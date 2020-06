YouTube वीडियो के विज्ञापनों से निजात दिलायेगी ये बेहद आसान ट्रिक

YouTube वेब और अपने मोबाइल डिवाइस पर वीडियो देखने के लिए सबसे लोकप्रिय प्लेटफॉर्म्स में से एक है। Google के स्वामित्व वाला यह प्लेटफ़ॉर्म दर्शकों को विज्ञापन दिखा कर खुद ही धन कमाता हैं, लेकिन YouTube प्रीमियम के लिए भुगतान करने या एड-ब्लॉकर के साथ जरिये उनसे छुटकारा पाया जा सकता हैं। हालांकि एक Reddit यूजर ने हाल ही में YouTube पर विज्ञापनों को प्रदर्शित करने से रोकने के लिए एक तरकीब ढूंढी है जो कि बेहद सरल है। सांकेतिक फोटो (साभार: ShutterStock) YouTube पर विज्ञापन रोकने की ट्रिक यह पता चलता है कि YouTube विज्ञापनों से छुटकारा पाना उतना ही सरल है जितना कि YouTube URL के .com भाग के बाद एक अतिरिक्त बिंदु रखना। Reddit यूजर unicorn4sale ने लिखा, "आप डोमेन के बाद एक डॉट जोड़कर YouTube विज्ञापनों को बायपास कर सकते हैं।"

YouTube.com/video पर नेविगेट करने के बजाय, Redditor विज्ञापनों से कंटेंट देखने के लिए youtube.com./video पर नेविगेट करने के लिए कहता है। पोस्ट में अब Reddit पर 5000 अपवोट हैं और इसे पहली बार Android पुलिस द्वारा देखा गया था। मोबाइल पर भी काम करता है Redditor ने इस पोस्ट की पुष्टि भी की कि यह ट्रिक मोबाइल पर भी काम करती है। "मैंने शुरू में यह मान लिया था कि यह मोबाइल पर काम नहीं करता है क्योंकि ब्राउज़र ने URL को सामान्य कर दिया है, हालांकि, ऐसा नहीं है," Reddit यूजर ने कहा, यह कहते हुए कि सर्वर-साइड पर रिडायरेक्शन होता है, इसलिए स्पीड भी काम करती है मोबाइल ब्राउज़र पर। आपको केवल "रिक्वेस्ट डेस्कटॉप साइट" सुविधा का उपयोग करना है। यह ट्रिक क्यों काम करती है Redditor बताते हैं कि जिस कारण यह ट्रिक काम कर रही है, वह शायद YouTube जैसी वेबसाइटों के कारण है जो होस्टनेम को सामान्य नहीं कर रही है। यह विज्ञापन सहित कई अन्य चीजों को ब्रेक करते हुए पेज के मेन कंटेंट को अभी भी प्रदर्शित करने का कारण बनता है। चूंकि बहुत सारी वेबसाइटें अपने विज्ञापनों को एक व्हाइटलिस्ट के माध्यम से सेवा देती हैं, जिसमें अतिरिक्त डॉट नहीं होते हैं, इसे URL पर जोड़कर आप कंटेंट के विज्ञापनों को घटा सकते हैं।

चूंकि पोस्ट पहले से ही लोकप्रिय हो गई है, इसलिए यह बहुत अधिक संभावना है कि YouTube अब इसके बारे में जानता है और इसे फिक्स करने पर काम कर रहा होगा। इसलिए, जबकि यह ट्रिक अब तक काम कर रही है, हो सकता है कि यह बहुत लंबे समय तक न हो। Also Read कंटेंट क्रिएटर्स को 1 मिलियन व्यूज़ के लिए यूट्यूब देता है इतने पैसे... समझिए पूरी गणित

(Edited by रविकांत पारीक)

Want to make your startup journey smooth? YS Education brings a comprehensive Funding Course, where you also get a chance to pitch your business plan to top investors. Click here to know more.