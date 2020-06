भारत में वायरल हो रहा ये ऐप आपके फोन में चाइनीज ऐप्स को ढूंढकर करेगा डिलीट

रिमूव चाइना एप्स, एक एंड्रॉइड ऐप जो आपके एंड्रॉइड फोन पर चीन निर्मित एप्स को पहचानने और डिलीट का दावा करता है, भारत में वायरल हो रहा है। यह ऐप वर्तमान में Google Play के लिए टॉप फ्री ऐप की सूची में सबसे ऊपर है और 17 मई को लॉन्च होने के बाद से इसे 10 लाख से अधिक यूजर्स द्वारा डाउनलोड किया गया है। फोटो साभार: Screengrab यह ऐप ऐसे समय में आया है जब चीन विरोधी भावना अधिक है। विश्व भर में फैली नॉवेल कोरोनावायरस महामारी, भारत और चीन के बीच सीमा विवाद आदि।

रिमूव चाइना एप्स के डेवलपर्स कहना है कि ऐप "शैक्षिक उद्देश्यों के लिए डिज़ाइन किया गया है" और उपयोगकर्ताओं को अपने एंड्रॉइड फोन पर इंस्टॉल किए गए अन्य ऐप्लीकेश्ंस की उत्पत्ति के देश की "पहचान" करने की अनुमति देता है। हालाँकि, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, यह केवल चीनी फर्मों द्वारा बनाए गए ऐप्स को पहचानता है, और उपयोगकर्ता चाहें तो चाइना ऐप को हटाकर उन्हें आगे अनइंस्टॉल कर सकते हैं।

यह भी उल्लेख किया गया है कि 17 मई को, ऐप Google Play Store पर लाइव हो गया है और इसके लॉन्च के बाद से 10 लाख से अधिक उपयोगकर्ताओं द्वारा डाउनलोड किया गया है। ऐप को 4.8 औसत के साथ Google Play Store पर ज्यादातर सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली है। OneTouch AppLabs वेबसाइट यह भी बताती है कि संगठन Android और iOS उपकरणों के विकास और संकर सॉफ्टवेयर के विकास में सेवाएं प्रदान करता है।

देश भर के लोग Remove China Apps को डाउनलोड कर रहे हैं और अपने संपर्कों में लोगों को प्रभावित कर रहे हैं ताकि चीन विरोधी भावनाएं बढ़ें। कई विवाद जैसे YouTube बनाम TikTok, भारत-चीन सीमा विवाद और देश में चल रहे COVID-19 महामारी ने इस भावना को जगा दिया। उल्लेखनीय रूप से, एक हालिया सर्वे से पता चला है कि 67 प्रतिशत भारतीय COVID-19 महामारी फैलने के लिए चीन को जिम्मेदार ठहराते हैं। Also Read ऑस्ट्रेलियाई पीएम ने दी समोसा खाने की दावत, पीएम मोदी ने कुछ यूं दिया जवाब

(Edited by रविकांत पारीक)

