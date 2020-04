पीएम मोदी ने देश के साथ साझा किया खास वीडियो संदेश, इस रविवार रात 9 बजे सभी को करना है ये खास काम

कोरोनावायरस के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार की सुबह 9 बजे देश के नाम वीडियो मैसेज के जरिए संदेश साझा किया। उन्होंने कहा, कोरोना वैश्विक महामारी के दौरान देशव्यापी लॉकडाउन को आज नौ दिन हो रहे हैं। इस दौरान आप सभी ने जिस प्रकार अनुशासन और सेवा भाव दोनों का परिचय दिया है वो अभूतपूर्व है। पीएम मोदी ने देश साथ साझा किया है खास संदेश

देश में कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप के बीच प्रधानमंत्री ने आज देश के साथ वीडियो के माध्यम से संदेश साझा किया है। अपने सम्बोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने लॉक डाउन के दौरान अनुशासन बनाए रखने के लिए देशवासियों को धन्यवाद दिया।वीडियो संदेश में पीएम मोदी ने कहा कि हम सबने देश के हालातों को संभालने की कोशिश की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस दौरान 130 करोड़ देशवासियों की सामुहिक शक्ति सबके साथ है।

पीएम मोदी ने कहा, ये लॉकडाउन का समय जरूर है, हम अपने अपने घरों में जरूर हैं, लेकिन हम में से कोई अकेला नहीं है। 130 करोड़ देशवासियों की सामूहिक शक्ति हर व्यक्ति के साथ है, हर व्यक्ति का। हमारे यहां माना जाता है कि जनता जनार्दन, ईश्वर का ही रूप होती है। इसलिए जब देश इतनी बड़ी लड़ाई लड़ रहा हो, तो ऐसी लड़ाई में बार-बार जनता रूपी महाशक्ति का साक्षात्कार करते रहना चाहिए। हमें निरंतर प्रकाश की ओर जाना है, जो इस कोरोना संकट से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं, हमारे गरीब भाई-बहन उन्हें कोरोना संकट से पैदा हुई निराशा से आशा की तरफ ले जाना है। पीएम मोदी ने इस रविवार यानी 5 अप्रैल के लिए देशवासियों से खास अपील की है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि देशवासी 5 अप्रैल रात 9 बजे घर की सभी लाइटें बंद कर घर के दरवाजे या बालकनी पर खड़े होकर मोमबत्ती, दिया या मोबाइल की फ्लैशलाइट 9 मिनट तक जलाएं। पीएम मोदी ने कहा कि इससे यह उजागर होगा कि हम एक साथ इस महामारी से लड़ रहे हैं।

पीएम मोदी ने कहा कि हम सब यह संकल्प करें कि हम अकेले नहीं हैं। इसी के साथ पीएम मोदी यह भी कहा कि इस आयोजन के दौरान किसी को भी कहीं इकट्ठा नहीं होना है। सोशल डिस्टेन्सिंग पर ज़ोर देते हुए पीएम मोदी ने एक बार फिर कहा कि इस लक्ष्मण रेखा को लांघना नहीं है।

प्रधानमंत्री ने कहा, इस कोरोना संकट से जो अंधकार और अनिश्चितता पैदा हुई है, उसे समाप्त करके हमें उजाले और निश्चितता की तरफ बढ़ना है। इस अंधकारमय कोरोना संकट को पराजित करने के लिए, हमें प्रकाश के तेज को चारो दिशाओं में फैलाना है।

साथ ही उन्होंने ये भी कहा, उस प्रकाश में, उस रोशनी में, उस उजाले में, हम अपने मन में ये संकल्प करें कि हम अकेले नहीं हैं, कोई भी अकेला नहीं है। 130 करोड़ देशवासी, एक ही संकल्प के साथ कृतसंकल्प हैं। मेरी एक और प्रार्थना है कि इस आयोजन के समय किसी को भी, कहीं पर भी इकट्ठा नहीं होना है. रास्तों में, गलियों या मोहल्लों में नहीं जाना है, अपने घर के दरवाजे, बालकनी से ही इसे करना है।

पीएम मोदी ने इसके पहले देश में 21 दिनों के लॉक डाउन की घोषणा की थी, जो 14 अप्रैल तक जारी रहेगा। यह लॉक डाउन आगे भी बढ़ेगा या नहीं इस पर स्थिति स्पष्ट नहीं है। इसके पहले कल पीएम मोदी ने कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप को रोकने के संबंध में विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये बात की थी।

देश में कोरोना वायरस संक्रमण के 2543 मामलों की पुष्टि हो चुकी है, जिसमें अब तक 191 लोग इससे रिकवर हुए हैं। देश में महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरल और दिल्ली सबसे अधिक प्रभावित राज्यों में से एक हैं। Also Read 15 साल के लड़के ने खास वजह से मोदी को लिखा पत्र, कोरोना के बीच की धार्मिक ट्रस्टों की संपत्ति के लिए इस आदेश की मांग

