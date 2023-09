राजस्थान के बीकानेर में आयोजित हुआ iStart Inspire की स्टार्टअप वर्कशॉप का दूसरा राउंड

iStart Rajasthan और YourStory ने iStart Nest बीकानेर में iStart Inspire वर्कशॉप के दूसरे संस्करण की मेजबानी की. यहां कई स्टार्टअप फाउंडर और युनिवर्सिटी के छात्र उपस्थित थे, ताकि उन्हें स्टार्टअप यात्रा और उन चुनौतियों के बारे में जानने में मदद मिल सके जिनकी वे उम्मीद कर सकते हैं. उनका सामना करने, और उनसे कैसे निपटें; इसके गुर सीखे.

दिन की शुरुआत iStart Inspire कैंपेन की जानकारी के साथ हुई, जो राज्य के स्टार्टअप इकोसिस्टम के साथ जुड़ने और समृद्ध करने के लिए iStart Rajasthan और YourStory के बीच एक सहयोगात्मक प्रयास है.

इसके बाद सुबह का पहला सत्र 'Raising funds at the right time, in the right way' विषय पर हुआ, जिसमें Artha India Ventures की निवेश प्रमुख अपर्णा पिट्टी ने दर्शकों को फंडिंग जुटाने के लिए उद्यमियों के लिए उपलब्ध विभिन्न तरीकों के बारे में बताया. साथ ही, फंडिंग जुटाते समय उन्हें किन कारकों और चुनौतियों को ध्यान में रखना होगा, इसके बारे में भी अहम जानकारी दी.

निवेशकों के लिए चार मुख्य फोकस क्षेत्रों के बारे में विस्तार से बताते हुए, अपर्णा ने कहा कि फाउंडर्स को पूरी तरह से समझने की जरूरत है: उनका स्टार्टअप किस समस्या को हल करने की कोशिश कर रहा है; लाभदायक रहते हुए यह ऐसा कैसे करेगा; क्या यह अद्वितीय है; और यह बिजनेस को बढ़ाने के लिए टेक्नोलॉजी का लाभ कैसे उठाता है. उन्होंने कहा कि फाउंडर्स को उन लोगों पर भी रिसर्च करने की ज़रूरत है जिनसे वे निवेश के लिए संपर्क कर रहे हैं: "ऐसे निवेशक चुनें जो न केवल आपके स्टार्टअप में पैसा लगाएं बल्कि उससे आगे जाएं - कोई ऐसा व्यक्ति जो आपको अधिक ग्राहक और प्रतिभा लाने में मदद करेगा, विक्रेताओं के साथ बातचीत करने में मदद करेगा , और यहां तक कि आपको आपकी भविष्य की पूंजी आवश्यकताओं के लिए अन्य निवेशकों से भी परिचित कराता है."

अपर्णा ने फाउंडरर्स को यह जानने की आवश्यकता के बारे में भी बताया कि फंडिंग कब नहीं जुटानी है, जैसे कि जब उन्होंने वादा किया गया मील का पत्थर हासिल नहीं किया है, या यदि उनके पास इस बात का उचित विवरण नहीं है कि वे फंडिंग का उपयोग किस लिए करेंगे. उन्होंने कहा, "बाजार या आर्थिक मंदी में फाउंडर्स को इंतजार करना चाहिए क्योंकि इससे उन्हें बाद में फंडिंग जुटाते समय अपनी कंपनी के लिए बेहतर मूल्यांकन प्राप्त करने में मदद मिलेगी."

अपर्णा के बाद, रोहन राज बरुआ - को-फाउंडर, Expand My Business, ने 'Growing pains and gains: Learnings from the growth journey' विषय पर बात की. यह स्टार्टअप विकास यात्रा के बारे में एक बड़े स्तर का सत्र था, जिसमें विभिन्न स्टार्टअप जीवनचक्र के चरण, और उनके रास्ते में आने वाली विभिन्न बाधाओं से कैसे निपटें, के बारे में जानकारी दी गई.

