भी किया है- 1. पैडमैन पैड मैन साल 2018 में रिलीज़ हुई कॉमेडी-ड्रामा फिल्म है, जिसके लेखक-निर्देशक आर. बाल्की है। इस फिल्म में अक्षय कुमार, सोनम कपूर और राधिका आप्टे मुख्य भूमिकाओं में नज़र आए।

फिल्म अरुणाचलम मुरुगनांथम के जीवन पर आधारित है, जो तमिलनाडु के एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जिन्होंने कम लागत वाली सैनिटरी नैपकिन मशीन बनाकर ग्रामीण भारत में मासिक धर्म स्वच्छता की अवधारणा में क्रांति ला दी।

66 वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में फिल्म पैड मैन को अन्य सामाजिक मुद्दों पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला। फिल्म में अक्षय कुमार के प्रदर्शन की काफी प्रशंसा की गई, जिसके लिए उन्हें 64 वें फिल्मफेयर पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का नामांकन मिला। 2. पीरियड: एन्ड ऑफ सेंटेंश ग्रामीण भारत में महिलाओं के मासिक धर्म पर बनी इस फिल्म ने 91 वें अकादमी अवार्ड्स में डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट सब्जेक्ट कैटेगरी में ऑस्कर अवार्ड जीता है।

पुरस्कार विजेता फिल्म निर्माता रेका ज़्हाताबची ने शॉर्ट फिल्म का निर्देशन किया है, इसका निर्माण भारतीय निर्माता गुनीत मोंगा की सिख एंटरटेनमेंट द्वारा किया गया है।

यह फिल्म द पैड प्रोजेक्ट के एक हिस्से के रूप में सामने आई, जिसकी शुरुआत लॉस एंजिल्स के ओकवुड स्कूल में छात्रों और उनके शिक्षक मेलिसा बर्टन ने की थी।

डॉक्यूमेंट्री फिल्म दिल्ली के बाहर हापुड़ गांव के बारे में है, जहां महिलाएं एक शांत क्रांति का नेतृत्व करती हैं, क्योंकि वे मासिक धर्म के गहरे कलंक से लड़ती हैं।

पीढ़ियों से, इन महिलाओं के पास सैनिटरी पैड तक पहुंच नहीं थी, जो स्वास्थ्य मुद्दों और लड़कियों के स्कूल छोड़ने का कारण बनती है।

गौकोर: ए पीरियड हाउस वास्तविक रीति-रिवाजों पर आधारित इस फिल्म की लेखक-निर्देशक प्रियंका पाथक है। फिल्म की कहानी रानी नाम की एक 14 साल की लड़की है, जिसने 30 साल के बलदेव के साथ शादी की। वह शादी के 1 दिन पहले मासिक धर्म शुरू कर देती है, इसलिए बलदेव बहुत परेशान है। उनका परिवार एक नई दुल्हन के स्वागत के बजाय उसके साथ अछूत व्यवहार करता है। उसे रीति-रिवाजों के कारण गाँव के किनारे पर बनी झोपड़ी में 4 दिन रहना चाहिए। गाँव के बाहर एक झोपड़ी जहाँ लड़कियों और महिलाओं को मासिक धर्म के दौरान भगा दिया जाता है, जिसे GAOKOR कहा जाता है।

GAOKORS की स्थितियों में सुधार करने के लिए कदम उठाए गए हैं, लेकिन अभ्यास को समाप्त करने के लिए नहीं। यह फिल्म महिलाओं के मानवीय अधिकार का गंभीर उल्लंघन दिखाती है। 4. मेंस्ट्रुअल एज्यूकेशन फिल्म आधिराज कृष्णा और निरव पुरोहित के निर्देशन में बनी इस फिल्म को वैभव द्विवेदी, आधिराज कृष्णा और विनय चौरसिया ने लिखा था। यह फिल्म स्कूल जाने वाली किशोरियों के मासिक धर्म पर आधारित है। फिल्म के जरिये किशोरियों को मासिक धर्म के प्रति जागरुक करने की एक बेहतरीन और सराहनीय कोशिश की गई है। 5. महीना: ए स्टोरी अबाउट फादर-डॉटर रिलेशनशिप "महीना" वीर नामक एक व्यक्ति की कहानी है, जो अपनी 13 वर्षीय बेटी, जग्गू के साथ रहता है। उनकी पत्नी की 10 साल पहले मृत्यु हो गई थी। फिल्म एक पिता और एक बेटी के कोमल रिश्ते से संबंधित है जब वीर को पता चलता है कि जग्गू ने पहली बार मासिक धर्म लिया है। फिल्म में बताया गया है कि वीर जग्गू को मासिक धर्म के बारे में कैसे समझाता है क्योंकि जग्गू को पता नहीं है कि यह क्या है।



केनेथ देसाई, आयुषी सांगले, मल्हार अटकेकर, संगीता भारती, इशान अरोरा की भूमिकाओं वाली इस फिल्म को तनीषा अग्रवाल ने निर्देशित किया है और सौरभ म्हात्रे फिल्म के निर्माता है।

