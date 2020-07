नई शिक्षा नीति 2020: बंद होगा M.Phil कोर्स, पाँचवीं क्लास तक मातृभाषा में होगी पढ़ाई, जानिये क्या है बदली हुई नई शिक्षा नीति

"भारत के शैक्षिक परिदृश्य को बदलते हुए, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 29 जुलाई 2020 को 21 वीं सदी की जरूरतों को दर्शाते हुए एक नई शिक्षा नीति को मंजूरी दी है। सरकार ने M.Phil कोर्स को बंद करने का बड़ा निर्णय लिया है, लेकिन साथ ही खोले हैं पहले से बेहतर विकल्प।" फोटो साभार: shutterstock

शिक्षा के क्षेत्र में व्यापक बदलावों के लिए केंद्र सरकार ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को मंजूरी दे दी है। करीब तीन दशक के बाद देश में नई शिक्षा नीति को मंजूरी दी गई है। इससे पूर्व 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाई गई थी और 1992 में इसमें संशोधन किया गया था। पूर्व इसरो प्रमुख के कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में विशेषज्ञों की एक समिति ने नई शिक्षा नीति का मसौदा तैयार किया, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने बुधवार को मंज़ूरी दे दी। इसके अंतर्गत नई शिक्षा नीति में स्कूल शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक कई बड़े बदलाव किए गए हैं।

2020 में शुरू की गई राष्ट्रीय शैक्षिक नीति ने स्कूल और विश्वविद्यालय शिक्षा की मौजूदा पद्धति को 50 प्रतिशत सकल नामांकन (ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो) अनुपात के लक्ष्य और पाठ्यक्रमों में कई प्रवेश और निकास प्रदान करके बदल दिया है।

नई शिक्षा नीति के सभी प्रमुख आकर्षण देखें, जो सरकार का मानना ​​है कि परिवर्तनकारी है। ये है नई शिक्षा नीति की खास बातें सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण, मंत्रिमंडल ने उच्च शिक्षा में सुधारों को मंजूरी दी है जिसमें 2035 तक 50 प्रतिशत सकल नामांकन अनुपात (ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो) प्राप्त करने का लक्ष्य शामिल है। सरकार ने यह भी घोषणा की कि प्रणाली में कई प्रवेश / निकास के लिए भी प्रावधान होगा। विषयों की लचीलापन, जिस विषय पर लंबे समय से बहस चल रही है, आखिरकार 2020 राष्ट्रीय शिक्षा नीति में पेश किया गया है। इसका मतलब है कि छात्र अब तक मौजूद विषय संयोजनों की परवाह किए बिना प्रमुख और मामूली विषयों को चुन सकेंगे। इससे उन लोगों को लाभ होने की उम्मीद है जो बहु-विषयक (multi-disciplinary) पाठ्यक्रमों में रुचि रखते हैं। एक अन्य पहलू, सरकार ने इस बात पर प्रकाश डाला कि नई नीति (ग्रेडेड ऑटोनॉमी), अकादमिक, प्रशासनिक और वित्तीय स्वायत्तता भी मान्यता की स्थिति के आधार पर कॉलेजों को दी जाएगी। सरकार तीन और चार साल के स्नातक कार्यक्रमों और एक और दो साल के स्नातकोत्तर कार्यक्रमों को भी शामिल करने की योजना बना रही है। बैचलर्स और मास्टर्स के लिए भी 5 साल के कोर्स इंटीग्रेटेड होंगे। सरकार ने एम. फिल को बंद करने की भी घोषणा की है। जो छात्र रिसर्च करना चाहते हैं उनके लिए चार साल का डिग्री प्रोग्राम होगा और जो नौकरी में जाना चाहते हैं वे तीन साल का ही डिग्री प्रोग्राम करेंगे, लेकिन शोधकर्ता एक साल के एमए (MA) के साथ चार साल के डिग्री प्रोग्राम के बाद सीधे पीएचडी (PhD) कर सकते हैं, उन्हें अब एमफ़िल (M.Phil) की ज़रूरत नहीं। स्कूली शिक्षा के लिए, सरकार ने मिडिल स्कूल (कक्षा 6) से व्यावसायिक (वोकेशनल) प्रशिक्षण पाठ्यक्रम शामिल करने का निर्णय लिया है, जहाँ छात्रों को लगभग 10 दिनों के लिए इंटर्न करने का भी मौका दिया जाएगा। कोडिंग भी स्कूल के पाठ्यक्रम का एक हिस्सा बन जाएगा। अध्ययन में तकनीकी पहलू को मजबूत करते हुए, ई-पाठ्यक्रमों को क्षेत्रीय भाषाओं में पेश किया जाएगा, वर्चुअल लैब विकसित की जाएंगी और एक राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी मंच (NETF) भी बनाया जाएगा। कॉलेज क्रेडिट ट्रांसफर और अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट पर भी विचार किया जाएगा। सरकार ने घोषणा की है कि यह बुनियादी साक्षरता और बुनियादी संख्या पर ध्यान केंद्रित करेगी और पाठ्यक्रम के शैक्षणिक ढांचे में बड़े बदलाव होंगे। इसका मतलब यह है कि अलग-अलग स्ट्रीम्स के बीच कोई कठोर अलगाव नहीं होगा। बोर्ड परीक्षा के लिए, नीति का प्रस्ताव है कि इसमें वस्तुनिष्ठ (ऑब्जेक्टिव) और व्यक्तिपरक (सब्जेक्टिव) प्रश्नपत्र होंगे जिससे छात्रों को उनके सीखने के आधार पर आंका जाएगा। Also Read HRD मंत्रालय का नाम हुआ शिक्षा मंत्रालय, नई शिक्षा नीति के तहत बड़े बदलावों को मिली कैबिनेट की मंजूरी

