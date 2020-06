चलती ट्रेन में दौड़कर बच्ची को दूध का पैकेट पहुंचाने वाले कांस्टेबल को रेलमंत्री ने बताया ‘उसैन बोल्ट’, रेलवे ने की पुरस्कार देने की घोषणा

घटना का वीडियो इंटरनेट पर वायरल होने के बाद कॉन्सटेबल इंदर की हर ओर तारीफ हो रही है। रेलवे ने भी इंदर को नगद पुरस्कार देने की घोषणा की है। (चित्र साभार: भारतीय रेलवे)

इंदौर रेलवे स्टेशन पर चली ट्रेन की तरफ दौड़ लगाकर भूखी बच्ची के लिए दूध का पहुंचाने वाला पुलिसकर्मी अब रेलवे का पोस्टर बॉय बन चुका है। यहाँ तक कि खुद रेल मंत्री पीयूष गोयल ने बाकायदा ट्वीट कर कान्स्टेबल के जज्बे को सलाम किया है। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कांस्टेबल इंदर यादव की तुलना दुनिया के सबसे तेज धावक उसैन बोल्ट से करते हुए ट्विटर पर एक वीडियो पोस्ट किया है।

उन्होने अपने ट्वीट में लिखा, “एक हाथ में राइफल और एक हाथ में दूध: देखिये किस तरह भारतीय रेलवे ने उसैन बोल्ट को पछाड़ा?”

एक हाथ में राइफल और एक हाथ में दूध : देखिये किस तरह भारतीय रेलवे ने उसैन बोल्ट को पछाड़ा



Rifle in one hand and milk in another - How Indian Railways left Usain Bolt behind pic.twitter.com/oGKSEe9awJ — Piyush Goyal (@PiyushGoyal) June 5, 2020 गौरतलब है कि बच्ची कि माँ साफिया हाशमी कर्नाटक से उत्तर प्रदेश के गोरखपुर श्रमिक स्पेशल ट्रेन के जरिये जा रही थीं, तभी ट्रेन भोपाल स्टेशन पर कुछ देर के लिए रुकी। साफिया अपनी बच्ची को रास्ते में बिस्किट ही खिला रही थीं, ऐसे में उन्होने स्टेशन पर रेलवे कांस्टेबल इंदर से दूध की व्यवस्था करने के लिए मदद मांगी।

हालांकि इंदर जब तक दूध लेकर आते ट्रेन चल चुकी थी, ऐसे में इंदर ने ट्रेन की तरफ दौड़ लगा दी और इस दौरान वे एक हाथ में अपनी राइफल और दूसरे हाथ में दूध का पैकेट लिए हुए थे।

यह पूरी घटना प्लेटफॉर्म पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गयी, जिसके बाद घटना का वीडियो इंटरनेट पर वायरल होने के बाद कंटेबल इंदर की हर ओर तारीफ हो रही है। रेलवे ने भी इंदर को नगद पुरस्कार देने की घोषणा की है। Also Read ‘रुक जाना नहीं’ : कांस्टेबल से आई.पी.एस. तक का सफर

