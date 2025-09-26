ODOP को मिलेगा ONDC का साथ, त्योहारों पर गिफ्ट करें ODOP प्रोडक्ट्स — पीयूष गोयल

केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण और वस्त्र मंत्री श्री पीयूष गोयल (Piyush Goyal) ने गुरुवार को "वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट (ODOP)" पहल को "ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स (ONDC)" से जोड़ने का आह्वान किया. उनका मानना है कि ONDC से ODOP को नई दिशा मिलेगी और खरीदारों व विक्रेताओं को एक लोकतांत्रिक मंच पर लाकर इसकी पहुंच और बढ़ेगी.

श्री गोयल नई दिल्ली में 300 से अधिक प्रोडक्ट्स वाली "ODOP गिफ्ट कैटलॉग" और GeM (Government e Marketplace) पर ODOP स्टोरफ्रंट लॉन्च करने के बाद संबोधित कर रहे थे.

ODOP: भारत की परंपरा और संस्कृति की झलक

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि ODOP भारत की समृद्ध परंपरा और संस्कृति को उजागर करने का ईमानदार प्रयास है. उन्होंने बताया कि भारत के गाँव और जिले करोड़ों प्रतिभाशाली बुनकरों, कारीगरों और शिल्पकारों का घर हैं.

उन्होंने यह भी कहा कि लंबे समय तक विकास के लाभ असमान रहे और कुछ ही क्षेत्रों तक सीमित रहे. लेकिन पिछले आठ वर्षों में सरकार की सोच में बुनियादी बदलाव आया है. ODOP इसी नई सोच का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य समृद्धि को देश के हर कोने तक पहुँचाना है.

“हर जिला है एक देश”

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का हवाला देते हुए उन्होंने कहा, “हमारे देश का हर जिला एक देश के बराबर क्षमता रखता है…हमें इस शक्ति को समझना होगा और इसे सही दिशा देनी होगी.”

उन्होंने यह भी कहा कि जब तक देश के दूर-दराज के हिस्से विकास में बराबरी से शामिल नहीं होंगे, तब तक भारत का समग्र विकास संभव नहीं है.

श्री गोयल ने उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में ODOP की सफलता का उदाहरण दिया और कहा कि कॉन्वर्जेंस (सामंजस्य) ही इसकी असली ताकत है. उन्होंने सुझाव दिया कि Startup India, Make in India और जिला-एक्सपोर्ट हब जैसी योजनाओं को ODOP से जोड़ा जाए.

उन्होंने सभी मंत्रालयों और विभागों से अपील की कि वे गिफ्टिंग और अन्य अवसरों के लिए ODOP प्रोडक्ट्स को प्राथमिकता दें.

G20 समिट बनेगा मंच

मंत्री ने कहा कि जल्द ही भारत में होने वाला G20 शिखर सम्मेलन ODOP प्रोडक्ट्स को अंतरराष्ट्रीय मंच देने का सुनहरा अवसर है. उन्होंने सुझाव दिया कि समिट में आने वाले विदेशी मेहमानों को ODOP प्रोडक्ट्स से परिचित कराया जाए. इसके लिए उच्च गुणवत्ता वाले प्रदर्शनी और क्राफ्ट विलेज टूर आयोजित किए जा सकते हैं.

श्री गोयल ने NIFT, NID और IIFT जैसे संस्थानों के छात्रों से अपील की कि वे ODOP को प्रमोट करने के नए और रचनात्मक तरीके खोजें. उन्होंने कहा कि ODOP प्रोडक्ट्स को "सस्टेनेबल और इको-फ्रेंडली" ब्रांडिंग मिलनी चाहिए ताकि दुनिया भर में इन्हें पसंद किया जाए.

उन्होंने यह भी कहा कि GI टैगिंग की प्रक्रिया को तेज किया जाना चाहिए ताकि और अधिक उत्पाद इसमें शामिल हो सकें.

मंत्री ने जोर दिया कि असली ODOP प्रोडक्ट्स की उपलब्धता बढ़ाई जाए और नकली प्रोडक्ट बेचने वालों पर कड़ी कार्रवाई हो. जिन कलाओं और शिल्पों में कारीगरों की संख्या घट रही है, उन्हें बचाने के लिए नए शिल्पकारों को प्रशिक्षित किया जाए.

5 एक्शन एजेंडा

श्री गोयल ने ODOP को गेमचेंजर बनाने के लिए 5 बड़े कदम सुझाए:

ODOP कैटलॉग को और व्यापक बनाया जाए.

राज्यों के प्रोडक्ट्स को SEO आधारित कैटलॉगिंग की जाए.

पैकेजिंग में सुधार लाया जाए और हर प्रोडक्ट की कहानी बताई जाए.

बुनकरों और कारीगरों को GeM पर ऑनबोर्डिंग और कैटलॉगिंग की ट्रेनिंग दी जाए.

ODOP प्रोडक्ट्स को अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनियों और आयोजनों का हिस्सा बनाया जाए.

हर त्योहार पर ODOP गिफ्ट करने की अपील

मंत्री ने कहा कि त्योहारों और विशेष अवसरों पर देशवासी कम से कम एक ODOP प्रोडक्ट को गिफ्ट करें.

उन्होंने बताया कि इस कदम से न केवल स्थानीय कारीगरों और शिल्पकारों को सीधा लाभ होगा, बल्कि भारत की परंपरा और संस्कृति भी नई पीढ़ी तक पहुँचेगी.

श्री गोयल ने कहा कि जब हर परिवार त्यौहारों पर ODOP प्रोडक्ट अपनाएगा, तो यह लाखों छोटे उद्यमियों और ग्रामीण कारीगरों के लिए रोज़गार और सम्मान का नया द्वार खोलेगा.

उन्होंने कहा, “यह अमृत काल में आत्मनिर्भर भारत के सामूहिक सपने को पूरा करने का सही समय है. ODOP को अपनाना देश की विरासत को सहेजने और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का सबसे आसान तरीका है.”

ODOP स्टोरफ्रंट: GeM पर लाइव

लॉन्च के साथ ही GeM पर ODOP स्टोरफ्रंट 75 कैटेगरी में उपलब्ध हो गया है. इससे मंत्रालयों, सरकारी निकायों और विदेशों में मिशनों के लिए सीधे ODOP प्रोडक्ट्स की खरीद आसान हो जाएगी. यह भारत की विविध और अनोखी पहचान को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहुँचाने में मदद करेगा.

कार्यक्रम में उपस्थित DPIIT सचिव श्री अनुराग जैन ने बताया कि ODOP पहल कैसे कारीगरों, महिलाओं, शिल्पकारों और किसानों की जिंदगी बदल रही है. उन्होंने बताया कि इसके लिए लगातार प्रदर्शनियां, बायर-सेलर मीट और रजिस्ट्रेशन ड्राइव चलाए जा रहे हैं.

बता दें कि इससे पहले, बीते सप्ताह में श्री पीयूष गोयल ने YourStory की ‘India Handpicked: A Celebration of Bharat’s Heritage & Global Treasures’ किताब को लॉन्च किया था. इस दौरान मंच पर उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT) के डायरेक्टर सुमीत जरंगल भी मौजूद रहे. भारत सरकार की ODOP पहल के सहयोग से प्रकाशित 'इंडिया हैंडपिक्ड' किताब भारत की शिल्पकला और कारीगरों की कहानियों को जीवंत रूप में पेश करती है. इसे YourStory और The Bharat Project की फाउंडर और CEO श्रद्धा शर्मा तथा छवि महाजन ने मिलकर लिखा है.