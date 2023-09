दो डॉक्टर भाइयों का ये स्टार्टअप डॉक्टरों को देता है को-वर्किंग स्पेस

मजबूत आर्थिक बुनियाद, बढ़ती अर्थव्यवस्था और स्टार्टअप के लिए एक संपन्न इकोसिस्टम के साथ, भारत 140 करोड़ लोगों का घर है. यह इसे को-वर्किंग के लिए एक महत्वपूर्ण बाज़ार बनाता है. जैसे भारत का स्टार्टअप इकोसिस्टम लगातार बढ़ता जा रहा है वैसे ही को-वर्किंग स्पेस की डिमांड भी बढ़ रही है. इसने भारत में उद्यमिता की संस्कृति को प्रज्वलित किया है और संभावित उद्यमियों को बहुत आवश्यक स्थान, संसाधन और सहायता प्रदान कर रहा है.

CoWorkingers के आंकड़ों के मुताबिक, भारत का को-वर्किंग स्पेस मार्केट 2023 तक 50 मिलियन वर्ग फुट तक पहुंचने के लिए तैयार है. WeWork, Springboard, IndiQube आदि कंपनियों ने को-वर्किंग स्पेस मार्केट में अपनी धाक जमाई हुई है. ऐसे में केवल डॉक्टरों के लिए समर्पित को-वर्किंग स्पेस होना... कुछ नया है.

Aartas CliniShare — डॉक्टरों के लिए अपनी तरह का पहला को-वर्किंग स्पेस है. यह लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और प्रशिक्षित कर्मचारियों के समर्थन से सुसज्जित पूरी तरह से डिजिटाइज्ड, पेपरलेस स्पेस मुहैया करता है.

Aartas हेल्थकेयर इंडस्ट्री के लिए एक तरह का वरदान साबित हो सकता है. इसका पहला क्लिनीशेयर लाजपत नगर, नई दिल्ली में है, और यह जल्द ही गुरुग्राम में अपना नया क्लिनीशेयर खोलने जा रहा है.

शुरुआत से क्लीनिक खोलने की परेशानी को खत्म करने के लिए दो भाइयों डॉ. अंकुर शर्मा और डॉ. आयुष शर्मा द्वारा 2019 में स्थापित, Aartas CliniShare प्रशासनिक बोझ को कम करने वाली जगह, स्टाफ और टेक्नोलॉजी की पेशकश करके डॉक्टर के क्लिनिक को फिर से विकसित करने के मिशन पर है.

शुरुआत

अपने सपनों और सिद्धांतों के आधार पर, डॉ. अंकुर शर्मा और डॉ. आयुष शर्मा ने 2019 में अमेरिका में Aartas CliniShare की स्थापना की. अंकुर ने बोस्टन विश्वविद्यालय से स्वास्थ्य नीति में मास्टर डिग्री प्राप्त की. उन्होंने अपना मेडिकल प्रशिक्षण मुंबई में पूरा किया और नॉर्थवेस्टर्न यूनिवर्सिटी में ट्रॉमा सर्जरी में विजिटिंग स्कॉलर भी रहे. एक चिकित्सक वैज्ञानिक के रूप में, डॉ. आयुष ने मेयो क्लिनिक, मिनेसोटा, अमेरिका में प्रशिक्षण लिया और काम किया. वह एक को-इन्वेस्टीगेटर थे और उन्होंने अग्नाशय कैंसर (पेटेंट लंबित) का शीघ्र पता लगाने के लिए एक बायोमार्कर की खोज की. वह जॉन्स हॉपकिन्स यूनिवर्सिटी से बिग डेटा माइनिंग और हेल्थकेयर में एआई के उपयोग में मास्टर डिग्री हासिल कर रहे हैं.

