राजस्थान के ऑन्त्रप्रेन्योर्स के सपनों को पंख देने के लिए उदयपुर में हुई iStart Inspire वर्कशॉप

राजस्थान सरकार के आईटी और संचार विभाग द्वारा YourStory के सहयोग से आयोजित वर्कशॉप iStart Inspire उदयपुर 2023 में इनोवेशन और इंस्पिरेशन का सफलतापूर्वक संयोजन हुआ. 8 सितंबर को उदयपुर में आयोजित इस इवेंट में मुख्य वक्ता गुंजन तनेजा, को-फाउंडर और हेड ऑफ मार्केटिंग एंड प्रोडक्ट, UClean और रुचि पांडिया, चीफ रेवेन्यू ऑफिसर, Inflection Point Ventures के साथ वीमेन ऑन्त्रप्रेन्योरशिप और फंडिंग जुटाने के तरीकों पर सत्र आयोजित किए गए, जहां दोनों वक्ताओं ने अहम जानकारियां साझा की.

उपस्थित लोगों ने महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप के महत्व और उद्यमशील समुदाय की सहयोगात्मक भावना पर प्रकाश डालते हुए कार्यक्रम को प्रेरित किया.

इस आयोजन का प्रभाव स्पष्ट था क्योंकि इसने सशक्तिकरण और इनोवेशन को बढ़ावा दिया, जिसे राजस्थान सरकार का समर्थन प्राप्त था जो ऑन्त्रप्रेन्योरियल इकोसिस्टम के लिए अपने समर्थन में दृढ़ है. iStart Inspire उदयपुर ऑन्त्रप्रेन्योरशिप के सपनों को प्रेरित करने और फंड करने के अपने मिशन को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है.

फंडिंग जुटाने का रास्ता

इवेंट की शुरुआत एक सत्र के साथ हुई, जिसका टाइटल था - "Fuelling Your Entrepreneurial Journey: The Pathway to Funding". इस सत्र में फंडिंग के रास्तों और फंडिंग जुटाने के तरीकों पर प्रकाश डाला गया. पांडिया ने अपनी विशेषज्ञता से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया. फंडिंग जुटाने के लिए प्रेजेंटेशन तैयार करने, निवेशकों से संपर्क करने के लिए सही पिच और रणनीति बनाने के बाद, वह एक इंटरैक्टिव प्रश्नोत्तर सत्र में दर्शकों के साथ शामिल हुईं. उनकी अंतर्दृष्टि महत्वाकांक्षी उद्यमियों और अनुभवी व्यापारिक नेताओं दोनों के लिए अमूल्य थी.

उन कारकों के बारे में बात करते हुए जिन पर निवेशक किसी कंपनी में निवेश करने से पहले विचार करते हैं, पांडिया ने कहा, "निवेशक हमेशा पोर्टर के फाइव फोर्सेज (Porter’s Five Forces) फ्रेमवर्क के आधार पर किसी कंपनी का मूल्यांकन करेंगे."

पोर्टर का फाइव फोर्सेज मॉडल किसी उद्योग की लाभप्रदता और प्रतिस्पर्धी परिदृश्य को प्रभावित करने वाली गतिशीलता की जांच के लिए एक व्यवस्थित फ्रेमवर्क प्रदान करता है.

मॉडल बाजार में नए प्रतिस्पर्धियों के प्रवेश की संभावना, आपूर्तिकर्ताओं की सौदेबाजी की शक्ति, ग्राहकों की सौदेबाजी की शक्ति और वैकल्पिक प्रोडक्ट्स के खतरे जैसे तत्वों पर विचार करके कंपनी के प्रतिस्पर्धी परिवेश का मूल्यांकन करने में सहायता करता है.

पांडिया ने उद्यमियों और महत्वाकांक्षी संस्थापकों को सुझाव दिया, “इस बारे में सोचें कि आप किस प्रकार की समस्या का समाधान कर रहे हैं. उस समस्या-समाधान क्षेत्र के आसपास अपना प्रोडक्ट या स्टार्टअप बनाएं.”

सत्र के प्रति दर्शकों की उत्साहपूर्ण प्रतिक्रिया स्पष्ट थी क्योंकि उन्होंने समापन के बाद भी वक्ता पर सवालों की बौछार कर दी. वे फंडिंग के लिए पैरवी करते समय याद रखने वाली खास बातों पर उनकी सलाह लेने के लिए विशेष रूप से उत्सुक थे.

रूढ़िवादिता को तोड़ना और नए मील के पत्थर स्थापित करना

दूसरे सत्र का टाइटल था - "Women in Charge: Breaking Stereotypes and Setting New Milestones". ऐसी दुनिया में जहां फंडिंग मायावी हो सकती है, इस सत्र में महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप के उल्लेखनीय लचीलेपन का जश्न मनाया गया.

