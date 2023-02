अडानी एंटरप्राइजेस 7.63% गिरकर बंद, इस बैंक का शेयर 16% लुढ़का

घरेलू शेयर बाजारों (Stock Markets) में सोमवार को लगातार दूसरे कारोबारी सत्र में गिरावट रही. वैश्विक बाजारों के मिले-जुले रुख के बीच आईटी और बैंक शेयरों में भारी बिकवाली से BSE Sensex करीब 251 अंक टूटकर बंद हुआ. अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपये के मूल्य में गिरावट से भी धारणा प्रभावित हुई. तीस शेयरों पर आधारित सेंसेक्स 250.86 अंकों की गिरावट के साथ 60,431.84 पर बंद हुआ. कारोबार के दौरान, सेंसेक्स ने एक समय 60,740.95 का उच्च स्तर और 60,245.05 का निचला स्तर छुआ.

सेंसेक्स के शेयरों में भारतीय स्टेट बैंक (SBI) सबसे ज्यादा 2.83 प्रतिशत के नुकसान में रहा. इसके अलावा, इन्फोसिस, टीसीएस, बजाज फाइनेंस, टेक महिंद्रा, विप्रो और एक्सिस बैंक प्रमुख रूप से नुकसान में रहे. इसके उलट, टाइटन, एलएंडटी, एनटीपीसी, पावरग्रिड, सन फार्मा, आईटीसी, एचडीएफसी लि. और एचडीएफसी बैंक 1.97 प्रतिशत तक लाभ में रहे.

Nifty50 का हाल

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी (NSE Nifty) 85.60 अंक टूटकर 17,770.90 पर बंद हुआ. निफ्टी पर एफएमसीजी को छोड़कर अन्य सभी सेक्टोरल इंडेक्स गिरावट के साथ बंद हुए हैं. निफ्टी पीएसयू बैक 2.52 प्रतिशत चढ़ा है. निफ्टी पर टाइटन, एलएंडटी, एनटीपीसी, बजाज ऑटो, आयशर मोटर्स टॉप गेनर्स रहे. दूसरी ओर अडानी एंटरप्राइजेस, अडानी पोर्ट्स, एसबीआई, इन्फोसिस, अपोलो हॉस्पिटल्स टॉप लूजर्स रहे.

अडानी एंटरप्राइजेस 7.6% गिरा

अडानी ग्रुप (Adani Group) की कंपनियों की बात करें तो अडानी एंटरप्राइजेस का शेयर 7.63 प्रतिशत तक गिरकर बंद हुआ है. ADANI POWER LTD 5 प्रतिशत, Adani Transmission लिमिटेड 5 प्रतिशत, Adani Green Energy Ltd 5 प्रतिशत, Adani Total Gas Ltd 5 प्रतिशत, Adani Wilmar Ltd 5 प्रतिशत और अडानी पोर्ट्स 5.39 प्रतिशत तक टूटा है.

ये शेयर रहे लाइमलाइट में

बीएसई पर INGERSOLL-RAND (INDIA) LTD का शेयर 9 प्रतिशत चढ़कर बंद हुआ है. APAR INDUSTRIES LTD का शेयर लगभग 7 प्रतिशत चढ़ा है. दूसरी ओर CITY UNION BANK LTD लगभग 16 प्रतिशत गिरा है. इसी तरह BALKRISHNA INDUSTRIES LTD 11.45 प्रतिशत तक, LUPIN LTD और GREAT EASTERN SHIPPING CO.LTD 8 प्रतिशत टूटे हैं.

वैश्विक बाजारों की चाल

एशिया के अन्य बाजारों में जापान का निक्केई, हांगकांग का हैंगसेंग और दक्षिण कोरिया का कॉस्पी नुकसान में, जबकि चीन का शंघाई कंपोजिट लाभ में रहा. इस बीच, अंतरराष्ट्रीय तेल मानक ब्रेंट क्रूड 1.34 प्रतिशत की गिरावट के साथ 85.23 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया. शेयर बाजार के आंकड़ों के अनुसार, विदेशी संस्थागत निवेशक शुक्रवार को पूंजी बाजार में लिवाल रहे. उन्होंने 1,458.02 करोड़ रुपये मूल्य के शेयर खरीदे.