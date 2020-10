लगातार 13वीं बार फोर्ब्स सूची में मुकेश अंबानी देश के सबसे रईस व्यक्ति

फोर्ब्स की सूची के अनुसार मुकेश अंबानी लगातार 13वीं बार सबसे अमीर भारतीय बन गए हैं। इन्होंने कोरोना महामारी के बीच भी अच्छी कमाई की है। देश में जिस समय लॉकडाउन था, उस समय भी रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयरों में भारी तेजी देखी गई है। फोर्ब्स ने इस वर्ष भी 100 सबसे अमीर भारतीयों की सूची जारी की है। इस सूची में कई नए नाम शामिल हुए हैं। मुकेश अंबानी, गौतम अडानी समेत कई पूराने लोग अपनी जगह बनाए रखने में कामयाब रहे हैं। आपको बता दें कि फोर्ब्स की सूची के अनुसार मुकेश अंबानी लगातार 13वीं बार सबसे अमीर भारतीय हैं। दिलचस्प बात यह है कि कोरोना वायरस की महामारी के बावजूद, 100 सबसे धनी भारतीय की दौलत में 14 फीसदी का इजाफा देखने को मिला है। ये हैं भारत के 10 सबसे अमीर व्यक्ति (संपत्ति करोड़ डॉलर में)

मुकेश अंबानी : 8870 करोड़ डॉलर गौतम अडानी : 2520 करोड़ डॉलर शिव नादर : 2040 करोड़ डॉलर राधाकिशन दमानी : 1540 करोड़ डॉलर हिंदुजा बंधु : 1280 करोड़ डॉलर साइरस पूनावाला : 1150 करोड़ डॉलर पलोनजी मिस्त्री : 1140 करोड़ डॉलर उदय कोटक : 1130 करोड़ डॉलर गोदरेज परिवार : 1100 करोड़ डॉलर लक्ष्मी मित्तल : 1030 करोड़ डॉलर

मुकेश अंबानी के पास नेट $88.7 अरब की दौलत है। उनकी कंपनी आरआईएल बाजार पूंजीकरण के आधार पर देश की सबसे बड़ी कंपनी है। मुकेश अंबानी की संपत्ति की वृद्धि में सबसे बड़ा हाथ रिलायंस का है। हाल ही में रिलायंस इडंस्ट्रीज में दुनिया के कई बड़े निवेशकों ने निवेश किया है। जियो प्लेटफॉर्म में फेसबुक और गूगल जैसे दिग्गजों ने $20 अरब का निवेश किया। साथ ही, रिलायंस रिटेल में भी कई नामी इक्विटी फंडों ने पैसा डाला है।

फोर्ब्स की इस सूची में अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी भी शामिल हैं, जो देश के दूसरे सबसे बड़े धनकुबेर बन कर उभरे हैं। अडानी के पास $25.2 अरब की संपत्ति है। साथ ही, HCL टेक्नोलॉजीज के चेयरमैन तीसरे नंबर पर हैं, जिनकी कुल संपत्ति $20.4 अरब की है।

टॉप 10 के बाकी पायदानों पर राधाकिशन दमानी ($15.4 अरब), हिंदुजा बंधु ($12.8 अरब), सायरस पूनावाला ($11.5 अरब), पालोनजी मिस्त्री ($11.4 अरब), उदय कोटक ($11.3 अरब), गोदरेज परिवार ($11 अरब) और लक्ष्मी मित्तल ($10.3 अरब) बने हुए हैं।

