8 हज़ार से भी कम है इन नॉन-चाइनीज़ स्मार्टफोन्स की कीमत, गेमिंग से लेकर कैमरा सबकुछ है ज़बरदस्त

चीनी कंपनियों के स्मार्टफोन के विकल्प के रूप में ये स्मार्टफोन आपके बजट के अनुसार एकदम सटीक हैं। देश में चीनी उत्पादों के बहिष्कार के बहिष्कार को लेकर बड़ी तेजी से आवाजें उठ रही हैं, लेकिन देश के फोन बाज़ार में चीनी कंपनियों की हिस्सेदारी को देखते हुए विकल्पों की तलाश बड़ी मुश्किल हो रही है। चीनी कंपनियाँ आमतौर पर अपने फोनों को सस्ते दामों पर बेंचती हैं और इसी के चलते वो देश के फोन बाज़ार में अपनी जगह बना सकी हैं।

अगर आप चीनी कंपनियों से इतर अन्य कंपनियों के फोन खरीदने के मन बना रहे हैं तो यहाँ हम आपके लिए आपके बजट के भीतर के कुछ फोन की लिस्ट पेश कर रहे हैं। लगभग 6 से 8 हज़ार रुपये कीमत के ये फोन आपके लिए चीनी कंपनियों के स्मार्टफोन के मुक़ाबले अच्छे विकल्प साबित हो सकते हैं। आसुस ज़ेनफोन मैक्स M2 8 हज़ार की रेंज के भीतर अगर आप एक ऐसा फोन देख रहे हैं जिसके साथ आप गेमिंग का भी मजा उठा सकें तो आसुस का ज़ेनफोन मैक्स M2 आपके लिए एकदम परफेक्ट है। इसका 3 जीबी रैम और 32 जीबी रोम वर्जन आपकी सारी जरूरतों को पूरा कर सकता है। खास बात यह है कि इसकी मेमोरी को 2TB तक बढ़ाया जा सकता है। स्नैपड्रैगन 632 प्रोसेसर से लैस इस फोन में 4000 mAh की बैटरी दी गई है। 6.26 इंच डिस्प्ले के साथ इस फोन में 13MP+2MP रियर और 8MP फ्रंट कैमरे की सुविधा उपलब्ध है।

फ्लिपकार्ट पर इस फोन की कीमत 7,999 रुपये है, जिसे नो कॉस्ट ईएमआई पर खरीदा जा सकता है। इस कीमत पर मिलने वाले फेस अनलॉक जैसे फीचर आपको और बेहतर अहसास देंगे। सैमसंग गैलेक्सी A10 इस रेंज में सैमसंग का गैलेक्सी A10 आपके लिए सबसे बेहतर विकल्पों में से एक हो सकता है। अगर आप नॉन गेमर हैं और पर्याप्त स्टोरेज वाला फोन चाहते हैं तो इसका 2जीबी रैम और 32 जीबी मेमोरी वर्जन आपको खासा पसंद आएगा। कैमरे की बात करें तो 13MP रियर कैमरे के साथ इसमें 5 MP फ्रंट कैमरा दिया गया है, वहीं Exynos 7884 प्रोसेसर के साथ 3400 mAh की बटरी आपकी जरूरतों को आराम से पूरा कर सकती है।

फ्लिपकार्ट पर यह फोन आपको 7,990 रुपये का मिल जाएगा, जहां पर आप इसे नो कॉस्ट ईएमआई पर भी खरीद सकते हैं। यह फोन ब्लैक, ब्लू और रेड तीन रंगों में उपलब्ध है।

Also Read छह दोस्तों ने 5 लाख की लागत से की शुरूआत, आज है 5 करोड़ का टर्नओवर, सूरत के अल्पिनो पीनट बटर ब्रांड की कहानी पैनासोनिक एल्यूगा रे 810 4 जीबी रैम और 64 जीबी रोम के साथ पैनासोनिक का एल्यूगा रे 810 फोन इस रेंज में हर किसी की पसंद बन सकता है। 16+2 MP रियर कैमरा और 16 MP फ्रंट कैमरा के साथ ही 5.2 इंच की स्क्रीन के साथ मीडियाटेक हेलिओ ऑक्टा कोर प्रोसेसर गेमिंग के लिए आपको पर्याप्त सपोर्ट देगा। फोन में आपको 4000 mAh की बैटरी भी दी गई है, पूरे दिन के इस्तेमाल के लिए पर्याप्त है।

कीमत के मामले में यह फोन ज्यादा महंगा नही है। फ्लिपकार्ट पर आप इसे 8,499 रुपये में पा सकते हैं, जबकि पेमेंट के लिए आपके पास नो कॉस्ट ईएमआई जैसे विकल्प मौजूद हैं। नोकिया 2.2 7 हज़ार से कम के बजट में फोन खरीदने की चाह रखने वाले लोगों के लिए यह सबसे बेहतर है। नोकिया 2.2 में 3 जीबी रैम के साथ 32 जीबी रोम के साथ ही 5.71 इंच की डिस्प्ले दी गई है। फोन में 13MP रियर और 5MP फ्रंट कैमरा आपको बेहतर अनुभव देने के मामले में काफी है। फोन में मीडिया टेक हेलिओ A22 प्रोसेसर और 3000 mAh की बैटरी दी गई है।

फ्लिपकार्ट से खरीदने पर आपके पास नो कॉस्ट ईएमआई का भी विकल्प मौजूद है। इस रेंज में इस फोन को खूब पसंद किया गया है। आसुस ज़ेनफोन मैक्स M1 अगर आप सस्ते गेमिंग फोन की तलाश में हैं तो आपकी तलाश यहाँ पूरी हो सकती है। आसुस का ज़ेनफोन मैक्स M1 4 जीबी रैम के साथ 64 जीबी रोम के साथ आता है, जिसकी मेमोरी को 256जीबी का बढ़ाया जा सकता है। 13 MP रियर और 8 MP फ्रंट कैमरे के साथ आने वाला इस फोन में स्नैपड्रैगन 430 प्रोसेसर दिया गया है। यह फोन 4000 mAh बैटरी के साथ आता है।

फोन को फ्लिपकार्ट पर 625 रुपये महीने की EMI पर आसानी से खरीदा जा सकता है। इसी के साथ फोन में एक साल की वारंटी भी दी गई है। Also Read महज 2 लाख रुपये से शुरू हुआ इस इंजीनियर का पीपीई व्यवसाय आज स्वास्थ्य कर्मियों को कोरोना वायरस संक्रमण से बचा रहा है

Want to make your startup journey smooth? YS Education brings a comprehensive Funding Course, where you also get a chance to pitch your business plan to top investors. Click here to know more.