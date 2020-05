महाराष्ट्र सरकार ने ग्रीन और आरेंज जोन में स्थित स्टेडियमों में दर्शकों के बिना व्यक्तिगत अभ्यास की अनुमति दे दी है । रोहित शर्मा

मुंबई, भारत के सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा ने कहा है कि वह चोट से उबरकर वापसी की तैयारी में थे लेकिन कोरोना वायरस के कारण लागू लॉकडाउन की वजह से ऐसा नहीं कर सके और अब उन्हें राष्ट्रीय टीम में लौटने से पहले फिटनेस टेस्ट पास करना होगा ।

रोहित को फरवरी में न्यूजीलैंड दौरे के बीच से ही स्वदेश लौटना पड़ा था ।

उन्होंने ला लिगा के फेसबुक पेज पर लिखा, ‘‘लॉकडाउन से पहले मैं वापसी के लिये बिल्कुल तैयार था । पूरा सप्ताह मेरा फिटनेस टेस्ट होना था लेकिन फिर लॉकडाउन हो गया और अब फिर नये सिरे से वापसी करनी होगी।’’

उन्होंने कहा, ‘‘सब कुछ खुलने के बाद मुझे एनसीए जाकर फिटनेस टेस्ट देना होगा । उसे पास करके ही मैं टीम के साथ अभ्यास शुरू कर सकूंगा।’’

महाराष्ट्र सरकार ने ग्रीन और आरेंज जोन में स्थित स्टेडियमों में दर्शकों के बिना व्यक्तिगत अभ्यास की अनुमति दे दी है।

गौरतलब है कि महाराष्ट्र में कोरोना वायरस संक्रमण के 47 हज़ार से अधिक मामले पाये गए हैं, जिनमें करीब 29 हज़ार मामले सिर्फ मुंबई में हैं।

