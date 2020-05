इस चार घंटे 20 मिनट लंबे कॉन्सर्ट में तीन करोड़ रुपये से अधिक धनराशि इकट्ठी की गई। ये सारी राशि ‘गिवइंडिया’ द्वारा चलाए जा रहे ‘इंडिया कोविड रिस्पॉन्स फंड’ को दी जाएगी। सितारों ने ‘आई फॉर इंडिया’ कैम्पेन में हिस्सा लिया।

मुम्बई, कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में अपना योगदान देने के लिए बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान, आमिर खान, रितिक रोशन, माधुरी दीक्षित सहित कई कलाकारों ने घर बैठे एक कॉन्सर्ट में हिस्सा लिया। इस कॉन्सर्ट से एकत्र हुई धनराशि महामारी में सबसे आगे लोहा ले रहे कर्मियों के लिए दान की जाएगी।

फेसबुक ने भारतीय मनोरंजन जगत और मिक जैगर, विल स्मिथ और सोफी टर्नर जैसे हॉलीवुड स्टार से सम्पर्क कर रविवार को ‘आई फॉर इंडिया’ कोष संग्रह कॉन्सर्ट का आयोजन किया।

गीतकार मनोज मुन्तसिर द्वारा लिखी कविता ‘तुमसे हो नहीं पाएगा’ के साथ फिल्मकार करण जौहर , जोया अख्तर और अक्षय कुमार ने कॉन्सर्ट की शुरुआत की।

इसके बाद आमिर खान और उनकी पत्नी एवं निर्देशक किरण राव ने जरूरत के इस समय में सहयोग की अपील की। आमिर ने कहा, ‘‘ सबसे अधिक जरूरी उम्मीद ना छोड़ना है।’’

उन्होंने लोगों से अग्रिम मोर्चे पर तैनात कर्मियों के लिए दान करने की अपील की। आमिर और किरण ‘‘आ चल के तुझे मैं लेके चलूं’’ और ‘‘जीना इसी का नाम है’’ गीत गाए।

कॉन्सर्ट का समापन शाहरुख खान ने रैपर बादशाह और गीतकार सैनी के गीत ‘सब सही हो जाएगा’ गाकर किया। इस दौरान शाहरख के बेटे अब्राम भी अपने पिता के साथ नजर आए।

माधुरी दीक्षित ने पॉपस्टार एड शीरीन का गीत ‘पर्फेक्ट’ गाया। इसमें उनका साथ उनके बेटे अरिन ने पियानो बजाकर दिया। आलिया भट्ट ने भी अपनी बहन शाहीन और संगीतकार अंकित तिवारी के साथ प्रस्तुति दी।

इनके अलावा फरहान अख्तर ने अपने बैंड के साथ प्रस्तुति दी। रितिक ने ‘तेरे जैसा यार कहां’ गीत गाया और उस पर पियानो भी बजाया। टाइगर श्रॉफ ने इस बार डांस की जगह अपनी गायकी से लोगों का दिल जीता।

इस कॉन्सर्ट में प्रियंका चोपड़ा जोनास, करीना कपूर खान, विद्या बालन, शबाना आजमी, ऐश्वर्या राय बच्चन, अर्जुन कपूर, सैफ अली खान, रानी मुखर्जी, दिलजीत दोसांझ, सलमान, कैटरीना कैफ, विक्की कौशल, अनुष्का शर्मा, आयुष्मान खुराना, मिंडी कलिंग , जैक ब्लैक सहित कई सितारों ने प्रस्तुति दी।

खेल जगत से विराट कोहली, रोहित शर्मा और सानिया मिर्जा ने भी कॉन्सर्ट में हिस्सा लिया। सितारों ने कोरोना वायरस के मद्देनजर लगे लॉकडाउन के कारण प्रवासी मजदूरों, दिहाड़ी मजदूरों की दुर्दशा, भुखमरी, बाल शोषण और घरेलू हिंसा की बढ़ती घटनाओं पर भी बात की।

