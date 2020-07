माईलैब की कोविड-19, अन्य जांच स्वचालित तरीके से पूरा करने वाली मशीन पेश, इस तारीख से शुरू होगी बुकिंग

नयी दिल्ली, देश की पहली स्वदेशी कोविड-19 जांच किट बनाने की अनुमति प्राप्त करने वाली पुणे की माइलैब डिस्कवरी सॉल्युशंस ने प्रयोगशाला में की जाने वाली आणविक निदान जांचों को स्वचालित तरीके से पूरा करने वाली मशीन ‘कॉम्पैक्ट एक्सएल’ पेश की है। कंपनी का दावा है कि यह मशीन आरटी-पीसीआर किट से की जाने वाली कोविड-19 जांच के परिणाम देने में भी काम आती है। सांकेतिक चित्र (फोटो साभार: shutterstock) कंपनी ने मंगलवार को एक बयान में कहा कि वह 13 जुलाई से इस मशीन के ऑर्डर लेना शुरू कर देगी। हालांकि अभी कंपनी ने इसकी आपूर्ति करने की तारीख और कीमत का खुलासा नहीं किया है।

गौरतलब है कि इससे पहले कंपनी को मार्च में केंद्रीय दवा मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ) से अपनी कोविड-19 जांच किट के वाणिज्यिक उत्पादन की मंजूरी मिली थी। कंपनी की किट भारत निर्मित पहली ऐसी ऐसी किसी किट थी जिसे सरकार की मंजूरी मिली।

बयान के मुताबिक ‘कॉम्पैक्ट एक्सएल’ से मात्र 4x3 फुट की जगह में मेज के ऊपर रखकर भी काम लिया जा सकता है। यह मशीन जांच के नमूनों को संभालने से लेकर परीक्षण तक की कई मानवीय प्रयोगशाला प्रक्रियाओं को खुद से करने में सक्षम है। यह एक बार में कई तरह के 32 नमूनों का परीक्षण कर सकती है। नेटवर्क से जोड़ने के बाद नमूनों की संख्या को 32 से आगे भी बढ़ाया जा सकता है।

यह कोविड-19 के संक्रमण का पता लागने वाली आरटी-पीसीआर किट से लिए गए नमूनों का भी परीक्षण कर सकती है।

कंपनी का दावा है कि इससे जांच पूरी करने के लिए प्रयोगशाला में काम करने वाले 3 से 4 विशेषज्ञों के बजाय बस एक विशेषज्ञ की जरूरत होगी। यह प्रयोगशाला के 700 वर्गफुट के साफ कमरे की जगह लेने में सक्षम है। यह जांच प्रयोगशालाओं की लागत को कम करेगी।

यह मशीन प्लाज्मा, ऊतक और बलगम जैसे नमूनों की जांच कर सकती है। यह आरएनए और डीएनए आधारित विभिन्न तरह की जांच करने में सक्षम है। यह प्रिंटर में इस्तेमाल होने वाली कार्टेज की तरह ही कार्टेज प्रौद्योगिकी से चलने वाली मशीन है।

माईलैब के प्रबंध निदेशक हसमुख रावल ने कहा कि उन्नत जांच प्रक्रियाओं में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए यह हमारा अब तक का सबसे महत्वाकांक्षी उत्पाद है।

कंपनी की इस पेशकश के मौके पर सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के चेयरमैन साइरस पूनावाला और एपी ग्लोबल के चेयरमैन अभिजीत पवार मौजूद रहे।

गौरतलब है कि कोविड-19 जांच किट का उत्पादन तेज करने के लिए माईलैब ने अप्रैल में सीरम इंस्टीट्यूट और एपी ग्लोबल के साथ गठजोड़ करने की घोषणा की थी। Also Read रेडियोलॉजी स्कैन के परिणामों को तेज करने के लिए AI और ML का उपयोग कर रहा है यह स्टार्टअप

