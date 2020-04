तो इतने करोड़ रुपये की संपत्ति छोड़कर गए हैं प्रख्यात भौतिकशास्त्री स्टीफन हॉकिंग...

लंदन, दुनिया के प्रख्यात भौतिक शास्त्रियों में एक स्टीफन हॉकिंग अपने पीछे 1.63 करोड़ पाउंड (करीब 154 करोड़ रुपये) की संपत्ति छोड़कर कर गए हैं। मोटर न्यूरॉन बीमारी की वजह से उन्होंने अपने वसीयतनामे पर अंगूठे के निशान लगाए हैं। प्रख्यात भौतिकशास्त्री स्टीफन हॉकिंग (फोटो क्रेडिट: BBC) हॉकिंग की वर्ष 2018 में 76 वर्ष की उम्र में कैम्ब्रिज में मौत हो गई है। द सन अखबार के मुताबिक हॉकिंग ने अपनी संपत्ति का बड़ा हिस्सा अपने तीन बच्चों और पोतों की न्यास निधि के लिए छोड़ा है जबकि 10 हजार पाउंड की राशि उन्होंने अपने 71 वर्षीय विश्वासपात्र निजी सहायक जुडिथ क्रोसडेल के लिए छोड़ा है।

अखबार के मुताबिक कानूनी प्रपत्र के साथ विरासत पत्र पर हस्ताक्षर के स्थान पर उनके अंगूठे के निशान है क्योंकि वह पढ़ तो सकते थे लेकिन बीमारी की वजह से हस्ताक्षर नहीं कर सकते थे।

हॉकिंग ने 13 मानद उपाधि, यूएस प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम और चैम्पियन ऑफ हॉनर सहित अपने आकादमिक पुरस्कारों, पदकों को तीन बच्चों रॉबर्ट, टिमोथी और लूसी के बीच बंटवारा किया है।

हॉकिंग ने 13 पन्नों का वसीयत नामा 2007 में बनाया था। Also Read डॉक्टरों और पुलिस कर्मियों के बच्चों को मुफ्त में लाइव कक्षाएं देती है यह एडटेक कंपनी

(Edited by रविकांत पारीक)

