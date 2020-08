नितिन गडकरी मध्यप्रदेश में करेंगे 9400 करोड़ रुपये की लागत वाली 35 राजमार्ग परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन

केंद्रीय सड़क परिवहन, राजमार्ग और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) मंत्री नितिन गडकरी ने मंगलवार, 25 अगस्त, 2020 को मध्य प्रदेश में 35 राजमार्ग परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय सड़क परिवहन, राजमार्ग और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) मंत्री नितिन गडकरी (फोटो साभार: zeenews) मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस वर्चुअल कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। इस दौरान केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत और नरेंद्र सिंह तोमर, तथा राज्यमंत्री प्रहलाद सिंह पटेल, फग्गन सिंह कुलस्ते और जनरल (डॉ.) वीके सिंह (सेवानिवृत), राज्य सरकार के कई मंत्री, कई सांसद, कई विधायक और केंद्र एवं राज्य सरकार के कई वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहेंगे।

इन परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास के तहत 1139 किलोमीटर लंबी सड़क शामिल है, जिसपर 9400 करोड़ रुपये से अधिक का लागत मूल्य आएगा। मध्य प्रदेशमें विकास का मार्ग प्रशस्त करने हेतु, ये सड़क राज्य में बेहतर संपर्क, सुविधा और आर्थिक विकास को आगे बढ़ाएंगी।

यात्रियों और माल के परिवहन के लिए पारगमन समय बचाने में बेहतर सड़कें का योगदान देंगी। इससे प्रदूषण भी कम होता है क्योंकि वाहनों के सुचारू चालन से प्रदूषकों के उत्सर्जन को कम करने में मदद मिलता है।

(सौजन्य से: PIB_Delhi) Also Read मिलें बारहवीं कक्षा के इस छात्र से जो कागज को रिसाइकिल करके और पेड़ लगाकर जलवायु परिवर्तन से लड़ रहा है

Want to make your startup journey smooth? YS Education brings a comprehensive Funding Course, where you also get a chance to pitch your business plan to top investors. Click here to know more.