तनेजा ने ऑन्त्रप्रेन्योरशिप में एक सच्चे अग्रणी के रूप में केंद्र स्तर पर कदम रखा. उनकी यात्रा प्रेरणा की किरण के रूप में काम करती है, खासकर उन लोगों के लिए जो पारंपरिक रूप से पुरुष-प्रधान उद्योगों में अपनी पहचान बनाना चाहते हैं.

तनेजा ने UClean की स्थापना की कहानी साझा की और लॉन्ड्री सेक्टर में उद्योग जगत की अग्रणी बनने की अपनी राह पर प्रकाश डाला. उन्होंने इस बात पर चर्चा की कि कैसे वह पहले से असंरचित क्षेत्र में संगठन लेकर आईं और भारत में कपड़े धोने की प्रक्रिया में क्रांति ला दी. इसके अलावा, उन्होंने उन विभिन्न मुद्दों पर प्रकाश डाला, जिनसे UClean निपट रहा है, और प्रत्येक समस्या के लिए अद्वितीय समाधान की आवश्यकता पर जोर दिया - अंतर्दृष्टि जो इच्छुक उद्यमियों को अपने बिजनेस मॉडल तैयार करने में मार्गदर्शन प्रदान कर सकती है.

सत्र के दौरान, उन्होंने आज के दौर में टेक्नोलॉजी के महत्व पर जोर दिया, यह कैसे समस्याओं का समाधान करने के साथ-साथ खोज और प्रोडक्ट डेवलपमेंट दोनों को बढ़ा सकती है. उन्होंने एक सेगमेंट-स्पेशिफिक बिजनेस को आगे बढ़ाने और एक फ्रैंचाइज़ी मॉडल के रूप में संचालन जैसे कारकों से जुड़े फायदे और नुकसान को भी स्पष्ट किया.

तनेजा की अंतर्दृष्टि ताज़ी हवा का झोंका थी, और दृढ़ संकल्प और नवीनता की शक्ति को दर्शाती थी. उनकी यात्रा रूढ़ियों को तोड़ने और नए मील के पत्थर स्थापित करने का उदाहरण है.

मन को सशक्त बनाना और आत्माओं को प्रज्वलित करना

इन समृद्ध सत्रों के बाद, उपस्थित लोगों ने उद्यमशील समुदाय को एक साथ लाने की पहल के लिए राजस्थान सरकार के आईटी और संचार विभाग के प्रति आभार व्यक्त किया.

जैसे ही इवेंट संपन्न हुआ, प्रतिभागी नेटवर्किंग सत्र के दौरान साथी उद्यमियों और जानकार वक्ताओं से जुड़े. इसने विचारों के आदान-प्रदान और एक मजबूत ऑन्त्रप्रेन्योरियल इकोसिस्टम के निर्माण का एक अनूठा अवसर प्रदान किया. उपस्थित लोगों ने प्रेरणा और सौहार्द से भरे दिन को पूरा करते हुए आनंददायक चाय का भी आनंद लिया.

बेहद यादगार दिन

iStart Inspire उदयपुर सिर्फ एक इवेंट से कहीं अधिक था; यह उद्यमिता, सशक्तिकरण और बाधाओं को तोड़ने का उत्सव था. मुख्य वक्ता के रूप में गुंजन तनेजा और रुचि पांडिया ने अपनी कहानियों, अंतर्दृष्टि और विशेषज्ञता से उपस्थित लोगों पर एक अमिट छाप छोड़ी.

इवेंट की सफलता का श्रेय iStart Nest इनक्यूबेटर, वक्ताओं और उत्साही प्रतिभागियों के सहयोगात्मक प्रयासों को दिया जा सकता है, जो इसे यादगार दिन बनाने के लिए एक साथ आए. यह एक रिमाइंडर के रूप में कार्य करता है कि ऑन्त्रप्रेन्योरशिप कोई जेंडर नहीं जानती है, और दृढ़ संकल्प, इनोवेशन और रणनीतिक सोच स्टार्टअप की दुनिया में सफलता की कुंजी हैं.

जैसे ही प्रतिभागी नए ज्ञान, कनेक्शन और प्रेरणा के साथ रवाना हुए, iStart Inspire उदयपुर ने ऑन्त्रप्रेन्योरियल लैंडस्केप पर एक अमिट छाप छोड़ी. इसने इनोवेशन और सशक्तिकरण की भावना को बढ़ावा दिया, जो आने वाले वर्षों में भी चमकती रहेगी.

