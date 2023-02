RBI की मौद्रिक नीति समिति (MPC) द्वारा रेपो रेट (Repo Rate) में वृद्धि किए जाने के बाद बुधवार को घरेलू शेयर बाजार (Stock Markets) हरे निशान में बंद हुए. आईटी, वित्तीय एवं पेट्रोलियम शेयरों में खरीदारी से दोनों प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स (BSE Sensex) और निफ्टी (NSE Nifty) आधा प्रतिशत से अधिक की बढ़त के साथ बंद हुए. बीएसई का 30 शेयरों पर आधारित सूचकांक सेंसेक्स 377.75 अंक चढ़कर 60,663.79 पर बंद हुआ. इसके साथ ही सेंसेक्स में पिछले दो दिन से जारी गिरावट थम गई. पूरे दिन में सेंसेक्स ने 60,792.10 का उच्च स्तर और 60,324.92 का निचला स्तर छुआ.

सेंसेक्स में शामिल शेयरों में से बजाज फाइनेंस ने सर्वाधिक 3.14 प्रतिशत की बढ़त दर्ज की. अल्ट्राटेक सीमेंट, रिलायंस इंडस्ट्रीज, इन्फोसिस, विप्रो, एचसीएल टेक, टीसीएस, बजाज फिनसर्व, टाटा मोटर्स, टेक महिंद्रा, टाइटन और मारुति सुजुकी के शेयर भी बढ़त के साथ बंद हुए. सेंसेक्स पर लिस्टेड 30 कंपनियों में से 5 के शेयर गिरावट के साथ बंद हुए हैं. एलएंडटी को 1.62 प्रतिशत का नुकसान उठाना पड़ा. भारती एयरटेल, एक्सिस बैंक, कोटक बैंक और हिंदुस्तान यूनिलीवर के शेयरों में भी गिरावट रही.

Nifty50

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक निफ्टी भी 150.20 अंकों की तेजी के साथ 17,871.70 अंक पर बंद हुआ. इस तेजी के पीछे अडानी एंटरप्राइजेज, अडानी पोर्ट्स एंड एसईजेड और एचडीएफसी लाइफ के शेयरों की बड़ी भूमिका रही. निफ्टी पर सभी सेक्टोरल इंडेक्स हरे निशान में बंद हुए हैं. निफ्टी मेटल सबसे ज्यादा 3.78 प्रतिशत चढ़ा है. निफ्टी पर अडानी एंटरप्राइजेस, अडानी पोर्ट्स, एचडीएफसी लाइफ टॉप गेनर्स रहे. दूसरी ओर एलएंडटी, आयशर मोटर्स, भारती एयरटेल, हीरो मोटोकॉर्प, ​एक्सिस बैंक टॉप लूजर्स रहे.

रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने रेपो दर में 0.25 प्रतिशत की वृद्धि करने का फैसला किया है, जिसके बाद यह बढ़कर 6.50 प्रतिशत हो गई है. इसके अलावा सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में वृद्धि के अनुमान को भी 6.8 प्रतिशत से बढ़ाकर 7 प्रतिशत कर दिया गया है.

अडानी की कंपनियों के शेयरों में फिर से अच्छा उछाल

बुधवार को अडानी एंटरप्राइजेस का शेयर 23.13 प्रतिशत तक चढ़कर बंद हुआ है. पिछले 4 दिनों में कंपनी का शेयर अपने रिकॉर्ड निचले स्तर से 100 प्रतिशत तक उछल चुका है. इसी तरह ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC ZONE LTD का शेयर 9 प्रतिशत तक, ADANI POWER LTD 5 प्रतिशत, Adani Transmission Ltd 5 प्रतिशत, Adani Wilmar Ltd 5 प्रतिशत चढ़ा है. दूसरी ओर Adani Green Energy Ltd 5 प्रतिशत, Adani Total Gas Ltd 5 प्रतिशत टूटा है.

Paytm शेयर भी रहे लाइमलाइट में

Paytm की पेरेंट कंपनी वन97 कम्युनिकेशंस लिमिटेड का शेयर 15 प्रतिशत उछलकर बंद हुआ है. यह लगातार तीसरा दिन है, जब शेयर चढ़े हैं. दिसंबर तिमाही के लिए पेटीएम के नतीजे उम्मीद से बेहतर रहे हैं. कंपनी का शुद्ध घाटा घटकर 392 करोड़ रुपये रह गया, जो एक साल पहले 779 करोड़ रुपये था. ऑपरेशंस से रेवेन्यु 42 प्रतिशत बढ़कर 2062 करोड़ रुपये पर पहुंच गया. अच्छे नतीजों के चलते सिटी, सीएलएसए, गोल्डमैन सैक्स जैसे ब्रोकरेजेस ने टार्गेट प्राइस को बढ़ाते हुए कंपनी के शेयरों के लिए बाई रेटिंग दी है.

Zomato का शेयर भी 9.49 प्रतिशत तक चढ़कर बंद हुआ है. जोमैटो के ​दिसंबर तिमाही परिणाम आने वाले हैं. नतीजों के सकारात्मक आने की उम्मीद में शेयर में उछाल दर्ज किया गया.

वैश्विक बाजारों की चाल

एशिया के अन्य बाजारों में मिला-जुला रुख रहा. हांगकांग का हैंगसेंग, दक्षिण कोरिया का कॉस्पी बढ़त के साथ बंद हुए, जबकि जापान का निक्केई और चीन के शंघाई कम्पोजिट में नुकसान रहा. इसके पहले मंगलवार को अमेरिकी बाजारों में तेजी दर्ज की गई थी. विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) ने भारतीय बाजारों से निकासी का सिलसिला जारी रखा है. उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक, एफआईआई ने मंगलवार को 2,559.96 करोड़ रुपये की शुद्ध बिकवाली की.