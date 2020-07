रतन टाटा ने कहा, “स्टार्टअप्स में निवेश करना मेरे लिए सीखने का अनुभव रहा”

टाटा ट्रस्ट्स के चेयरमैन रतन नवल टाटा को दुनिया ने बेहद खास नज़रये से देखती है। उद्योगपति और परोपकारी, जिन्होंने 25 वर्षों तक टाटा समूह के अध्यक्ष के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान को टाटा समूह को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया, वे आज भी बेहद सादगीपूर्ण जीवन जी रहे हैं। और यहां तक कि स्टार्टअप के फाउंडर्स और आंत्रप्रेन्योर्स ने उनसे सीखने के लिए उनके समर्थन और प्रतिज्ञा की मांग की, रतन टाटा का मानना है कि स्टार्टअप में निवेश करना उनके लिए "सीखने का अनुभव" रहा है। रतन टाटा, टाटा ट्रस्ट्स के चेयरमैन, योरस्टोरी की फाउंडर और सीईओ श्रद्धा शर्मा के साथ बातचीत के दौरान टाटा ट्रस्ट्स के चेयरमैन रतन टाटा ने YourStory की फाउंडर और सीईओ श्रद्धा शर्मा के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा, “मैं अपने साथ कोई जादू नहीं लाया। मैंने उन एंटरप्राइजेज को सपोर्ट करने के लिए चुना है जो मुझे कंपनी की फाउंडर पोजीशन से आकर्षित करते हैं कि कंपनी क्या करना चाहती है,” पिछले कुछ वर्षों में, 82 साल के रतन टाटा ने पूरे भारत में दो दर्जन से अधिक स्टार्टअप में निवेश किया है। भारत के सबसे सफल निवेशकों में से एक होने के बावजूद, उन्होंने कहा कि वह इत्तेफाक़ से एक निवेशक बन गए हैं। पिछले साल की कई मीडिया रिपोर्ट्स से पता चला है कि अपने काम के वर्षों के दौरान, रतन टाटा ने स्टार्टअप इकोसिस्टम को रोमांचक लेकिन अनछुआ माना, क्योंकि इससे टाटा समूह के साथ हितों का टकराव हो सकता था। Tata Sons, Tata Motors, Tata Industries, Tata Steel और Tata Chemicals के अध्यक्ष एमेरिटस 1991-2016 तक Tata Group के अध्यक्ष थे। वर्तमान में, वह भारत में सबसे पुराने परोपकारी संगठनों में से एक, टाटा ट्रस्ट्स के अध्यक्ष के रूप में सेवारत हैं।सेवानिवृत्ति के बाद, रतन टाटा ने कुछ दिलचस्प उद्यमों में अपनी व्यक्तिगत क्षमता में छोटे आकार के निवेश करना शुरू किया, जिन्हें उन्होंने दिलचस्प माना। उन्होंने ऐसे उद्यमों का समर्थन किया जो उन्हें उन समाधानों के आधार पर आकर्षित करते थे जो वे पेश कर रहे थे। वे कहते हैं, "ऐसे उदाहरण हैं जो सीखाने वाले अनुभव रहे हैं व्यक्तिगत निवेश में शामिल होना, जैसा कि मैं स्टार्टअप का समर्थन करने की कोशिश कर रहा हूं, मेरे लिए सीखने का अनुभव रहा है।" टाटा समूह के संरक्षक ने खुलासा किया कि उनके काम और करियर के दौरान कई घटनाएं अब उनके लिए दिलचस्प बन गई हैं। निवेश करने के अलावा, जब युवा उद्यमियों और स्टार्टअप्स का मार्गदर्शन करने की बात आई, रतन टाटा सबसे आगे रहे हैं। 2015 में एक विशेष सलाहकार के रूप में जंगल वेंचर्स में शामिल होने के दौरान, उन्होंने कहा था कि युवा उद्यमियों को खुद को साबित करने का अवसर दिया जाना चाहिए। पिछले साल, चेयरमैन एमेरिटस ने अपने इंस्टाग्राम पर एक पोल के माध्यम से डेब्यू करने वाले उद्यमियों के लिए एक स्टार्टअप पिच डेक साझा किया था। स्टार्टअप पिच डेक, 16-स्लाइड पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन वॉटरमार्क रतन टाटा के कार्यालय ने, कुछ सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं को उजागर किया, जो एक इच्छुक उद्यमी द्वारा किसी भी पिच में शामिल किए जाने की आवश्यकता है। यहां देखें पूरा इंटरव्यू

स्टार्टअप इकोसिस्टम पर दांव लगाना हाल ही में इसी महीने, रतन टाटा ने ठाणे स्थित मेडटेक स्टार्टअप जेनेरिक में एक अज्ञात राशि का निवेश किया, जिसकी स्थापना 18 वर्षीय उद्यमी अर्जुन देशपांडे ने की थी। स्टार्टअप मॉम-एंड-पॉप फार्मेसियों को खुद को ब्रांडेड स्टोर्स में बदलने और उद्यमियों को अपने मंच के माध्यम से कम कीमत पर जेनेरिक दवा का उपयोग करने में सक्षम बनाने में शामिल है।

रिपोर्ट्स के अनुसार, रतन टाटा की निजी निवेश कंपनी RNT एसोसिएट्स और कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के कार्यालय (UC Investments) ने 2016 में हाथ मिलाया और भारत में स्टार्टअप्स, नई कंपनियों, और अन्य उद्यमों में निवेश करने के लिए 'UC-RNT फंड्स' शुरू किया। उद्योगपति श्री टाटा ओला और फिनटेक दिग्गज पेटीएम के शुरुआती दौर (2015 से) जुड़े हुए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि ओला के इलेक्ट्रिक वाहन आर्म, ओला इलेक्ट्रिक में 2019 में निवेश किया जाएगा, यह कहते हुए कि कंपनी भारतीय इलेक्ट्रिक वाहन इकोसिस्टम के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

इसके अलावा, रतन टाटा ने कई अन्य स्टार्टअप में निवेश किया है, जिनमें से कुछ प्रमुख हैं- ई-कॉमर्स पोर्टल Snapdeal, फिटनेस स्टार्टअप CureFit, वेदर फोरकास्टर ClimaCell, ऑटो पोर्टल CarDekho, ऑनलाइन फर्नीचर मार्ट UrbanLadder, आईवियर ई-टेलर Lenskart, होम रेंटल प्लेटफॉर्म NestAway, बेबी प्रोडक्ट्स ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म First Cry, सेलफोन निर्माता Xiaomi और ऑनलाइन पेट केयर प्लेटफॉर्म Dogspot में निवेश किया है।

