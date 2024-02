पेट केयर स्टार्टअप Supertails ने सीरीज B राउंड में जुटाए 125 करोड़ रुपये

फुल-स्टैक पेट केयर स्टार्टअप Supertails ने सीरीज B फंडिंग राउंड में 125 करोड़ रुपये जुटाए हैं. इस राउंड की अगुवाई RPSG Capital Ventures और Fireside Ventures, Saama Capital, DSG Consumer Partners, Sauce VC जैसे मौजूदा निवेशकों ने की थी. कंपनी द्वारा इस फंडिंग का उपयोग Supertails Pharmacy सहित स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के साथ-साथ नए ग्राहकों के अधिग्रहण और टेक्नोलॉजी में निवेश के माध्यम से व्यापार वृद्धि को सक्षम करने के लिए किया जाएगा. Supertails ने ऑफ़लाइन व्यापार रणनीति में प्रवेश करने और उपभोक्ताओं के लिए एक ओमनीचैनल अनुभव बनाने के लिए फंडिंग का उपयोग करने की भी योजना बनाई है.

जून 2021 में पालतू पशु प्रेमियों की तिकड़ी - वरुण सदाना, अमन टेकरीवाल और विनीत खन्ना द्वारा स्थापित, Supertails का लक्ष्य अपने अनुकूलित प्रस्तावों के माध्यम से पालतू पशुओं की देखरेख करने वाले लोगों की बढ़ती जरूरतों को पूरा करके पालतू जानवरों की देखभाल के बाजार का नेतृत्व करना है.

Supertails का लक्ष्य अगले दो वर्षों में 500 करोड़ रुपये का ARR (Annual recurring revenue) हासिल करने के लिए अपनी वृद्धि और विस्तार योजनाओं को दोगुना करना है.

फंडिंग पर बोलते हुए, Supertails के को-फाउंडर अमन टेकरीवाल, वरुण सदाना और विनीत खन्ना ने कहा, “हमने सभी के लिए पालतू जानवरों के पालन-पोषण के अनुभव को सरल और समृद्ध करके अपार ग्राहक प्रेम पैदा करने के स्पष्ट मिशन के साथ Supertails को शुरु किया. पालतू जानवरों की देखरेख करने वाले लोगों के लिए वन-स्टॉप प्लेटफॉर्म बनाने और उनकी सभी जरूरतों को पूरा करने की दिशा में हमारी यात्रा को आकार देने में हमारे निवेशकों का अटूट समर्थन महत्वपूर्ण रहा है. हालिया फंडिंग राउंड के साथ, हम लोगों की विविध और उभरती जरूरतों के अनुरूप एक और भी अधिक संगठित और आसानी से सुलभ इकोसिस्टम के निर्माण की कल्पना करते हैं. यह निवेश हमें अपनी सेवाओं का विस्तार करने, उपयोगकर्ता अनुभव को बढ़ाने और अंततः पालतू जानवरों और उनकी देखरेख करने वाले लोगों के बीच के बंधन को मजबूत करने में सशक्त बनाएगा."

RPSG Capital Ventures के मैनेजिंग पार्टनर अभिषेक गोयनका ने कहा, “भारतीय D2C (Direct-to-consumer) कंपनियों में हमारी हमेशा से गहरी दिलचस्पी रही है और हम बढ़ते भारतीय पालतू जानवरों की देखभाल के बाजार में दृढ़ता से विश्वास करते हैं. हम Supertails के साथ सहयोग करने के लिए उत्साहित हैं क्योंकि उनका इनोवेटिव प्लेटफॉर्म पारंपरिक पालतू जानवरों की देखभाल से कहीं आगे निकल गया है. बढ़ती प्रयोज्य आय और पालतू जानवरों के पालन-पोषण में बढ़ती प्रवृत्ति के साथ, पेट केयर इंडस्ट्री में भविष्य में महत्वपूर्ण संभावनाएं हैं. जैसा कि हम उम्मीद करते हैं कि भारत की पसंदीदा अर्थव्यवस्था अगले दशक में बढ़ेगी, Supertails का विस्तार वर्तमान परिदृश्य के साथ पूरी तरह से मेल खाता है. हम यह देखने के लिए उत्साहित हैं कि वरुण, अमन और विनीत ने Supertails के अगले अध्याय के लिए क्या योजना बनाई है."

Fireside Ventures के फाउंडर और मैनेजिंग पार्टनर कंवलजीत सिंह ने कहा, “Supertails ने पिछले 2 वर्षों में एक अविश्वसनीय यात्रा की है और हमें बाजार में उनके शुरुआती दिनों से ही इसे देखने पर गर्व है. भारतीय पालतू पशु पालकों की लगातार बढ़ती जरूरतों को पूरा करते हुए, Supertails अपने उपभोक्ताओं के लिए एक फुल-स्टैक प्लेटफॉर्म बनाने में कामयाब रहा है. हम उन्हें भारतीय पेट केयर मार्केट में अपनी स्थिति मजबूत करते हुए और एक मजबूत पेट केयर कम्यूनिटी बनाने के अपने लक्ष्य को पूरा करते हुए देखने के लिए उत्सुक हैं."

पिछले दिनों Supertails ने कुल 90 करोड़ रुपये की फंडिंग जुटाई है. सीरीज A राउंड का नेतृत्व Fireside Ventures ने मौजूदा प्रमुख निवेशकों - Saama Capital DSG Consumer Partners, Sauce VC और कुणाल शाह (फाउंडर, Cred); संजय कपूर (फाउंडर और प्रेसीडेंट, Genesis Luxury Fashion Pvt LTD); वरुण अलघ (को-फाउंडर और सीईओ, MamaEarth); अंकित नागौरी (फाउंडर, Curefoods) और शशांक मेहता (फाउंडर और सीईओ, The Whole Truth Foods) सहित एंजेल निवेशकों के साथ किया था.