अपनी जड़ों से जुड़े रहने के लिए, वे चिकित्सा विशेषज्ञों के साथ-साथ रोगियों के दृष्टिकोण को बदलने का सपना लेकर भारत लौट आए. डॉ. अंकुर और डॉ. आयुष ने उद्योग की कठिन चुनौतियों का समाधान किया. अपने पास उपलब्ध टेक्नोलॉजी के साथ, मजबूत चिकित्सा विशेषज्ञता के साथ मिलकर, वे एक ऐसा सिस्टम बनाने में सक्षम हुए हैं जो डॉक्टरों के साथ-साथ रोगियों की भी निर्बाध रूप से सहायता करती है. उपचार और रचनात्मकता का विचार उनके डीएनए में छोटी उम्र से ही शामिल हो गया था, जिसने उन्हें Aartas CliniShare की नींव को मजबूत करने में मदद की.

कंपनी डॉक्टरों को बाह्य रोगी सेवाओं का प्रबंधन करने की अनुमति देने के लिए स्थान, कर्मचारी और टेक्नोलॉजी प्रदान करती है, और उनके प्रशासनिक बोझ को कम करती है और उन्हें घंटे के हिसाब से पेमेंट करने के मॉडल पर क्लिनिक स्पेस मुहैया करती है. Aartas CliniShare साझा अर्थव्यवस्था सिद्धांत पर आधारित है, जहां वे डॉक्टरों को एक प्लेटफॉर्म प्रदान कर रहे हैं, जिससे उन्हें क्लिनिक खोले बिना अपना पूरा ओपीडी चलाने की अनुमति मिलती है, और वे केवल रोगी की देखभाल पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं.

कैसे काम करता है Aartas

Aartas CliniShare एक अग्रणी हेल्थकेयर वेंचर है जिसका मिशन एक समानांतर हेल्थकेयर इकोसिस्टम खड़ा करना है जहां डॉक्टर रोगी की देखभाल के लिए अपने स्वयं के अनूठे दृष्टिकोण का अभ्यास कर सकते हैं. पूरे एशिया में क्लीनिकों के बढ़ते नेटवर्क के साथ, Aartas CliniShare का लक्ष्य क्षेत्र में सबसे बड़ा प्राइवेट प्रैक्टिस नेटवर्क बनाना है. CliniShare, स्टार्टअप की प्रमुख पेशकश, एक मेडिकल कोवर्किंग स्पेस है जो भौतिक क्लीनिकों और डिजिटल प्लेटफार्मों के बीच अंतर को पाटने के लिए बनाया गया है, जो डॉक्टरों और रोगियों दोनों के लिए एक आनंददायक, सहज और शक्तिशाली अनुभव प्रदान करती है. Aartas CliniShare के तहत क्लीनिकों में परामर्श कक्ष, रोगी प्रतीक्षालय, डॉक्टरों के लाउंज, कैफे और व्यक्तिगत फार्मेसियों सहित सुविधाओं की एक विस्तृत रेंज है. इन स्थानों को शांत वातावरण बनाने, चिंता को कम करने और डॉक्टरों और रोगियों के समग्र अनुभव को बढ़ाने के लिए पौधों, लकड़ी और प्राकृतिक प्रकाश के तत्वों के साथ सोच-समझकर डिजाइन किया गया है.

बिजनेस मॉडल

डॉ. अंकुर शर्मा और डॉ. आयुष शर्मा ने रोगी और डॉक्टर समुदायों के बीच एक अंतर की पहचान की थी. कई डॉक्टरों के पास अपनी स्वतंत्र प्रैक्टिस शुरू करने के लिए विकल्पों का अभाव था और वे अक्सर कॉर्पोरेट अस्पतालों में शामिल होने के लिए मजबूर होते थे. इसके साथ ही, मरीजों और उनके रिश्तेदारों ने अस्पताल की सेटिंग में पक्षपातपूर्ण राय और अनावश्यक चिकित्सा प्रक्रियाओं के बारे में चिंता व्यक्त की, जिससे डॉक्टरों पर गहरा अविश्वास पैदा हुआ. इन चुनौतियों के जवाब में ही Aartas CliniShare का जन्म हुआ, जिसमें निजी प्रैक्टिस बाजार को मानकीकृत और व्यवस्थित करने के उद्देश्य से टेक्नोलॉजी-संचालित इन्फ्रास्ट्रक्चर का संयोजन किया गया.

