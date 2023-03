आनंद महिंद्रा का कमाल, Bill Gates से चलवा दिया ई-रिक्शा

वो कौन सी चीज है जिसमें तीन पहिए हैं, बिल्कुल धुंआ नहीं छोड़ती और हॉर्न के अलावा कोई भी आवाज नहीं करती? (What has 3 wheels, 0 emissions, and makes no noise? Except the horn,") इन शब्दों के साथ शुरू होता है एक विडियो.

जिसमें एक उम्रदराज शख्स भारत की सड़कों पर ई-ऑटो रिक्शा महिंद्रा ट्रिओ(E-Rikshaw Mahindra Treo) चला रहा है. इस गाड़ी को चलाने वाला कोई और नहीं बल्कि खुद Bill Gates हैं.

माइक्रोसॉफ्ट(Microsoft) के को-फाउंडर ने खुद अपना ये वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया है, जिसके बैकग्राउंड में किशोर कुमार का गाना चल रहा है, “चलती का नाम गाड़ी"(Chalti ka naam gaadi).

इस वीडियो को शेयर करते हुए उन्होंने साथ में लिखा, इंडिया के अंदर इनोवेशन के लिए जो जज्बा है उसे देखकर मैं हमेशा हैरान होता हूं. मैं वहां एक इलेक्ट्रिक रिक्शा चलाया है, जो 4 लोगों को लेकर 131 किमी तक चल सकता है. महिंद्रा जैसी कंपनियां किस तरह ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री के अंदर कार्बन उत्सर्जन को घटाने के लिए काम कर रही हैं उसे देखकर प्रेरणा मिलती है."

ई-रिक्शा की तारीफ करते हुए बिल गेट्स के इस वीडियो को उनके कॉलेज में साथी रहे आनंद महिंद्रा(Anand Mahindra) ने भी शेयर किया है. आखिरकार इस ई-रिक्शा को उनकी ही कंपनी महिंद्रा Helms ने जो बनाया है.

उन्होंने लिखा “चलती का नाम बिल गेट्स की गड्डी" आपने समय निकालकर Treo का अनुभव लिया, देखकर बड़ा अच्छा लगा. उसके बाद उन्होंने बिल गेट्स को 3-व्हीलर ईवी ड्रैग रेस के लिए इनवाइट भी किया. उन्होंने इस चैलेंज में में हिस्सा लेने के लिए सचिन तेंदुलकर को भी नॉमिनेट किया.

आपको बता दें कि बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के को-चेयर बिल गेट्स पहले भी हेल्थ, डिवेलपमेंट और क्लाइमेट के मोर्चे पर इंडिया की ग्रोथ की सराहना कर चुके हैं. उन्होंने कहा कि इंडिया इस बाक की मिसाल है कि इनोवेशन में इनवेस्टमेंट करके कुछ भी हासिल किया जा सकता है.

माइक्रोसॉफ्ट के को-फाउंडर ने इतनी बड़े पैमाने पर कोविड वैक्सीनों के प्रोडक्शन, उसकी सुरभा, प्रभावशीलता और किफायत दाम को लेकर पहले भी तारीफ की है. इनमें कुछ वैक्सीन को उनके संस्थान ने भी सपोर्ट किया था.

बिल गेट्स ने जिस महिंद्रा Treo इलेक्ट्रिक थ्री-वीलर पैसेंजर कार की कीमत इंडिया में 2.92 से 3.02 लाख रुपये है. इस इलेक्ट्रिक गाड़ी में 42Nm का टॉर्क है और लिथियन आयन बैटरी लगी होने की वजह से 8Kw का पावर है. ये गाड़ी 50 की माइलेज में भी चल सकती है. इसकी बैटरी चार्ज होने में 3 घंटे 50 मिनट का समय लेती है.