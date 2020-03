[फंडिंग अलर्ट] महिलाओं के हेल्थ स्टार्टअप Zealthy ने KYT वेंचर्स व अन्य से सीड राउंड में जुटाया निवेश

बेंगलुरु स्थित महिलाओं के हेल्थकेयर स्टार्टअप Zealthy ने KYT वेंचर्स, फर्स्ट चेक (First Cheque), एंजललिस्ट (AngelList) और कुछ प्रमुख एंजेल इन्वेस्टर्स के नेतृत्व में एक अज्ञात (undisclosed) सीड फंडिंग जुटाई है। सांकेतिक चित्र (फोटो क्रेडिट: modinomics)

स्टार्टअप ने अपने प्रोडक्ट और टेक्नोलॉजी को और विकसित करने के लिए फंड का उपयोग करने और अपने मंच पर अधिक भारतीय भाषाओं को जोड़ने की योजना बनाई है। यह भारत में टियर- II और III शहरों के क्षेत्रों में अपने बेस का और विस्तार करना चाहता है।

KYT वेंचर्स की सह-संस्थापक अनु गुप्ता ने कहा, "एक डॉक्टर और एक महिला होने के नाते, मैं देख सकती हूं कि Zealthy की महिला केंद्रितता, Tier II और III फोकस और वर्नाक्यूलर रणनीति भारत में डिजिटल स्वास्थ्य के अगले चरण का नेतृत्व करने की क्षमता रखती है।"

ऋषि मल्होत्रा और अखिल गुप्ता द्वारा 2019 में शुरू किया गया, Zealthy एक वूमन-ओनली प्लेटफॉर्म है जिसका उद्देश्य स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों को उनकी स्थानीय भाषाओं में महिलाओं के लिए समझना, साझा करना और सीखना है।

यह यूजर्स को किफायती मूल्य पर विशिष्टताओं जैसे प्रसूति (maternity), बांझपन (infertility), कॉस्मेटिक इंटरवेंशन्स आदि के लिए विश्वसनीय स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं से जोड़ता है। स्टार्टअप के पास पाँच मिलियन से अधिक गूगल इंप्रेशन होने का दावा है और टीयर II और III क्षेत्रों से इसको 70 प्रतिशत से अधिक सर्च किया जाता है।

Zealthy ने अपोलो क्रेडल, मिलन, मोरफियस, मदरहुड और अन्य मैटरनिटी होम्स जैसे स्वास्थ्य देखभाल प्लेयर्स के साथ भागीदारी की है। वर्तमान में, इसकी 15 से अधिक शहरों में उपस्थिति है।

KYT वेंचर्स के सह-संस्थापक गगन गुप्ता ने कहा कि अपने मोबाइल प्लस इंटरनेट प्लस वर्नाक्यूलर स्ट्रेटजी के साथ Zealthy टीम, महिला-तकनीक सेगमेंट में एक बड़ा प्रभाव बनाने के लिए अच्छी तरह से तैयार है।

Zealthy टीम का मानना है कि 20 प्रतिशत से अधिक के CAGR के साथ कंजप्शन हेल्थकेयर विश्व स्तर पर $40 बिलियन का बाजार है। यह विशाल, खंडित, अत्यधिक प्रतिस्पर्धी है और टारगेट कस्टमर एक्वीजीशन चैनलों का अभाव है, और व्यवधान के लिए एक अवसर प्रस्तुत करता है।

हालांकि प्रैक्टो, लाइब्रेट और अन्य जैसे स्टार्टअप्स में भी इसी तरह की सूचना का प्रसार है, लेकिन Zealthy का महिलाओं के स्वास्थ्य पर प्राथमिक ध्यान है। महिलाओं का हेल्थकेयर मार्केट और फीमेलटेक तेजी से बढ़ने वाले सेक्टर हैं, जिसमें कई स्टार्टअप्स महिलाओं की स्वास्थ्य समस्थाओं को हल कर रहे हैं। रिपोर्ट बताती है कि वैश्विक स्तर पर 2025 तक बाजार 48 बिलियन डॉलर से अधिक का हो जाएगा।