डॉक्टरों के लिए Aartas Pro ऐप, उन्हें आसानी से परामर्श कक्ष बुक करने, अपॉइंटमेंट देखने, कमाई की जांच करने, रोगी के इतिहास और चालान तक पहुंचने और बहुत कुछ करने की अनुमति देता है. ऐप यह सुनिश्चित करता है कि डॉक्टरों को अपनी प्रैक्टिस के लिए सभी आवश्यक उपकरणों और सूचनाओं तक सुविधाजनक पहुंच मिले, चाहे वे कहीं भी हों.

फंडिंग और रेवेन्यू

इस अभूतपूर्व विचार को बढ़ावा देने के लिए Aartas CliniShare ने QRG Holdings से 5 मिलियन डॉलर की फंडिंग हासिल की. इसके 'Pay As You Go' मॉडल के साथ, उपयोगकर्ताओं से केवल उतने ही घंटों के लिए शुल्क लिया जाता है जितने घंटे वे सुविधा का उपयोग करते हैं. कोई छिपा हुआ शुल्क या लागत नहीं है, और किसी दीर्घकालिक प्रतिबद्धता की आवश्यकता नहीं है. परामर्श शुल्क डॉक्टर द्वारा स्वयं तय किया जाता है, और Aartas CliniShare इसमें कोई कटौती नहीं करता है. सभी डॉक्टर संबंधित काउंसिल प्राधिकरण, जैसे मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया या दिल्ली मेडिकल कॉन्फ्रेंस के साथ अपने पंजीकरण नंबर सहित दस्तावेज़ सत्यापन से गुजरते हैं.

चुनौतियां

भारत में हेल्थकेयर इंडस्ट्री आम तौर पर बँटी हुई रही है और प्राइवेट प्रैक्टिस मार्केट में मानकीकरण का अभाव है, Aartas CliniShare ने सफलतापूर्वक अपने लिए एक जगह बना ली है. उनका अद्वितीय विक्रय प्रस्ताव उनके 'फिजिटल' हेल्थकेयर मॉडल में निहित है, जो निर्बाध तकनीक की पेशकश करता है जो मरीजों को गैर-अस्पताल सेटिंग्स में आउट पेशेंट देखभाल प्राप्त करने और Aartas प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपने स्वास्थ्य का प्रबंधन करने की अनुमति देता है. डॉक्टरों के लिए, Aartas लचीली किराये की योजनाएँ प्रदान करता है, जो उन्हें बिना किसी अग्रिम पूंजी निवेश या दीर्घकालिक प्रतिबद्धताओं के प्रमुख स्थानों पर स्वतंत्र निजी प्रैक्टिस स्थापित करने में सक्षम बनाता है.

भविष्य की योजनाएं

दिल्ली के लाजपत नगर में स्थित, Aartas CliniShare 10,000 वर्ग फुट में फैला हुआ है और इसमें 13 केबिन, एक वेटिंग एरिया, एक डॉक्टर का लाउंज और एक कैफेटेरिया है. फाउंडर का दावा है कि वर्तमान में, लाजपत नगर में 35 सुपर-स्पेशियलिटी डॉक्टर Aartas का उपयोग कर रहे हैं, और 15 से अधिक डॉक्टर पहले ही गुरुग्राम में जल्द ही लॉन्च होने वाले CliniShare के लिए साइन अप कर चुके हैं.

इसके अलावा, फाउंडर्स की इस साल के अंत तक दिल्ली/एनसीआर और मुंबई में तीन और CliniShare सेंटर खोलने की योजना है. इसके बाद, उनका लक्ष्य अगले 18-22 महीनों के भीतर प्रमुख भारतीय शहरों में 18 अतिरिक्त क्लीनिक खोलने का है.