सप्ताह के पहले दिन शेयर बाजार गुलजार, सेंसेक्स 320 अंक चढ़ा; Delhivery 7% तक उछला

सकारात्मक वैश्विक संकेतों से उत्साहित घरेलू शेयर बाजार (Stock Markets) में सोमवार को आईटी एवं वित्तीय शेयरों में तगड़ी लिवाली हुई और मानक सूचकांक सेंसेक्स (BSE Sensex) 320 अंक चढ़ गया. बीएसई का 30 शेयरों वाला सूचकांक सेंसेक्स 319.90 अंकों की बढ़त के साथ 60,941.67 पर बंद हुआ. एक समय इसने 400 से अधिक अंकों की बढ़त ले ली थी लेकिन बाद में इसमें थोड़ी गिरावट आई.





सेंसेक्स में शामिल शेयरों में से हिंदुस्तान यूनिलीवर में सर्वाधिक 1.89 प्रतिशत की तेजी दर्ज की गई. इसके अलावा सन फार्मा, टाटा मोटर्स, इन्फोसिस, टीसीएस, टेक महिंद्रा, एचसीएल टेक, एसबीआई, कोटक बैंक, एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी लिमिटेड और नेस्ले के शेयर भी बढ़कर बंद हुए. दूसरी तरफ अल्ट्राटेक सीमेंट का शेयर 4.62 प्रतिशत के बड़े नुकसान के साथ बंद हुआ. इसके अलावा एनटीपीसी, लार्सन एंड टुब्रो, टाटा स्टील, रिलायंस इंडस्ट्रीज और टाइटन के शेयर भी नुकसान में रहे.

Nifty50 का हाल

इसी तरह नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी (NSE Nifty) उतार-चढ़ाव भरे कारोबार के बीच 90.90 अंकों की तेजी के साथ 18,118.55 पर पहुंच गया. एनएसई पर मेटल और रियल्टी को छोड़कर अन्य सभी सेक्टोरल इंडेक्स हरे निशान में बंद हुए हैं. सबसे ज्यादा 1.88 प्रतिशत निफ्टी आईटी चढ़ा है. सनफार्मा, हिंदुस्तान यूनिलीवर, आयशर मोटर्स, यूपीएल, टेक महिन्द्रा टॉप गेनर्स रहे. दूसरी तरफ अल्ट्राटेक सीमेंट, ग्रासिम, एनटीपीसी, टाटा स्टील और जेएसडब्ल्यू स्टील टॉप लूजर्स रहे.

ये शेयर रहे लाइमलाइट में

Sportking India Ltd का शेयर लगभग 19 प्रतिशत तक चढ़ा है. इसी तरह Lloyds Steels Industries Ltd का शेयर लगभग 10 प्रतिशत तक, Delhivery Ltd 7 प्रतिशत तक और TORRENT POWER LTD 6 प्रतिशत चढ़ा है. दूसरी ओर बीएसई पर NATIONAL STANDARD (INDIA) LTD का शेयर 10 प्रतिशत गिरा है. USHA MARTIN LTD 7 प्रतिशत तक लुढ़का है.

वैश्विक बाजारों का ट्रेंड

एशिया और यूरोप के बाजारों में मजबूती का रुझान रहा. इससे पहले शुक्रवार को अमेरिकी बाजार भी बढ़त के साथ बंद हुए थे. अंतरराष्ट्रीय तेल मानक ब्रेंट क्रूड 0.17 प्रतिशत की गिरावट के साथ 87.46 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया. इस बीच विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) ने भारतीय बाजारों से निकासी जारी रखी. उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, शुक्रवार को विदेशी निवेशकों ने 2,002.25 करोड़ रुपये मूल्य के शेयरों की शुद्ध बिकवाली की थी. भारतीय करेंसी की वैल्यू की बात करें तो सोमवार को रुपया, अमेरिकी करेंसी डॉलर के मुकाबले 21 पैसे की गिरावट के साथ 81.38 (अस्थायी) पर बंद हुआ.