Budget 2023: क्या कहते हैं स्टार्टअप इकोसिस्टम के दिग्गज और बिजनेस लीडर...

केंद्रीय व‍ित्त मंत्री न‍िर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) आज संसद में आम बजट 2023-24 (UNION BUDGET 2023-24) पेश किया. यह आम बजट न‍िर्मला सीतारमण के कार्यकाल का पांचवा बजट और नरेंद्र मोदी सरकार (Narendra Modi Government) का 11वां बजट था.

आइए जानते हैं आम बजट को लेकर क्या कहते हैं स्टार्टअप इकोसिस्टम के दिग्गज और बिजनेस लीडर...

SigTuple के फाउंडर और सीईओ डॉ तथागतो राय दस्तीदार कहते हैं, "हेल्थकेयर सेक्टर में देश में सिकल सेल एनीमिया (sickle cell anaemia) की जांच और उन्मूलन पर ध्यान सही दिशा में एक कदम है. एनीमिया और अन्य रक्त संबंधी विकार देश की जनजातीय आबादी में स्थानिक हैं. उन्नत डिजिटल तकनीकों का उपयोग आज की तुलना में स्क्रीनिंग के पैमाने को काफी हद तक बढ़ाने में मदद कर सकता है. साथ ही प्रस्तावित राष्ट्रीय डेटा शासन नीति (National Data Governance Policy), जो अज्ञात डेटा तक पहुंच प्रदान करती है, भारत में आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस (AI) के मिशन का समर्थन करने में एक लंबा रास्ता तय करेगी."

SuperBot(PinnacleWorks) के को-फाउंडर और डायरेक्टर सर्वज्ञ मिश्रा कहते हैं, "यह बजट डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर के विकास पर नए सिरे से जोर देने के लिए अच्छा है. प्रतिष्ठित शैक्षिक संस्थानों में 'AI Work for India' बनाने के लिए तीन 'Centers of Excellence for Artificial Intelligence' बनाने का भारत सरकार का इरादा उन उद्यमियों के लिए प्रोत्साहन है जो इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, जो क्षेत्रों और और सेवाओं को एक नया चेहरा देने की उम्मीद कर रहे हैं. ये केंद्र निस्संदेह कृषि, स्वास्थ्य और टिकाऊ शहरों सहित विभिन्न क्षेत्रों में प्रैक्टिकल AI ऐप्लीकेशंस कि रिसर्च और डेवलपमेंट के लक्ष्य के साथ शैक्षिक संस्थानों और प्रमुख उद्योगों के बीच एक सेतु के रूप में काम करेंगे. इसके अलावा, भारत में एक मजबूत AI इकोसिस्टम के निर्माण पर ध्यान केंद्रित करने और कुशल AI पेशेवरों को प्रशिक्षित करने से नए व्यवसायों को सही प्रतिभा हासिल करने में मदद मिलेगी."

FlexiLoans के को-फाउंडर मनीष लूनिया कहते हैं, "बजट 2023 एक संतुलित बजट है जो अच्छी गुणवत्ता वाले वित्तीय विवेक को बनाए रखते हुए डिजिटलीकरण, कैपेक्स खर्च, ट्रस्ट आधारित शासन और देश के नागरिकों के लिए कर संरचना का अनुकूलन करने पर ध्यान केंद्रित करता है. कुल मिलाकर - MSME/फिनटेक सेक्टर के लिए एक व्यावहारिक और काफी समावेशी बजट."

