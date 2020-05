जब सलमान खान पनवेल निवासियों के लिए बने मसीहा; आप भी देखिये ये वीडियो

कोरोना संकट के चलते बॉलीवुड के बजरंगी भाईजान यानि कि सलमान खान अपनी पूरी क्षमता से जरूरतमंदों की मदद के लिए लॉकडाउन के बीच सब कुछ करते दिख रहे हैं। जबकि वह पिछले एक महीने से फिल्म उद्योग के 25,000 से अधिक दैनिक खर्चों का वित्त पोषण कर रहे हैं, वे पनवेल के वंचित स्थानीय लोगों के लिए भोजन, धन और अन्य बुनियादी जरूरी चीजों के रूप में भारी दान भी कर रहे हैं। फोटो क्रेडिट: indiatvnews अभिनेता, जो वर्तमान में अपने परिवार और करीबी दोस्तों के साथ अपने पनवेल फार्महाउस में हैं, वंचितों की मदद करने के लिए व्यक्तिगत रूप से भोजन, अनाज की व्यवस्था और ट्रक लोड करके भेज रहे हैं।

सलमान ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम पेज पर जो वीडियो शेयर किया है, वह उसी का एक सबूत था। आप सलमान को देख सकते हैं, उनके परिवार के सदस्यों के साथ, कथित प्रेमिका इयूलिया वंतूर, सह-कलाकार-दोस्त जैकलीन फर्नांडीज, ट्रकों में लोड करने के लिए आवश्यक सामानों से भरे बोरे को पास करने और लोगों की मदद के लिए भेजने के लिए मानव श्रृंखला बना रहे है। जिसके बारे में बात करते हुए, एक सूत्र ने मिड-डे को बताया, "उन्होंने पनवेल के आसपास के गांवों में 1000 से अधिक परिवारों को चावल, दाल, सब्जियां, अंडे और खाद्यान्न की आपूर्ति की है। कुछ जरूरी चीजें उनके ही खेत में उगाई गई हैं। आपातकालीन या तत्काल आवश्यकता के मामले में उन्हें या उनकी टीम के पास पहुंचने के लिए कहा गया। उन्होंने स्थानीय लोगों के लिए सैकड़ों सैनिटाइटर और साबुन खरीदे और वितरित किए ताकि वे बुनियादी स्वच्छता बनाए रख सकें।” इस के अलावा, सूत्र ने कहा कि हाल ही में, कल्याण में एक झुग्गी से कुछ लोग भी मदद के लिए सलमान के पास पहुंचे और अभिनेता ने दो बार बिना सोचे-समझे कल्याण में उनकी ऑन-ग्राउंड टीम को तुरंत उन्हें मूल खाद्य सामग्री प्रदान करने के लिए कहा।

"मालेगाँव में लगभग 500-600 परिवार, जो महाराष्ट्र के सबसे हॉटस्पॉट्स में से एक है, को भी हाल ही में उनसे और अनाज और सब्जियाँ मिलीं, साथ ही मैड आइलैंड के सैकड़ों गरीब परिवार भी हैं जिनकी मदद सलमान खान ने की है।" इस बीच, सलमान खान के पिता, सलीम खान, जो वर्तमान में अपने बांद्रा निवास पर हैं, वह भी बांद्रा में झुग्गियों में रह रहे लोगों की मदद करने के लिए अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। करीबी दोस्त और राजनेता बाबा सिद्दीकी, सलमान और परिवार को इस समय की जरूरत के मुताबिक विशेषाधिकार दिलाने में मदद कर रहे हैं। Also Read जानिए कैसे COVID-19 के संकट से निपटने में बड़ी भूमिका निभा रही हैं ये महिला नेता

(Edited by रविकांत पारीक)

