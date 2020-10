RAISE 2020: मिलें भारतीय स्टार्टअप्स के लिए भारत की सबसे बड़ी AI समाधान चुनौती के विजेताओं से

इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय द्वारा आयोजित पांच दिवसीय वर्चुअल ग्लोबल एआई शिखर सम्मेलन RAISE 2020, जिसका उद्घाटन 5 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था, ने अपने AI स्टार्टअप पिचफेस्ट के विजेताओं की घोषणा की।

जिन 21 स्टार्टअप (15 विजेताओं और छह विशेष उल्लेखों) को शॉर्टलिस्ट किया गया है, वे हेल्थकेयर, एडटेक, एनएलपी, स्मार्ट मोबिलिटी और ट्रांसपोर्टेशन, एग्रीकल्चर सहित अन्य क्षेत्रों से हैं।

स्टार्टअप का चयन एक जूरी द्वारा किया गया था, जिसमें एआई स्टार्टअप पिचफेस्ट के लिए उद्योग, शिक्षाविद और सरकार के विशेषज्ञ शामिल थे। प्रत्येक श्रेणी के शीर्ष विजेताओं को प्रत्येक को 20 लाख रुपये का नकद पुरस्कार दिया जाएगा।

NITI Aayog के साथ मंत्रालय द्वारा आयोजित शिखर सम्मेलन, NDA सरकार के तकनीकी उद्यमियों और स्टार्टअप को निरंतर समर्थन, जोखिम, मान्यता और मार्गदर्शन प्रदान करने का एक हिस्सा है। नीचे छह श्रेणियों में सभी शीर्ष 15 विजेताओं की सूची दी गई है।

SigTuple Technologies Private Limited और Artivatic.ai हेल्थकेयर क्षेत्र के तहत विजेता हैं। जबकि शशिकला देवी को उनके AI-बेस्ड रैपिड डायग्नोस्टिक और कॉग्नोस्टिक टूल किट कोविड-19 के लिए विशेष श्रेणी के पुरस्कार के लिए चुना गया था।

बेंगलुरु स्थित SigTuple ने स्मार्ट स्क्रीनिंग समाधानों का निर्माण करने और स्वास्थ्य सेवा को सटीक, सुलभ और सस्ती बनाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस, रोबोटिक्स और डेटा साइंस को मिलाया। दूसरी ओर, आर्टिवैटिक बीमा कंपनियों को ग्राहकों के व्यक्तिगत जोखिम प्रोफाइल बनाने, उनकी वित्तीय और व्यवहारिक यात्राओं को ट्रैक करने और समझने, और उन पैटर्न के आधार पर रिय़ल-टाइम इंटेलीजेंस विकसित करने में सहायता करता है।

शिक्षा क्षेत्र में, दो विजेताओं में शामिल थे CogniABle और Indiavidual Learning Limited। जबकि विशेष श्रेणी का पुरस्कार Hind AI Labs को मिला।

CogniABle ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिस्ऑर्डर के शुरुआती पता लगाने और सस्ती उपचार के लिए एक मशीन सीखने वाली सहायक तकनीक है। Indiavidual Learning Pvt Ltd ने Embibe.com संचालन किया। Embibe एक एआई स्टार्टअप है जो औपचारिक शिक्षा और उससे आगे के समय में हर छात्र की वास्तविक क्षमता को अधिकतम करने के लिए काम करता है।

एनएलपी क्षेत्र के तहत, गिरिधारी देवनाथन की ENIXTA इनोवेशंस प्राइवेट लिमिटेड, Haptik, और Rezo.ai विजेता थे। Gnani.ai और Devnagri को विशेष श्रेणी के पुरस्कार के लिए चुना गया।

हैदराबाद स्थित ENIXTA इनोवेशन, एक आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस स्टार्टअप, उपभोक्ताओं को AI का उपयोग करके बेहतर खरीद निर्णय लेने में मदद करता है। मुंबई स्थित Haptik ने चैटबॉट्स का निर्माण किया है जो कंपनियां वेबसाइटों, ऐप्स और अन्य ऐप्लीकेशंस पर तैनात कर सकती हैं। जबकि Rezo.ai एक AI-पावर्ड प्लेटफॉर्म है जो बातचीत को ऑटोमेट करता है, रिज़ॉल्यूशन के समय को कम करता है, और वॉयस, ईमेल, चैट, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर ग्राहक अनुभव को बढ़ाता है।

स्मार्ट मोबिलिटी और ट्रांसपोर्टेशन में, नयन (Nayan) इंडिया साइंस एंड टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, रोडमेट्रिक्स (RoadMetrics) प्राइवेट लिमिटेड, और अनकेनी विजन (Uncanny Vision) को विजेता के रूप में चुना गया है।

नई दिल्ली स्थित नयन टेक्नोलॉजीज कैमरों का उपयोग करके वास्तविक दुनिया की दृश्य निगरानी के माध्यम से सड़क सुरक्षा और यातायात निगरानी में मदद कर रहा है। रोडमेट्रिक्स एक एंटरप्राइज़ ग्रेड एप्लिकेशन है जो सड़क और सड़क स्तर के डेटा को निकालने के लिए एआई का उपयोग करता है। Unconny Vision एम्बेडेड मार्केट के लिए अनुकूलित कंप्यूटर विज़न समाधान विकसित करता है और सीसीटीवी और निगरानी कैमरों को अधिक बुद्धिमान बनाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस का उपयोग करता है।

कृषि श्रेणी में, TartanSense और IntelloLabs विजेता थे। Megara Robotics को विशेष श्रेणी के पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था।

बेंगलुरु स्थित एग्रीटेक और रोबोटिक्स प्लेटफॉर्म TartanSense छोटे खेतों के लिए रोबोट का निर्माण करता है। बॉट खरपतवार, कीट और रोग नियंत्रण के लिए सटीक स्प्रेयर बनाने के लिए AI-सहायता प्राप्त कंप्यूटर दृष्टि और रोबोटिक्स का उपयोग करते हैं। गुरुग्राम स्थित एग्रीटेक स्टार्टअप IntelloLabs बी 2 बी कंपनियों के लिए उत्पादन की गुणवत्ता की प्रक्रिया और परीक्षण के लिए इमेज एनालिटिक्स और एआई का उपयोग करता है।

अन्य श्रेणी में तीन विजेता थे, जिनमें Sequretek, GingerMind.ai, और Sirena Technologies Pvt Ltd. विजेता थे। Matisoft Cyber Security Labs को विशेष उल्लेख मिला।

मुंबई स्थित साइबर-सुरक्षा स्टार्टअप Sequretek भविष्य के उद्यमों के लिए जानकारी सुरक्षित करने के लिए उत्पादों और सेवाओं का एक व्यापक सूट प्रदान करता है। बेंगलुरु स्थित GingerMind टेक्नोलॉजीज का आई-डी एक एआई-आधारित ऐप है जो नेत्रहीनों के लिए एक साथी के रूप में कार्य करता है और उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने में मदद करता है।

भारतीय मानवीय रोबोट 'नीनो' (Nino) के निर्माण के लिए सबसे पहले सिरेना टेक्नोलॉजीज ने स्कूलों के लिए SKIP (सिरीना नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन प्रोग्राम) की शुरुआत की, जो छात्रों को ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजी सीखने में सक्षम बनाने के लिए तैयार किया गया है जिसमें ह्यूमनॉइड्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, वॉयस रिकग्निशन, कंप्यूटर विज़न , मेक्ट्रोनिक्स, 3 डी प्रिंटिंग, एंड्रॉइड प्रोग्रामिंग, आदि हैं।