Fyn Mobilityके को-फाउंडर और सीईओ विशाख शशिकुमार कहते हैं, "निस्संदेह यह एक भविष्योन्मुखी घोषणा है जो भारत को ग्रीन हाइड्रोजन सेक्टर में प्रमुख खिलाड़ियों में से एक बनने में मदद करेगी और इस प्रकार लिथियम पर निर्भरता को कम करेगी. ऊर्जा परिवर्तन के लिए आवंटित बजट के साथ हम बहुत सारे व्यवसायों को ईवी फ्लीट की ओर मुड़ते हुए देखेंगे. ग्रीन क्रेडिट सिस्टम यह सुनिश्चित करेगा कि स्टार्टअप्स और एमएनसी जो धरती को रहने के लिए एक स्थायी जगह बनाने के लिए काम कर रहे हैं, उन्हें प्रोत्साहित किया जाए. वायबिलिटी गैप फंडिंग यह सुनिश्चित करेगी कि नई बैटरी तकनीक को पैमाने की अर्थव्यवस्थाओं को प्राप्त करने से पहले शुरुआती दिनों में समर्थन मिलेगा. पूंजीगत वस्तुओं और लिथियम बैटरी के लिए मशीनरी पर सीमा शुल्क छूट बैटरी की प्रति किलोवाट-घंटे की लागत को कम करेगी और इस प्रकार ईवी अपनाने में तेजी लाएगी."

Krishify के सीईओ राजेश राजन बताते हैं, "एग्रीकल्चर एक्सीलरेटर फंड (agriculture accelerator fund) बनाने के लिए सरकार के कदम से निश्चित रूप से बड़ी संख्या में स्टार्टअप्स को उभरने और क्षेत्र में अपने अनूठे समाधानों, फास्ट-ट्रैकिंग इनोवेशन को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा. दूसरे, कृषि के लिए एक ओपन-सोर्स, इंटरऑपरेबल पब्लिक गुड के रूप में डिजिटल पब्लिक इन्फ्रा बनाने का निर्णय एक इकोसिस्टम बनाकर किसान-केंद्रित समाधानों को मजबूत करने में काफी मदद करेगा, जिससे जानकारी साझा करना कृषि आदानों तक बेहतर पहुंच बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा. साथ ही किसान समुदाय के भीतर वित्तीय समावेशन को बढ़ावा मिलेगा."

Gram Unnatiके फाउंडर अनीश जैन बताते हैं, "यह बजट भारत में कृषि क्षेत्र के लिए एक गेम चेंजर है. सरकार ने एक ओपन-सोर्स डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और एक्सीलरेटर फंड के निर्माण के साथ इस क्षेत्र को डिजिटाइज़ करने के लिए साहसिक कदम उठाए हैं. ग्रीन प्लांट प्रोग्राम के लिए जोर उत्पादकता और लाभप्रदता बढ़ाने में मददगार साबित होगा, और क्रेडिट में वृद्धि उद्योग को बहुत आवश्यक वित्तीय सहायता प्रदान करेगी. विकेंद्रीकृत भंडारण क्षमता की योजना किसानों को अपनी उपज का भंडारण करने और उचित मूल्य प्राप्त करने में सक्षम बनाएगी. कुल मिलाकर, यह बजट भारत में कृषि क्षेत्र को आधुनिक बनाने और पुनर्जीवित करने, ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक विकास लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा."

The Woman's Company की फाउंडर और सीईओ अनिका पराशर बताती हैं, "केंद्रीय बजट वास्तव में क्रांतिकारी और विशेष रूप से महिलाओं के लिए फायदेमंद है. महिलाओं के लिए वित्तीय विकास सुनिश्चित करने के लिए, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने महिलाओं और लड़कियों के लिए एक नई, एकमुश्त बचत योजना 'महिला सम्मान बचत पत्र' की घोषणा की. इसमें महिलाओं के लिए 2 लाख रुपये तक की जमा सुविधा होगी. बचत योजनाएं लाभार्थियों को 7.5% प्रति वर्ष की दर से एक निश्चित अंतरराज्यीय दर प्रदान करेंगी और मार्च 2025 तक दो साल के लिए वैध होंगी. यह आंशिक निकासी विकल्प की भी अनुमति देगी. यह प्रयास महिलाओं के लिए बेहतर वित्तीय साक्षरता और समर्थन बनाने में मदद करेगा."

