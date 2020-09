भुवनेश्वर स्थित शेफ जंक्शन महामारी के दौरान लोगों तक पहुंचा रहा है घर पर पका हुआ भोजन

कई लोगों ने लॉकडाउन के दौरान बड़े पैमाने पर खाना पकाने की ओर रुख किया है। हालांकि कुछ लोगों ने अपने पाक कौशल को पहचान लिया है, फिर भी ऐसे लोग हैं जो अभी भी जीरा और सौंफ के बीच के अंतर को नहीं समझ सकते हैं। स्वच्छ और स्वस्थ भोजन प्राप्त करना अब एक चुनौती बन गया है, खासकर उन लोगों के लिए जो अपने परिवारों से दूर रहते हैं।

इस आवश्यकता की पहचान करते हुए, कॉलेज के साथी सूर्यान्शु पंडा और एपरी प्रीतम ने एक वेबसाइट शेफजंक्शन लॉन्च की, जो यूजर्स को घर का बना भोजन ऑर्डर करने में सक्षम बनाती है।

अगस्त 2020 में स्थापित भुवनेश्वर-आधारित स्टार्टअप का उद्देश्य उपभोक्ताओं को घर का बना खाना ऑर्डर करने में मदद करना है और होम शेफ को जीवनयापन करने के लिए एक मंच प्रदान करता है।

सूर्यान्शु और प्रीतम के अनुसार, जेवियर विश्वविद्यालय, भुवनेश्वर से बीबीएम स्नातक (2020 की कक्षा) दोनों ने अपनी उद्यमशीलता की यात्रा तब शुरू की जब उन्होंने महसूस किया कि कई लोग महामारी के बीच रेस्तरां से भोजन ऑर्डर नहीं करना चाहते थे क्योंकि स्वच्छता बनाए रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा, कुछ लोगों के लिए घर से काम करने के कारण खाना पकाना एक कठिन काम बन गया था।

योरस्टोरी से बात करते हुए सूर्यान्शु कहते हैं, “हम एक खाद्य वितरण प्लेटफ़ॉर्म हैं जहाँ से ग्राहक हमारी वेबसाइट पर होम शेफ द्वारा तैयार किए गए हाइजेनिक और घर पर पकाए हुए भोजन का ऑर्डर दे सकते हैं। अच्छा भोजन पाने के लिए छात्रावास में हमारा संघर्ष "घर का खाना" के लिए होता है और महामारी के बीच अंततः शेफ जंक्शन का जन्म हुआ है।” सूर्यान्शु पांडा और एपरी प्रीतम ALSO READ 22 साल की इस लड़की का यह स्टार्टअप इस साल देगा 10 हज़ार से अधिक ग्लोबल इंटर्नशिप महामारी के बीच अच्छा भोजन सह-संस्थापक के अनुसार, शहर भर के यूजर्स जेब के अनुकूल मूल्य पर वेबसाइट के माध्यम से स्नैक्स, लंच, डिनर और बेकरी आइटम ऑर्डर कर सकते हैं।

सूर्यान्शु बताते हैं कि प्लेटफ़ॉर्म पर घर के शेफ को सूचीबद्ध करने से पहले टीम उनके द्वारा तैयार किए गए भोजन का परीक्षण करती है और भोजन के स्वाद और स्वच्छता को सुनिश्चित करने के बाद ही उन्हें सूचीबद्ध करती है।

उन्होने आगे कहा, “इससे पहले कि हम अपने ग्राहकों के लिए खाना बनाने के लिए किसी व्यक्ति को साइन करते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं कि वे किस तरह के तेल और मसाले इस्तेमाल कर रहे हैं। यदि कोई रसोइया शामिल होना चाहता है, तो वे हमें बुलाते हैं और हम उनके भोजन का स्वाद लेते हैं। यदि हम इसे पसंद करते हैं, तो हम उन्हें भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) के तहत एक लाइसेंस प्राप्त करते हैं, जो खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के तहत किसी भी खाद्य व्यवसाय ऑपरेटर के लिए अनिवार्य है। लाइसेंस एक वर्ष के लिए वैध रहता है।"

सूर्यान्शु का कहना है कि दोनों हमेशा अपना खुद का व्यवसाय शुरू करना चाहते थे। जब सह-संचालकों ने महामारी के बीच स्वस्थ भोजन की आवश्यकता की पहचान की, तो उन्होंने शेफजंक्शन शुरू करने के लिए अपने परिवारों से 1.5 लाख रुपये लिए।

