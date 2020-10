04 अक्टूबर: देश-दुनिया के इतिहास में आज के दिन की महत्त्वपूर्ण घटनाएँ

ग्रेगोरी कैलंडर के अनुसार 4 अक्टूबर वर्ष का 277 वाँ (लीप वर्ष में यह 278 वाँ) दिन है। साल में अभी और 88 दिन शेष हैं। 4 अक्टूबर की महत्त्वपूर्ण घटनाएँ 1227 - खलीफा अल-आदिल की हत्या।

1824 - मेक्सिको एक गणराज्य बना।

1963 - क्यूबा और हैती में चक्रवाती तूफान ‘फ्लोरा’ से छह हजार लोग मरे।

1996 - पाकिस्तान के 16 वर्षीय बल्लेबाज़ शाहिद अफ़रीदी ने एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच में 37 गेंदों में शतक बनाकर विश्व कीर्तिमान रचा।

1977 - भारत के विदेश मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक को हिंदी में संबोधित किया। हिंदी में दिया गया यह पहला संबोधन था।

2000 - चांग चून शियुंग ताइवान के नये प्रधानमंत्री बने।

2002 - पाकिस्तान में शाहीन प्रक्षेपास्त्र का परीक्षण किया गया।

2005 - बाली बम कांड में दो संदिग्ध व्यक्ति गिरफ़्तार।

2006 - जूलियन असांजे ने विकीलीक्स की स्थापना की।

2008 - अमेरिका की विदेश मंत्री कोंडोलीजा राइस एक दिन के लिए भारत यात्रा पर रहीं।

2011 - अमेरिका ने इस्लामिक स्टेट (आईएस) के मुखिया अबू बकर अल बगदादी को वैश्विक आतंकवादी के रूप में चिन्हित किया और साथ ही उस पर एक करोड़ डॉलर का ईनाम भी रखा।

2012 - चीन में आये भूस्खलन के बाद 19 लोग दबकर मरे।

2012 - फॉर्मूला वन के बादशाह माइकल शूमाकर ने संन्यास लिया। 4 अक्टूबर को जन्मे व्यक्ति 1927 - सरला ग्रेवाल - 'भारतीय प्रशासनिक सेवा' में भारत की दूसरी महिला अधिकारी तथा मध्य प्रदेश की भूतपूर्व राज्यपाल

1884 - रामचन्द्र शुक्ल- बीसवीं शताब्दी के हिन्दी के प्रमुख साहित्यकार

1857 - श्यामजी कृष्ण वर्मा- प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी एवं लेखक

1931 - संध्या मुखोपाध्याय - हिंदी और बांग्ला पार्श्व गायिका।

1992 - श्रीपद येस्सो नायक - भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिज्ञ हैं।

2014 - जीन क्लाउड दुवेलियर- हैती के 41वें राष्ट्रपति और नेता। 4 अक्टूबर को हुए निधन 2015 - इदिदा नागेश्वर राव- भारतीय फिल्म निर्देशक एवं निर्माता।

2004 - नीलमणि राउत्रे - भारतीय राजनीतिज्ञ तथा उड़ीसा राज्य के भूतपूर्व मुख्यमंत्री थे।

2011 - भगवत झा आज़ाद - भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राजनीतिज्ञों में से एक और बिहार के भूतपूर्व मुख्यमंत्री थे।

1979 - कस्तूरी बाई - प्रसिद्ध भारतीय कवयित्री, जो माखनलाल चतुर्वेदी की बहन थीं। 4 अक्टूबर के महत्त्वपूर्ण अवसर एवं उत्सव वन्यजीव सप्ताह (2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर)

विश्व पशु कल्याण दिवस

राष्ट्रीय अखंडता दिवस

