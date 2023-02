सेंसेक्स 224 अंक चढ़कर बंद, Adani Enterprises दो दिन में 55% टूटा

उतार-चढ़ाव भरे कारोबार में स्थानीय शेयर बाजारों (Stock Markets) में गुरुवार को मिला-जुला रुख रहा. जहां BSE Sensex उछाल के साथ बंद हुआ, वहीं NSE Nifty 6 अंकों की मामूली गिरावट के साथ बंद हुआ. बीएसई सेंसेक्स 224.16 अंकों की बढ़त के साथ 59,932.24 पर बंद हुआ. कारोबार के दौरान एक समय सेंसेक्स ने 60,007.67 का उच्च स्तर और 59,215 का निचला स्तर छुआ. सेंसेक्स के शेयरों में आईटीसी 4.74 प्रतिशत उछला. इसके अलावा इंडसइंड बैंक, हिंदुस्तान यूनिलीवर, इन्फोसिस, विप्रो, एचसीएल टेक्नोलॉजीस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज और ICICI बैंक भी लाभ में रहे. दूसरी तरफ HDFC, टाटा स्टील, बजाज फाइनेंस, NTPC, पावर ग्रिड और HDFC बैंक नुकसान में रहे.

हालांकि, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 5.90 अंकों की मामूली गिरावट के साथ 17,610.40 पर बंद हुआ. अडानी समूह की कंपनियों के शेयरों में लगातार बिकवाली का असर सूचकांक पर पड़ा. निफ्टी पर ब्रिटानिया, आईटीसी, इंडसइंड बैंक, हिंदुस्तान यूनिलीवर, इन्फोसिस टॉप गेनर्स रहे. दूसरी ओर अडानी एंटरप्राइजेस, अडानी पोर्ट्स, यूपीएल, HDFC लाइफ, आयशर मोटर्स टॉप लूजर्स रहे. निफ्टी के सेक्टोरल इंडेक्स में तेजी और गिरावट दोनों का मिलाजुला रुख देखने को मिला. निफ्टी एफएमसीजी सबसे ज्यादा 2.28 प्रतिशत चढ़ा. वहीं निफ्टी मेटल सबसे ज्यादा 4.35 प्रतिशत टूटा.

अडानी की कंपनियों में नहीं थम रही गिरावट

हिंडनबर्ग रिसर्च की अडानी समूह पर रिपोर्ट आने के बाद से समूह की कंपनियों के शेयरों में गिरावट लगातार जारी है. अडानी एंटरप्राइजेस ने बुधवार को कहा कि वह 20,000 करोड़ रुपये का ​फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग (एफपीओ) वापस लेने के साथ निवेशकों का पैसा लौटाएगी. कंपनी का एफपीओ मंगलवार को फुली सब्सक्राइब हुआ था. अडानी एंटरप्राइजेस का शेयर गुरुवार को 26.70 प्रतिशत तक लुढ़क गया. पिछले केवल दो कारोबारी सत्रों में अडानी एंटरप्राइजेस का शेयर 55.15 प्रतिशत टूट चुका है. बीएसई के मुताबिक, कंपनी का मार्केट कैप घटकर 1,78,375.98 करोड़ रुपये पर आ चुका है.

अडानी समूह की सभी लिस्टेड कंपनियों के शेयर नुकसान में रहे. अडानी एंटरप्राइजेस के अलावा ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC ZONE LTD 6 प्रतिशत, ADANI POWER LTD 5 प्रतिशत, Adani Transmission Ltd 10 प्रतिशत, Adani Green Energy Ltd 10 प्रतिशत, Adani Total Gas Ltd 10 प्रतिशत और Adani Wilmar Ltd 5 प्रतिशत लुढ़का है. हाल ही में अडानी ग्रुप द्वारा खरीदी गईं अंबुजा सीमेंट और एनडीटीवी के शेयर भी क्रमश: 6 और 5 प्रतिशत की गिरावट के साथ बंद हुए.

गौतम अडानी की नेटवर्थ को तगड़ा झटका

कंपनियों के शेयरों में जारी गिरावट की वजह से गौतम अडानी ब्लूमबर्ग बिलियेनियर इंडेक्स में दुनिया के टॉप 10 अमीरों से बाहर हो गए हैं. अब वह 72.1 अरब डॉलर की नेटवर्थ के साथ इस इंडेक्स में 13वें नंबर पर हैं. वहीं फोर्ब्स की रियल टाइम बिलियेनियर लिस्ट में वह खिसक कर 64.6 अरब डॉलर की नेटवर्थ के साथ 16वें पायदान पर आ गए हैं.

वैश्विक बाजारों का हाल

एशिया के अन्य बाजारों में दक्षिण कोरिया का कॉस्पी, जापान का निक्केई, चीन का शंघाई कंपोजिट लाभ में, जबकि हांगकांग का हैंगसेंग नुकसान में रहा. यूरोप के प्रमुख बाजारों में शुरुआती कारोबार में तेजी रही. अमेरिकी शेयर बाजार बुधवार को बढ़त में रहे. इस बीच, अंतरराष्ट्रीय तेल मानक ब्रेंट क्रूड 0.29 प्रतिशत घटकर 82.78 डॉलर प्रति बैरल रहा. शेयर बाजार के आंकड़ों के अनुसार, विदेशी संस्थागत निवेशक (एफआईआई) शुद्ध लिवाल रहे और उन्होंने बुधवार को 1,785.21 करोड़ रुपये मूल्य के शेयर खरीदे.