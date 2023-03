सप्ताह के पहले दिन सेंसेक्स 360 अंक लुढ़का, इस कंपनी का शेयर 20% तक चढ़ा

हाइलाइट्स अमेरिका में बैंक संकट को लेकर निवेशक चिंतित

अंतिम घंटे की लिवाली से नुकसान की कुछ हद तक भरपाई

NSE पर लिस्टेड 50 शेयरों में से 40 नुकसान में

स्थानीय शेयर बाजार (Stock Markets) में सोमवार को गिरावट रही और BSE Sensex 360 अंक नुकसान में रहा. बैंक क्षेत्र में संकट को लेकर चिंता के साथ वैश्विक बाजारों में गिरावट के बीच वित्तीय, सूचना प्रौद्योगिकी और पूंजीगत वस्तुओं के शेयरों में बिकवाली से बाजार नीचे आया. तीस शेयरों पर आधारित सेंसेक्स 360.95 अंकों की गिरावट के साथ 57,628.95 पर बंद हुआ. सेंसेक्स पर 23 कंपनियों के शेयर नुकसान में रहे.

कारोबार के दौरान मानक सूचकांक 900 अंक से अधिक टूटकर 57,084.91 के निचले स्तर पर आ गया था. लेकिन कारोबार के अंतिम घंटे की लिवाली से नुकसान की कुछ हद तक भरपाई हुई. निवेशक अमेरिका में बैंक संकट को लेकर चिंतित हैं. वित्तीय संकट का असर व्यापक होने की आशंका में निवेशक शेयर बाजार से दूरी बनाए हुए हैं.

सेंसेक्स का हाल

आज के कारोबार में सेंसेक्स के शेयरों में हिंदुस्तान यूनिलीवर का शेयर सबसे ज्यादा 2.45 प्रतिशत के लाभ में रहा. इसके अलावा आईटीसी, कोटक बैंक, सन फार्मा और नेस्ले इंडिया भी लाभ में रहे. सेंसेक्स के शेयरों में बजाज फिनसर्व में सबसे ज्यादा 4.08 प्रतिशत की गिरावट आई. इसके अलावा बजाज फाइनेंस, टाटा स्टील, विप्रो, टाटा मोटर्स, इंडसइंड बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, टेक महिंद्रा और एचसीएल टेक प्रमुख रूप से नुकसान में रहे.

Nifty50 के टॉप लूजर्स

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी (NSE Nifty) 111.65 अंकों की गिरावट के साथ 17,000 के नीचे 16,988.40 पर बंद हुआ. इस पर लिस्टेड 50 शेयरों में से 40 नुकसान में, जबकि 10 लाभ में रहे. एनएसई पर हिंदुस्तान यूनिलीवर, बीपीसीएल, आईटीसी, ग्रासिम, कोटक बैंक टॉप गेनर्स रहे. वहीं बजाज फिनसर्व, अडानी एंटरप्राइजेस, बजाज फाइनेंस, हिंडाल्को और टाटा स्टील टॉप लूजर्स रहे. सेक्टोरल इंडेक्सेज में निफ्टी एफएमसीजी व निफ्टी मीडिया को छोड़कर अन्य सभी सेक्टोरल इंडेक्स गिरावट में बंद हुए. निफ्टी मेटल 2.35 प्रतिशत टूटा है.

ये शेयर रहे लाइमलाइट में

AARTI DRUGS LTD का शेयर 20 प्रतिशत तक उछला है. इसी तरह SUDARSHAN CHEMICAL INDUSTRIES LTD का शेयर 5.6 प्रतिशत तक चढ़ा है. दूसरी ओर BALRAMPUR CHINI MILLS LTD 6.5 प्रतिशत तक, उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड करीब 6 प्रतिशत तक, Coffee Day Enterprises 5.65 प्रतिशत तक और DEEPAK FERTILISERS & PETROCHEMICALS CORPORATION 5.4 प्रतिशत तक गिरकर बंद हुआ है.

वैश्विक बाजारों का हाल

एशिया के अन्य बाजारों में हांगकांग का हैंगसेंग, जापान का निक्केई, चीन का शंघाई कम्पोजिट और दक्षिण कोरिया का कॉस्पी नुकसान में रहे. यूरोप के प्रमुख बाजारों में भी शुरुआती कारोबार में गिरावट का रुख रहा. शेयर बाजार के आंकड़ों के अनुसार, विदेशी संस्थागत निवेशक शुद्ध बिकवाल रहे और उन्होंने 1,766.53 करोड़ रुपये मूल्य के शेयर बेचे.