हाइलाइट्स Sensex 57,527.10 पर बंद

निफ्टी 131.85 अंक गिरकर 16,945.05 पर बंद

ब्रेंट क्रूड 1.73% टूटकर 74.60 डॉलर प्रति बैरल पर

बिकवाली दबाव के बीच घरेलू शेयर बाजारों (Stock Markets) में शुक्रवार को लगातार दूसरे दिन गिरावट रही और BSE Sensex 398 अंक नुकसान में रहा. वैश्विक बाजारों में कमजोर रुख के साथ धातु, ऊर्जा और रियल्टी शेयरों में बिकवाली से बाजार नीचे आया. डॉलर के मुकाबले रुपये की विनिमय दर में गिरावट और विदेशी संस्थागत निवेशकों की पूंजी निकासी जारी रहने से भी निवेशकों की धारणा प्रभावित हुई.

उतार-चढ़ाव भरे कारोबार में तीस शेयरों पर आधारित बीएसई सेंसेक्स 398.8 अंकों की गिरावट के साथ 57,527.10 पर बंद हुआ. कारोबार के दौरान यह 502.3 अंक तक टूट गया था. सेंसेक्स पर लिस्टेड 30 कंपनियों में से केवल 6 कंपनियों के शेयर बढ़त के साथ बंद हुए हैं, जो कि कोटक बैंक, इन्फोसिस, पावरग्रिड, टेक महिन्द्रा, एशियन पेंट्स, विप्रो हैं. सेंसेक्स में शामिल शेयरों में से बजाज फिनसर्व को सबसे ज्यादा 3.81 प्रतिशत नुकसान हुआ. इसके अलावा, बजाज फाइनेंस, टाटा स्टील, रिलायंस इंडस्ट्रीज, HCL टेक, भारतीय स्टेट बैंक, लार्सन एंड टुब्रो, महिंद्रा एंड महिंद्रा, एक्सिस बैंक और टाइटन के शेयर भी प्रमुख रूप से नुकसान में रहे.

Nifty50 का हाल

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी (NSE Nifty) भी 131.85 अंकों की गिरावट के साथ 16,945.05 पर बंद हुआ. एनएसई पर सिप्ला, कोटक बैंक, अपोलो हॉस्पिटल्स, टेक महिन्द्रा, इन्फोसिस टॉप गेनर्स रहे. दूसरी ओर बजाज फिनसर्व, बजाज फाइनेंस, टाटा स्टील, हिंडाल्को और अडानी पोर्ट्स टॉप लूजर्स रहे. एनएसई पर सभी सेक्टोरल इंडेक्स लाल निशान में बंद हुए हैं. निफ्टी मीडिया, मेटल, पीएसयू बैंक, रियल्टी में 2 प्रतिशत से ज्यादा की गिरावट आई है.

ये शेयर रहे लाइमलाइट में

सेंसेक्स पर ITI LTD 11 प्रतिशत और Cyient Limited 6 प्रतिशत चढ़कर बंद हुआ है. दूसरी ओर सेंसेक्स पर SUNDARAM-CLAYTON LTD का शेयर 20 प्रतिशत टूटा है. वहीं HIKAL LTD करीब 9 प्रतिशत और JK TYRE & INDUSTRIES LTD 7 प्रतिशत गिरकर बंद हुआ है.

वैश्विक बाजारों की चाल

एशिया के अन्य बाजारों में दक्षिण कोरिया का कॉस्पी, जापान का निक्केई, चीन का शंघाई कम्पोजिट और हांगकांग का हैंगसेंग गिरावट के साथ बंद हुआ. यूरोप के प्रमुख बाजारों में भी दोपहर के कारोबार गिरावट का रुख था. गुरुवार को अमेरिकी बाजार बढ़त के साथ बंद हुए थे. इस बीच, वैश्विक तेल मानक ब्रेंट क्रूड 1.73 प्रतिशत की गिरावट के साथ 74.60 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया. आंकड़ों के अनुसार, विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने गुरुवार को शुद्ध रूप से 995.01 करोड़ रुपये के शेयर बेचे.