मिलिए 30 वर्षीय नग्रुरंग मीना से जिन्होंने अरुणाचल प्रदेश में सड़क के किनारे लगाई फ्री रोडसाइड लाइब्रेरी

महामारी और उसके बाद के लॉकडाउन के दौरान, लोग नए बने रहने और नए कौशल सीखने के लिए नवीन विचारों के साथ आए हैं। तीस वर्षीय नग्रुरंग मीना अरुणाचल प्रदेश के निरजुली टाउन की एक ऐसी महिला हैं, जिन्होंने पढ़ने के लिए प्यार को प्रोत्साहित करने के लिए सड़क के किनारे पुस्तकालय की स्थापना की है।

“सड़क के किनारे लाइब्रेरी स्थापित करने के बाद केवल 10 दिन में पाठकों की प्रतिक्रिया भारी रही है। अब तक, खुले रैक से कोई भी किताबें चोरी नहीं हुई हैं और मैं चिंतित नहीं हूं क्योंकि अगर कोई किताब चोरी हो जाती है, तो भी मुझे खुशी होगी क्योंकि यह चोर के लिए किसी उद्देश्य से होगी। एक व्यक्ति पढ़ने के अलावा एक पुस्तक के साथ क्या कर सकता है?" लाइब्रेरी की संस्थापक और सरकारी स्कूल की शिक्षिका नग्रुरंग मीना ने नॉर्थ ईस्ट टुडे को बताया।

नग्रुरंग मिज़ोरम के सड़क किनारे पुस्तकालयों में से एक से प्रेरित थी जो इस साल के शुरू में खोला गया था। अपनी दोस्त दिवांग होसी के साथ, वे अपने शहर के लिए सड़क पुस्तकालय के विचार के साथ आई।

अपने दिवंगत पिता की याद में, उन्होंने 2014 में अपनी छोटी बहन, नग्रुरंग रीना जो कि जेएनयू, नई दिल्ली से पीएचडी स्कोलर हैं, के साथ Ngurang Learning Institute (NLI) की शुरुआत की। पिछले छह वर्षों से NIL ने विभिन्न कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों की मदद से एक हजार से अधिक लोगों को गरिमामय जीवन पढ़ने, लिखने और जीने में मदद की है। नग्रुरंग मीना (फोटो साभार: Life Beyond Numbers) अच्छे उपयोग के लिए महामारी के दौरान अपना खाली समय लगाने के लिए, उन्होंने पुस्तकालय शुरू किया, जिसमें विभिन्न विषयों को कवर करने वाली कई किताबें हैं। उन्होंने लगभग 70-80 किताबें अलमारियों पर रखी हैं।

उन्होंने किताबों को खरीदने के लिए लगभग 10,000 रुपये खर्च किए और 'सेल्फ-हेल्प लाइब्रेरी' के लिए लकड़ी की अलमारियों को बनाने के लिए 10,000 रुपये खर्च किए। वह उन बच्चों को भी मिठाई देती है जो उनकी लाइब्रेरी जाते हैं। 10 वर्ष से कम आयु के बच्चे और कामकाजी महिलाएँ लगातार वहां आती हैं।

मीना ने द लॉजिकल इंडियन को बताया, "मैं उच्च शिक्षा हासिल करने वाली अपने परिवार की पहली महिला हूं। एक आदिवासी बच्चे के रूप में सीमावर्ती राज्य में पली-बढ़ी, मुझे किताबों और पुस्तकालयों तक बहुत कम पहुंच थी। पढ़ना और लिखना सीमित गतिविधियाँ थीं और केवल पाठ्यपुस्तकों तक ही सीमित थीं। हालांकि हमारे यहां राज्य के कुछ सरकारी पुस्तकालय हैं लेकिन मेरे भाई-बहनों और मुझे बचपन में कभी भी वहां जाने का मौका नहीं मिला।" लोगों पर इसके सकारात्मक प्रभाव को देखते हुए, कई लोगों ने पहल को प्रोत्साहित किया है और अधिक पुस्तकों को खरीदने के लिए नकद में भी योगदान दिया है।

उन्होंने कहा, "हालांकि मेरी प्रेरणा मिजोरम है, लेकिन मुझे एहसास है कि अरुणाचल बहुत अलग है। बच्चों में लेखन कौशल बहुत खराब है। मैं चाहती हूं कि कक्षा IX-XII के छात्र अधिक पढ़कर अपने लेखन कौशल में सुधार करें।"

इस पुस्तकालय के साथ, मीना अन्य स्थानों में इस तरह की गतिविधियों को लेने के लिए दूसरों को प्रोत्साहित करने की उम्मीद करती है।

