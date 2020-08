अपने रिटायरमेंट से पहले ही धोनी इन बिज़नेस में कर चुके हैं निवेश

कमाई के मामले में लंबे समय तक नंबर एक बने रहने वाले एमएस धोनी की कुल संपत्ति 750 से 800 करोड़ रुपये के आस-पास है। धोनी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कह दिया है।

लंबे समय तक भारतीय क्रिकेट टीम की कमान संभालने और भारत के खाते में बतौर कप्तान दो विश्वकप डालने वाले महेंद्र सिंह धोनी ने 15 अगस्त की शाम को एक इंस्टाग्राम वीडियो पोस्ट करने के साथ ही अपने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। गौरतलब है कि धोनी फिलहाल आईपीएल की टीम चेन्नई सुपर किंग्स का बतौर कप्तान हिस्सा हैं।

कैप्टन कूल के नाम से याद रखे जाने वाले धोनी की गिनती हमेशा से देश में सबसे अधिक कमाई करने वाले खिलाड़ियों में होती रही है, लेकिन धोनी ने अपनी इस बड़ी आय के साथ ही व्यापार के कई क्षेत्रों में निवेश में भी जमकर हाथ आजमाया है। नीचे हम आपको यह बता रहे हैं कि धोनी ने किन उद्यमों में निवेश किया हुआ है-

साल 2016 में शुरू हुए लाइफस्टाइल ब्रांड सेवेन ने एमएस धोनी को बतौर ब्रांड एम्बेस्डर अपने साथ जोड़ा था, लेकिन धोनी ने बाद में धोनी ने ब्रांड के फुटवियर बिजनेस का स्वामित्व ले लिया था। इसी के साथ धोनी जिम की एक श्रंखला में भी निवेश रखते हैं। स्पोर्ट्स फिट वर्ल्ड प्राइवेट लिमिटेड के अंतर्गत करीब 200 जिम में धोनी की हिस्सेदारी है।

धोनी का सीधा निवेश खेल में भी है। क्रिकेट के बेताज़ बादशाह धोनी फुटबॉल में भी ख़ासी दिलचस्पी रखते हैं और वो इंडियन सुपर लीग की टीम चेन्नइयन एफसी के सह-मालिक हैं। धोनी का बाइक प्रेम जगजाहिर है, इसी क्रम में धोनी सुपरस्पोर्ट वर्ल्ड चैंपियनशिप में माही रेसिंग टीम के सह मालिक हैं। धोनी ने रांची के हॉकी क्लब रांची रेज़ में भी निवेश किया हुआ है।

टीम इंडिया के इस पूर्व खिलाड़ी ने होटल व्यवसाय में भी निवेश किया हुआ है। धोनी के पास झारखंड में स्थित होटल माही रेजिडेन्सी का स्वामित्व है, हालांकि इस होटल की अन्य फ्रांचाइजी नहीं हैं। धोनी ने स्टार्टअप खाताबुक में भी निवेश किया है। खाताबुक के प्रचार में धोनी आपको अक्सर नज़र आ जाएंगे, इसी के साथ धोनी चेन्नई के स्टार्टअप रनएडम में भी हिस्सेदार हैं।

कमाई के मामले में लंबे समय तक नंबर एक बने रहने वाले धोनी की कुल संपत्ति 750 से 800 करोड़ रुपये के आस-पास है। गौरतलब है कि धोनी ने शुरुआत से अपने गृह नगर रांची को ही निवास स्थान बनाया है और यह धोनी के खेल का ही प्रभाव रहा है कि रांची में लंबे समय से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट होते रहे हैं। Also Read कोच्चि स्थित एआई एरियल डायनामिक्स ने कोविड-19 से लड़ने के लिए विकसित किए ड्रोन

Want to make your startup journey smooth? YS Education brings a comprehensive Funding Course, where you also get a chance to pitch your business plan to top investors. Click here to know more.