फंडिंग जुटाने पर अपर्णा की सलाह को जोड़ते हुए, रोहन ने कहा कि जो बिजनेस उस बाज़ार को पूरी तरह से समझते हैं जिसमें वे प्रवेश कर रहे हैं, उन्हें समर्थन मिलता है, क्योंकि "व्यावहारिक होना और यह समझना महत्वपूर्ण है कि आपका बिजनेस आपको क्या बता रहा है".

रोहन ने कहा कि फाउंडर्स को भी कभी-कभी कठिन वित्तीय निर्णय लेने की आवश्यकता होती है, जिनका फिलहाल कोई मतलब नहीं हो सकता है, लेकिन लंबे समय में वे फायदेमंद होंगे. “उदाहरण के लिए, अपना खुद का ऑफिस लेने के बजाय को-वर्किंग स्पेस के लिए WeWork के साथ जाने का हमारा निर्णय. रोहन ने कहा, "हमारा मानना था कि जिन लोगों से हम वहां मिलेंगे, हम बाद में हमारे लिए उपलब्ध नेटवर्किंग विकल्पों का लाभ उठाएंगे.” कंपनी के चीफ़ प्रोडक्ट ऑफिसर, उनकी कानूनी टीम और यहां तक ​​कि उनके पहले ग्राहक भी को-वर्किंग स्पेस पर लोगों के साथ बातचीत करने से आए थे.

उतार-चढ़ाव और थकान से निपटने पर, रोहन ने कहा कि यह स्टार्टअप और फाउंडर्स के साथ बहुत आम है, और यह प्राथमिकताओं को निर्धारित करने में मदद करता है, साथ ही समय-समय पर काम से हटकर खुद पर ध्यान केंद्रित करना भी सीखता है. उन्होंने कहा, "हिम्मत मत हारो. आपकी यात्रा के दौरान बहुत अधिक गति अवरोधों का सामना करना बहुत सामान्य है. लोगों के साथ संबंध बनाने पर ध्यान केंद्रित करें, चाहे वह आपके ग्राहक हों, निवेशक हों, आपूर्तिकर्ता हों... कोई भी हो. यदि आप ऐसा करते हैं, तो आप बहुत आगे तक जा सकते हैं."

दिन का सत्र अपर्णा और रोहन के साथ-साथ फाउंडर्स और छात्रों के साथ व्यक्तिगत रूप से नेटवर्किंग के साथ समाप्त हुआ. साक्षी शर्मा, फाउंडर, Legal Vidhiya, जोकि कानून की जानकारी देने वाला एडटेक प्लेटफॉर्म है, ने कहा कि सत्र न केवल सहायक थे, बल्कि प्रासंगिक भी थे: "मैंने बहुत कुछ सीखा कि बिजनेस पोर्टफोलियो में क्या शामिल करना है, जैसे कि समस्या विवरण, इसके लिए आपका समाधान, क्या चीज़ आपको अलग बनाती है, इत्यादि. दूसरे (रोहन के) सत्र में उन्होंने बहुत सी चीजों के बारे में बात की, जिनसे हम जुड़ सकते हैं, उदाहरण के लिए बर्नआउट से गुजरना."

RNB Global University के स्टूडेंट-ऑन्त्रप्रेन्योर ज्ञान नारायण झा ने कहा कि iStart Rajasthan जैसे सत्रों से उन्हें और अन्य फाउंडर्स को यह सीखने में मदद मिली कि एक ऑन्त्रप्रेन्योर होना क्या होता है. उन्होंने कहा, “दिन के सत्र वास्तव में प्रेरक थे, अपर्णा का सत्र अपने रूपकों के साथ विशेष रूप से दिलचस्प था. रोहन का सत्र भी बहुत अच्छा था, जिस तरह से उन्होंने अपने जीवन की कहानी साझा की - जब एक ऑन्त्रप्रेन्योर दूसरे ऑन्त्रप्रेन्योर की यात्रा और सफलता की कहानियाँ सुनता है, तो यह अच्छा और प्रेरणादायक लगता है.”

(Translated by: रविकांत पारीक)