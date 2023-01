शेयर बाजार धड़ाम, सेंसेक्स 774 अंक लुढ़का; Adani Transmission 9% गिरा

स्थानीय शेयर बाजार (Stock Markets) में बुधवार को गिरावट रही और बीएसई सेंसेक्स (BSE Sensex) करीब 774 अंक लुढ़क गया. वैश्विक स्तर पर मिले-जुले रुख के बीच आईटी, वित्तीय और पेट्रोलियम कंपनियों के शेयरों में बिकवाली से बाजार नीचे आया. तीस शेयरों पर आधारित बीएसई सेंसेक्स 773.69 अंक यानी 1.27 फीसदी की गिरावट के साथ 60,205.06 पर बंद हुआ. सेंसेक्स गिरावट के साथ खुला और एक समय करीब 900 अंक तक लुढ़क गया था.





अगले सप्ताह बजट और अमेरिकी केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व की बैठक से पहले विभिन्न आशंकाओं के बीच घरेलू शेयर बाजार में बिकवाली का जोर रहा. साथ ही विदेशी संस्थागत निवेशकों की बिकवाली जारी रहने से भी धारणा पर असर पड़ रहा है.

सेंसेक्स पर कौन से शेयर सबसे ज्यादा लुढ़के

सेंसेक्स पर हिंदुस्तान यूनिलीवर, मारुति सुजुकी, टाटा स्टील, एनटीपीसी और सन फार्मा लाभ में रहे. सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 22 नुकसान में रहे, जबकि आठ में तेजी रही. एसबीआई, इंडसइंड बैंक, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी, टेक महिंद्रा, आईसीआईसीआई बैंक, अल्ट्राटेक सीमेंट, एलएंडटी, बजाज फिनसर्व, रिलायंस, एचसीएल टेक, एशियन पेंट्स, विप्रो और महिंद्रा एंड महिंद्रा प्रमुख रूप से नुकसान में रहे. इंडसइंड बैंक 4.63 प्रतिशत और एसबीआई 4.30 प्रतिशत गिरा है.

Nifty50 का हाल

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी (NSE Nifty) 226.35 अंक यानी 1.25 प्रतिशत की गिरावट के साथ 17,891.95 अंक पर बंद हुआ. निफ्टी पर सभी सेक्टोरल इंडेक्स गिरावट के साथ बंद हुए हैं. सबसे ज्यादा 3.58 प्रतिशत निफ्टी पीएसयू बैंक गिरा है. वहीं निफ्टी बैंक 2.54 प्रतिशत और प्राइवेट बैंक 2.30 प्रतिशत गिरा है. निफ्टी पर बजाज आॅटो, हिंदुस्तान यूनिलीवर, हिंडाल्को, ब्रिटानिया, मारुति टॉप गेनर्स रहे. दूसरी ओर अडानी पोर्ट्स, एसबीआई, इंडसइंड बैंक, एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी टॉप लूजर्स रहे.

ये शेयर रहे लाइमलाइट में

Mahindra CIE Automotive Limited का शेयर लगभग 9 प्रतिशत चढ़कर बंद हुआ है. इसी तरह SAREGAMA INDIA LTD का शेयर लगभग 7.58 प्रतिशत चढ़ा है, SOUTH INDIAN BANK LTD 6 प्रतिशत चढ़कर बंद हुआ है. दूसरी ओर KIRI INDUSTRIES LTD लगभग 9 प्रतिशत, Zomato Ltd और AMBUJA CEMENTS LTD का शेयर 8 प्रतिशत टूटकर बंद हुआ है. गौतम अडानी के ग्रुप की कंपनी अडानी पोर्ट्स का शेयर 6 प्रतिशत से ज्यादा और Adani Transmission Ltd का शेयर लगभग 9 प्रतिशत की गिरावट के साथ बंद हुआ है. दरअसल Hindenburg Research ने एक रिपोर्ट जारी की है और गौतम अडानी पर घोटाले का आरोप लगाया है. रिपोर्ट में कहा गया है कि अडानी ग्रुप स्टॉक मैनिपुलेशन और अकाउंटिंग फ्रॉड में शामिल है. रिपोर्ट में कंपनी पर सीधे-सीधे घोटाला करने का आरोप लगाया गया है. रिपोर्ट सामने आने के बाद गौतम अडानी की कंपनियों के शेयरों में गिरावट आई. हालांकि, अडानी ग्रुप (Adani Group) ने रिपोर्ट को गलत करार दिया है.

वैश्विक बाजारों की चाल

एशियाई बाजारों में जापान का निक्केई और दक्षिण कोरिया का कॉस्पी लाभ में रहे, जबकि हांगकांग का हैंगसेंग और चीन का शंघाई कंपोजिट चंद्र नववर्ष के अवसर पर बंद था. यूरोप के प्रमुख बाजारों में भी जर्मनी और फ्रांस में शुरुआती कारोबार में गिरावट रही, जबकि ब्रिटेन का एफटीएसई 100 लाभ में रहा. इस बीच, अंतरराष्ट्रीय तेल मानक ब्रेंट क्रूड 0.31 प्रतिशत घटकर 85.86 डॉलर प्रति बैरल रहा. भारतीय करेंसी रुपया, डॉलर के मुकाबले 1 पैसा गिरकर 81.64 (अस्थायी) पर बंद हुआ है.