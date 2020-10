01 अक्टूबर: देश-दुनिया के इतिहास में आज के दिन की महत्त्वपूर्ण घटनाएँ

ग्रेगोरी कैलंडर के अनुसार 1 अक्टूबर वर्ष का 274 वाँ (लीप वर्ष में यह 275 वाँ) दिन है। साल में अभी और 91 दिन शेष हैं। 1 अक्टूबर की महत्त्वपूर्ण घटनाएँ भारत में वरिष्ठ नागरिक दिवस

1854 - भारत में डाक टिकट का प्रचलन आरंभ हुआ। टिकट पर महारानी विक्टोरिया का सिर और भारत बना होता था। इसकी कीमत आधा आना (1/32 रुपये) थी।

1919 - हन्टर समिति की स्थापना ब्रिटिश सरकार द्वारा 1 अक्टूबर, 1919 ई. को की गई थी।

1949 - चीन में कम्युनिस्ट पार्टी के शासन की शुरुआत हुई।

1949 - जनरल माओ-त्से-तुंग द्वारा चीन जनवादी गणराज्य (पीपुल्स रिपब्लिक आफ़ चाइना) की घोषणा।

1953 - आंध्र प्रदेश अलग राज्य बना।

1960 - नाइज़ीरिया यूनाइटेड किंगडम से स्वतंत्र हुआ।

1967 - भारतीय पर्यटन विकास निगम की स्थापना हुई।

1978 - लड़कियों की शादी की उम्र को 14 से बढा कर 18 और लड़कों का 18 से बढा कर 21 वर्ष किया गया।

1996 - अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन द्वारा पश्चिम एशिया शिखर सम्मेलन का उद्घाटन।

1998 - श्रीलंका में किलिनोच्ची एवं मानकुलम शहरों पर कब्ज़े के लिए सेना एवं लिट्टे उगवादियों के बीच हुए संघर्ष में 1300 लोगों की मृत्यु।

2000 - सिडनी में 27वें ओलम्पिक खेल सम्पन्न।

2002 - एशियाड खेलों में स्नूकर प्रतिस्पर्द्धा में भारत को पहला स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ।

2003 - नदियों को जोड़ने के सम्बन्ध में बांग्लादेश की आशंकाओं को भारत ने दूर किया।

2004 - इज़रायली प्रधानमंत्री एरियल शैरोन के मंत्रिमंडल ने गाजा पट्टी में बड़े पैमाने पर सैनिक कार्रवाई की योजना को मंजूरी दी।

2005 - इंडोनेशिया के बाली में हुए बम विस्फोट में 40 लोगों की मृत्यु।

2006 - इज़रायल ने लेबनान से अपनी सेना की आख़िरी टुकड़ी को भी वापस बुलाया।

2007 - जापान ने उत्तर कोरिया के ख़िलाफ़ प्रतिबन्धों को अगले छ: महीनों तक बढ़ाने की घोषणा की।

2008 - आतंकवादियों ने त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में बम ब्लास्ट किया।

2015 - ग्वाटेमाला के संता काटरीना पिनुला में भारी बारिश और भूस्खलन से 280 लोगों की मौत। 1 अक्टूबर को जन्मे व्यक्ति 1842 - एस. सुब्रह्मण्य अय्यर- स्वतंत्रता सेनानी, शिक्षाविद्‌ और सामाजिक कार्यकर्ता

1847 - एनी बेसेंट - प्रख्यात समाजसेवी, लेखिका और स्वतंत्रता सेनानी

1895 - लियाक़त अली ख़ाँ - पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री

1901 - प्रताप सिंह कैरों- स्वतंत्रता सेनानी एवं पंजाब के भूतपूर्व मुख्यमंत्री

1904 - ए. के. गोपालन - केरल के प्रसिद्ध कम्युनिस्ट नेता और भारत के स्वतंत्रता सेनानी

1919 - मजरूह सुल्तानपुरी - हिन्दी फ़िल्मों के प्रसिद्ध गीतकार

1924 - जिमी कार्टर - अमेरिका के 39वें राष्ट्रपति

1927 - शिवाजी गणेशन - प्रसिद्ध तमिल अभिनेता

1928 - सूरज भान - भारतीय राजनीतिज्ञ एवं दलित नेता

1930 - जे. एच. पटेल - जनता दल के राजनीतिज्ञ थे, जो कर्नाटक के 15वें मुख्यमंत्री रहे।

1938 - माइकल फ़रेरा - भारत के महान् बिलियर्ड्स खिलाड़ी

1952 - शारदा सिन्हा - भारतीय राज्य बिहार की लोकप्रिय गायिका हैं।

1951 - जी.एम.सी. बालायोगी - प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ, पूर्व लोकसभा अध्यक्ष

1954 - पुरुषोत्तम रूपाला - भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिज्ञ हैं।

1966 - त्रिलोक सिंह ठकुरेला - राजस्थान साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कृत

1975 - सचिन देव बर्मन - बंगला और हिन्दी सिनेमा के प्रसिद्ध संगीतकार तथा गायक

1945 - रामनाथ कोविंद - भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के राजनेता हैं। वे राज्य सभा के भी सदस्य रह चुके हैं। 1 अक्टूबर को हुए निधन 1979 - चन्दन सिंह गढ़वाली - भारत के क्रांतिकारी 1 अक्टूबर के महत्त्वपूर्ण अवसर एवं उत्सव अंतरराष्ट्रीय वृद्धजन दिवस

राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस

