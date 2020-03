[फंडिंग अलर्ट] शैडेज ने इन्फ्लेक्शन पॉइंट वेंचर्स से सीड राउंड फंडिंग में जुटाए एक लाख डॉलर

इन्फ्लेक्शन पॉइंट वेंचर्स (Inflection Point Ventures IPV) ने मुंबई स्थित इंटीरियर स्टार्टअप शैडेज (Shadez) में सीड इन्वेस्टमेंट किया है। स्टार्टअप का दावा है कि वह भारत का पहला ऐसा इंटीरियर स्टार्टअप है जो आपको दिन के समय में आपकी पसंद की पेंटिंग करके देता है। सांकेतिक चित्र (फोटो क्रेडिट : myvanturepad)

स्टार्टअप की यात्रा के इस प्रारंभिक चरण में निवेश के हिस्से के रूप में, आईपीवी टीम को व्यापार रणनीति, विस्तार और जोखिम से राहत में अपनी विशेषज्ञता के साथ इसे इनक्यूबेशन सपोर्ट प्रदान करेगा।

मुंबई, ठाणे और नवी मुंबई में वर्तमान संचालन के साथ, शैडेज का उद्देश्य जल्द ही अन्य मेट्रो शहरों में विस्तार करना है। Shadez की स्थापना 2018 में आदर्श आनंद और अमित तिवारी द्वारा की गई थी। दोनों संस्थापक IPV से जुटाए गए निवेश का उपयोग परिचालन को बढ़ाने के लिए करना चाहते हैं। फंड्स को M3, यानी मशीनरी, मैनपावर और मार्केटिंग में निवेश किया जाएगा।

शैडेज के संस्थापकों के पास एक विशाल अनुभव है और 'केवल डिलीवर मत करो, आनंद लो!' के मंत्रा में विश्वास करते हैं। जहां आदर्श को TOI ग्रुप और रिलायंस ब्रॉडकास्ट जैसी कंपनियों के साथ मीडिया में 10 से अधिक वर्षों का कार्य अनुभव है, वहीं अमित ने स्लेट एंटरप्राइजेज (एक कंस्ट्रक्शन मटेरियल और पेंटिंग सर्विसेज वेंचर) के संस्थापक होने के अलावा, डीएनए न्यूज और जागरण समूह जैसी कंपनियों के साथ काम किया है।

आईपीवी के निवेशक जिग्नेश केनिया ने इस मौके पर कहा, “शैडेज इफिशिएंसी, प्लानिंग और अच्छी तरह से वेल-ट्रेन्ड लेबर के माध्यम से डिलीवरी के समय को काफी कम करके पेंटिंग सर्विसेस के संबंध में खेल को बदल रहा है। वे वास्तव में पेंटिंग की नौकरी से दर्द को दूर करने के लिए अपने एक दिन के काम को फिर से शुरू करने के लिए ले जाते हैं। मैं इस असंगठित बाजार में पड़ने वाले प्रभाव को देखते हुए निवेश को लेकर उत्साहित हूं।"

भारत में पेंट सर्विस का बाजार अत्यधिक असंगठित है, जहां पेंटिंग की मांग में काफी भिन्नता है। रेजिडेंशियल स्पेस दिन के समय को पसंद करते हैं और कमर्शियल स्पेस नाइट शिफ्ट को पसंद करते हैं। शैडेज एकमात्र कंपनी होने का दावा करती है जो 24x7 रेजिडेंशियल और कमर्शियल दोनों प्रोजेक्ट चलाती है। स्मार्ट पेंटिंग प्रोसेस, लेटेस्ट ऑटोमैटिक टूल्स और प्रोफेशनल पेंटर्स पेंटिंग की किसी भी अन्य पारंपरिक प्रक्रिया की तुलना में प्रक्रिया को तेज बनाते हैं।

इन्फ्लेक्शन पॉइंट वेंचर्स (IVP) स्टार्टअप इकोसिस्टम में समृद्ध अनुभव रखने वाले चीफ एक्सपीरियंस ऑफिसर (सीएक्सओ) और एंजेल इन्वेस्टर्स की एक पहल है। ये लोग या तो स्वयं किसी कंपनी के सह-संस्थापक होते हैं या फंडिंग के विभिन्न चरणों के माध्यम से अपने संगठनों का नेतृत्व किया होता है।

