रोमांटिक हीरो ऋषि कपूर के वे सुपरहिट गाने जिन्होंने उन्हें सुपरस्टार बनाया

"सिनेजगत के लोकप्रिय दिग्गज अभिनेता आज हमारे बीच नहीं रहे। 67 वर्षीय अभिनेता को मुंबई के सर एचएन रिलायंस फाउंडेशन अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उन्होंने आखिरी सांस ली।" 'मेरी उमर के नौजवानों' गाने में ऋषि कपूर, फोटो साभार: यूट्यूब

ऋषि कपूर के देहावसान पर उनके परिवार की ओर से एक बयान जारी किया गया हैं, जिसमें लिखा है, 'हमारे प्रिय ऋषि कपूर का ल्यूकेमिया के चलते दो साल की लड़ाई के बाद आज सुबह 8:45 बजे अस्पताल में निधन हो गया। अस्पताल के डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ ने कहा कि वह अंतिम समय तक उनका मनोरंजन कर रहे थे। दो महाद्वीपों में दो साल के उपचार के दौरान वह इसे पूरी तरह से जीने के लिए दृढ़ था। परिवार, दोस्त, भोजन और फिल्में उनका केंद्र में बनी रहीं और इस दौरान उनसे मिलने वाला हर कोई इस बात से हैरान था कि उन्होंने अपनी बीमारी को किस तरह से हावी नहीं होने दिया। और वह अंत समय तक मुस्कुराते रहे।'

इस नोट में आगे लिखा है, 'वह अपने प्रशंसकों के प्यार के लिए आभारी थे जो उन्हें दुनिया भर से मिला था। उनके निधन पर वे सभी समझेंगे कि वह एक मुस्कान के साथ याद किया जाना पसंद करेंगे न की आंसू के साथ। व्यक्तिगत नुकसान की इस घड़ी में हम यह भी समझते हैं कि दुनिया बहुत मुश्किल और परेशान समय से गुजर रही है। लॉकडाउन के चलते सार्वजनिक रूप से इकट्ठा होने पर कई प्रतिबंध हैं। हम उनके सभी प्रशंसकों और शुभचिंतकों और परिवार के दोस्तों से अनुरोध करना चाहते हैं कि वे लॉकडाउन के नियमों का सम्मान करें। वह भी यही चाहते।'

इस लेख के जरिये हम अपने चहेते दिग्गज अभिनेता ऋषि कपूर को भावपूर्ण श्रद्धांजलि देते हुए उनकी फिल्मों के वो गाने आपके सामने पेश कर रहे हैं जो हमेशा हमारे होंठो पर रहेंगे। ऋषि कपूर वो अभिनेता थे जिन्होंने हिंदी सिनेमा में सबसे ज्यादा रोमेंटिक गाने किए हैं।

सागर जैसी आँखों वाली साल 1985 में पर्दे पर आई सागर फिल्म का ये गीत सिनेप्रेमियों को हमेशा याद रहेगा। आर. डी. बर्मन के संगीत से सजे और जावेद अख्तर की कलम से निकले इस खुबसूरत गीत को आवाज़ दी थी किशोर कुमार ने।

ओम शान्ति ओम, शान्ति शान्ति ओम फिल्म कर्ज़ (1980) का ये गाना आज भी उतने ही चाव से सुना जाता है। इस गाने में ऋषि कपूर के डांस स्टेप्स और उनके कॉस्ट्यूम्स भी खासे लोकप्रिय रहे। इस गीत को गीतकार आनंद बख्शी ने लिखा था और लक्ष्मीकांत-प्यारेलाल (सगे भाई) की जोड़ी ने सुरों से सजाया था। ऋषि कपूर के लिए इस गीत को भी आवाज़ किशोर कुमार ने ही दी थी।

हम तुम, इक कमरे में बन्द हों ऋषि कपूर की बतौर अभिनेता लीड रोल वाली पहली फिल्म बॉबी (1973) का ये गीत काफी प्रसिद्ध हुआ। फिल्म और इस गीत, दोनों में ही ऋषि की कैमेस्ट्री अभिनेत्री डिंपल कपाड़िया के साथ काफी पसंद की गईं। इस गीत को भी आनंद बख्शी ने लिखा और लक्ष्मीकांत-प्यारेलाल की जोड़ी ने संगीतबद्ध किया। इस गीत को लता मंगेशकर और शैलेंद्र सिंह ने गाया था।

मैं शायर तो नहीं, मगर ऐ हसीं फिल्म बॉबी का ये गाना भी हमेशा याद रखा जायेगा। इस गीत को भी गीतकार आनंद बख्शी ने लिखा था और लक्ष्मीकांत-प्यारेलाल की जोड़ी ने सुरों से सजाया था। ऋषि कपूर के लिए इस गीत को शैलेंद्र सिंह ने आवाज़ दी थी।

चाँदनी ओ मेरी चांदनी साल 1989 में यश चोपड़ा निर्देशित फिल्म चाँदनी में पहली बार ऋषि कपूर और श्रीदेवी ने साथ काम किया था। फिल्म में अभिनेता विनोद खन्ना भी अहम रोल में नजर आए थे। यूं तो इस फिल्म के सारे ही गाने बेहद लोकप्रिय थे लेकिन इस टाईटल ट्रैक की बात ही कुछ ओर थी। खुबसूरत वादियां, कॉस्ट्यूम्स, ऋषि कपूर और श्रीदेवी की ऑन-स्क्रीन कैमेस्ट्री ने फिल्म को चार चाँद लगा दिए। इस गीत को आनंद बख्शी ने लिखा था और शिव-हरी (शिवकुमार शर्मा-हरीप्रसाद चौरसिया) की जोड़ी ने संगीतबद्ध किया। इस गीत को जॉली मुखर्जी और श्रीदेवी ने गाया था।

एक मैं और एक तू खेल-खेल में (1975) का ये गीत आज भी हमारे कानों में गूँज रहा है। आर. डी. बर्मन के संगीत से सजे इस गीत को गुलशन बावरा ने लिखा था। इस खुबसूरत गीत को आशा भोंसले और किशोर कुमार ने गाया था।

बचना ऐ हसीनों साल 1977 में रिलीज हुई फिल्म हम किसी से कम नहीं का ये गीत बेहद लोकप्रिय रहा। इसकी लोकप्रियता को अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि साल 2008 में यशराज फिल्म्स ने बचना ऐ हसीनों टाइटल वाली फिल्म का निर्माण किया था। इस फिल्म में ऋषि कपूर के बेटे रणबीर कपूर लीड रोल में नजर आए थे। बड़ी बात यह है कि फिल्म में संगीतकार विशाल-शेखर (विशाल ददलानी-शेखर रावजियानी) की जोड़ी ने बचना ऐ हसीनों गाने को रिक्रिएट किया था। ये गाना भी काफी पसंद किया गया।

जैसा कि आप सभी को पता है कि ऋषि से ठीक एक दिन पहले यानि 29 अप्रैल को अभिनेता इरफान खान भी दुनिया को अलविदा कह गए थे।

आइये हम सब मिलकर अपने दोनों चहेते अभिनेताओं की आत्मा की शांति के लिये दुआ करते हैं। ॐ शांति...ॐ शांति...ॐ शांति Also Read 67 की उम्र में हुआ दिग्गज अभिनेता ऋषि कपूर का निधन, कैंसर से पीड़ित थे ऋषि

(Edited by रविकांत पारीक)

