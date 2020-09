08 सितंबर: देश-दुनिया के इतिहास में आज के दिन की महत्त्वपूर्ण घटनाएँ

ग्रेगोरी कैलंडर के अनुसार 8 सितंबर वर्ष का 251 वाँ (लीप वर्ष में यह 252 वाँ) दिन है। साल में अभी और 114 दिन शेष हैं। 8 सितंबर की महत्त्वपूर्ण घटनाएँ 1271 - जाॅन XXI का पोप के रूप में चयन ।

1320 - गाजी मलिक दिल्ली का सुल्तान बना।

1331 - स्टीफन उरोस चतुर्थ ने खुद को सर्बिया का राजा घोषित किया।

1449 - टुमू किले का युद्ध- मंगोलिया ने चीन के सम्राट को बंधक बनाया।

1553 - इंग्लेंड में लिचफिल्ड शहर का निर्माण।

1563 - मैक्सीमिलियन को हंगरी का राजा चुना गया।

1689 - चीन और रूस ने नेरट्सजिंस्क(निरचुल) की संधि पर हस्ताक्षर किया।

1900 - टेक्सास के गैलवेस्टोन में चक्रवाती और ज्वारीय तूफान से 6000 लोगों की मौत

1952 - जेनेवा में काॅपीराइट के लिये पहले विश्व सम्मेलन में भारत समेत 35 देशों ने किये हस्ताक्षर।

1962 - चीन ने भारत की पूर्वी सीमा में घुसपैठ किया।

1988 - जाने माने व्यवसायी विजयपत सिंघानिया अपने माइक्रो लाइट सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट से लंदन से अहमदाबाद पहुँचे।

1991 - मैसिडोनिया गणराज्य स्वतंत्र हुआ।

1997 - अमेरिकी ओपन टेनिस चैम्पियनशिप में पैट्रिक राफ़्टर को प्रथम ग्रैंड स्लैम ख़िताब मिला।

1998 - 2001 में निर्धारित 13वें गुट निरपेक्ष आंदोलन की मेजबानी बांग्लादेश को सौंपी गयी।

2000 - भारतीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने संयुक्त राष्ट्र शांति शिखर सम्मेलन के दौरान हिन्दी में भाषण देते हुए पाकिस्तान को लताड़ा।

2002 - नेपाल में माओवादियों ने 119 पुलिस कर्मियों को मार डाला।

2003 - इस्रायल के प्रधानमंत्री एरियल शैरोन चार दिवसीय भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुँचे।

2006 - महाराष्ट्र के नासिक ज़िले में मालेगाँव बम धमाके।

2008 - सर्वोच्च न्यायालय ने कैनफिना म्यूचुअल फण्ड घोटाले मामले के मुख्य अभियुक्त और शेयर दलाल केतन पारिख व अन्य आरोपियों को ज़मानत दी। प्रसिद्ध अमेरिका पत्रिका फोर्ब्स ने भारतीय अरब पति लक्ष्मी मित्तल को लाइफ टाइम अचीवमेण्ट अवार्ड देने की घोषणा की।

2009 - भारत ने विमान वाहक पोत एडमिरल गोर्शकोव को नए कलपुर्ज लगाकर तैयार करने के लिए रूस को 10 करोड़ 20 लाख डालर दिये। 8 सितंबर को जन्मे व्यक्ति 1952 - गिरिराज सिंह - भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिज्ञ हैं।

1926 - भूपेन हज़ारिका - भारत के ऐसे विलक्षण कलाकार, जो अपने गीत खुद लिखते थे, संगीतबद्ध करते थे और गाते थे।

1933 - आशा भोंसले, प्रसिद्ध पार्श्व गायिका।

2002 - लॉरी विलियम्स, वेस्ट इंडीज के क्रिकेटर

1910 - राधाकृष्ण, हिन्दी के यशस्वी कहानीकार। 8 सितंबर को हुए निधन 1982 - शेख़ मोहम्मद अब्दुल्ला - जम्मू और कश्मीर के क्रांतिकारी नेता, जो बाद में इस राज्य के प्रधानमंत्री तथा मुख्यमंत्री बने।

1960- फ़ीरोज़ गाँधी - प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी और लोकसभा के प्रभावशाली सदस्य। 8 सितंबर के महत्त्वपूर्ण अवसर एवं उत्सव विश्व साक्षरता दिवस