वह कहते हैं कि शेफ़ जंक्शन को एक गृहनगर लाभ है क्योंकि सह-संस्थापक शहर से हैं। वह कहते हैं, “भुवनेश्वर मेरा गृहनगर है और हम यहां के लोगों और बाजार की स्थिति से बहुत अच्छे से वाकिफ हैं। लोगों के लिए यह भी आसान है कि वे हमसे संबंधित हों और जब भी जरूरत हो संपर्क करें।” शहर भर के यूजर्स जेब-अनुकूल मूल्य पर शेफजंक्शन वेबसाइट के माध्यम से स्नैक्स, लंच, डिनर और बेकरी आइटम ऑर्डर कर सकते हैं। ALSO READ अपने प्लग-एंड-प्ले सॉल्यूशन के साथ मुंबई स्टार्टअप Near.Store किराना स्टोर्स को बना रहा है डिजिटल व्यापार व अन्य शेफजंक्शन में एंड-टू-एंड ऑपरेशंस की देखभाल करने वाले छह सदस्य हैं। इसने अब तक शहर भर में 30 होम कुक को साइन किया है और 12 डिलीवरी बॉय भी हैं जो बाइक पर खाना वितरित करते हैं।

लॉन्च के सिर्फ एक महीने में स्टार्टअप ने 1,200 से अधिक ऑर्डर डिलीवर करने का दावा किया है। संस्थापक ने यह भी कहा कि महामारी के बीच स्वच्छता बनाए रखने के लिए वितरण कर्मियों ने दस्ताने, मास्क आदि पहनने जैसी आवश्यक सावधानियां बरती हैं।

व्यापार मॉडल के बारे में बात करते हुए सह-संस्थापक बताते हैं कि शेफजंक्शन प्लेटफ़ॉर्म पर उन्हें सूचीबद्ध करने के लिए घर के रसोइयों को चार्ज नहीं करता है। स्टार्टअप होमशेफ द्वारा प्रदान किए गए भोजन पर 15-20 प्रतिशत मार्जिन चार्ज करके अपना राजस्व कमाता है।

सूर्यान्शु कहते हैं, "हम वर्तमान में निवेशकों की तलाश कर रहे हैं और हमारे भविष्य की योजनाओं के लिए धन उत्पन्न करने के लिए हमारे व्यापार विचार को पिच करने की योजना बना रहे हैं।"

गूगल और बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप (बीसीजी) की एक रिपोर्ट के अनुसार फूडटेक उद्योग 2022 के अंत तक 8 बिलियन डॉलर का बाजार बनने के लिए 25-30 प्रतिशत के सीएजीआर में बढ़ने की उम्मीद है।

सूर्यान्शु का कहना है कि शेफजंक्शन परोक्ष रूप से ज़ोमेटो और स्विगी जैसे फूडटेक दिग्गजों के साथ प्रतिस्पर्धा करता है। स्टार्टअप इस तथ्य के कारण अपने प्रतिद्वंद्वियों पर बढ़त हासिल करता है कि यह घर का बना भोजन वितरित करता है, जो गुणवत्ता और स्वच्छता सुनिश्चित करता है।

भविष्य की योजनाओं के बारे में बोलते हुए, सूर्यंशु का कहना है कि शेफजंक्शन ओडिशा के प्रमुख शहरों और शहरों में अपने बाजार का विस्तार करना चाहता है और तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में भी अपनी उपस्थिति स्थापित करना चाहता है। एक अच्छी बाजार उपस्थिति प्राप्त करने के बाद स्टार्टअप अपना एंड्रॉइड और आईओएस ऐप भी लॉन्च करेगा।

वह कहते हैं, "लंबे समय में यह मुख्य रूप से शेफ जंक्शन के लिए एक स्थायी व्यापार मॉडल बनाने और बड़े समुदाय की जरूरतों को पूरा करने के लिए एक मंच के रूप में सेवा देने के बारे में है। चूंकि बाजार अस्थिर है और कभी भी बदल रहा है, हम चाहते हैं कि हमारा उद्यम फुर्तीला हो और हमारे मूल्यों के साथ समझौता किए बिना अस्थिरता, अनिश्चितता, जटिलता और अस्पष्टता के बाजार का सामना करने के लिए तैयार हो।” ALSO READ बेघरों को किफायती आवास उपलब्ध करा प्रवासी संकट को हल कर रही है यह पहल

India’s most prolific entrepreneurship conference TechSparks is back! With it comes an opportunity for early-stage startups to scale and succeed. Apply for Tech30 and get a chance to get funding of up to Rs 50 lakh and pitch to top investors live online.