OneGreen के फाउंडर और सीबीओ अभिजीत भट्टाचार्य बताते हैं, "केंद्रीय बजट ने निवेशकों, व्यवसायों और नागरिकों को सही संकेत दिया है कि हरित विकास भारत के लिए एक प्राथमिकता है. हम 1 करोड़ से अधिक किसानों के लिए प्रोत्साहन के साथ जैविक खेती की पहल सहित स्थायी कृषि पद्धतियों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित हैं, जो यह सुनिश्चित करने में मदद करेंगे कि भोजन और संबंधित उत्पादों में रासायनिक मुक्त खाद्य सामग्री का उपयोग किया जाए. कंपनियों, व्यक्तियों और स्थानीय निकायों द्वारा पर्यावरणीय रूप से स्थायी और उत्तरदायी कार्यों को प्रोत्साहित करने के लिए पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम के तहत ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम हम में से प्रत्येक को स्थायी आदतों को विकसित करने और क्षेत्र में निवेश बढ़ाने में मदद करेगा. हम नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोतों के निर्माण पर खर्च बढ़ाने के सरकार के कदम का भी स्वागत करते हैं. हम यह देखने के लिए उत्सुक हैं कि यह बजट सतत विकास लक्ष्यों की दिशा में भारत के भविष्य के पथ को कैसे आकार देता है!"

The Kaftan Company के को-फाउंडर नवीन राव बताते हैं, “इस साल का आम बजट बहुत आशावाद और विकास-संबंधी पहलों के साथ प्रस्तुत किया गया है. एक उद्यमी के रूप में, मुझे एमएसएमई उद्यमों जैसे हमारे जैसे कुछ प्रमुख लाभों को देखकर खुशी हो रही है, जिसमें एमएसएमई क्षेत्र को आगे बढ़ने में मदद करने के लिए "कौशल भारत" डिजिटल प्लेटफॉर्म शामिल है. स्टार्टअप्स के लिए आयकर संबंधी लाभ जो देश के लिए अभिनव और भविष्य के समाधान के साथ-साथ अद्वितीय पहचानकर्ताओं के रूप में व्यवसायों के लिए आईडी के केंद्रीकरण की शुरुआत के साथ प्रक्रियाओं के सरलीकरण को आगे बढ़ा सकते हैं. एक परिधान निर्माता के रूप में, मैं पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों के लिए पेश किए गए सहायता पैकेजों को देखकर विशेष रूप से प्रसन्न हूं. वे एमएसएमई मूल्य श्रृंखला का एक अभिन्न अंग हैं और उन्हें इस पहल का समर्थन करना चाहिए. मेरा मानना है कि इस पहल से इन कुशल श्रमिकों द्वारा बनाए गए उत्पादों की गुणवत्ता, पैमाना और पहुंच नई ऊंचाइयों तक पहुंचती है.”

Log9 Materials के को-फाउंडर और डायरेक्टर पंकज शर्मा बताते हैं, "लिथियम आयन बैटरी के निर्माण के लिए आवश्यक पूंजीगत वस्तुओं और मशीनरी के आयात पर प्रस्तावित सीमा शुल्क छूट सभी बैटरी निर्माताओं के लिए वरदान साबित हो सकता है क्योंकि यह देश की उत्पादन क्षमता में तेजी लाने में मदद करेगी और बहुत जरूरी गति भी प्रदान करेगी; अपनी ईवी जरूरतों में आत्मनिर्भर बनने के देश के दृष्टिकोण के लिए."

Java Capitalके को-फाउंडर और पार्टनर विनोद शंकर बताते हैं, "बजट का सबसे बड़ा आकर्षण हरित और टिकाऊ होने पर जोर दिया गया है, जो धरती, देश और स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए अच्छा है. जलवायु स्टार्टअप में निवेश करने में पिछले 12 महीनों में नए सिरे से प्रगति हुई है, हरित विकास पर बजट के फोकस के साथ इस प्रवृत्ति को जीवित रखा गया है. हरित ईंधन, हरित ऊर्जा, हरित खेती, हरित गतिशीलता, हरित भवन, और हरित उपकरण में व्यापक क्षैतिज दिशा अभूतपूर्व है अगर इसे अच्छी तरह से क्रियान्वित किया जाए. घोषित योजनाएं 2070 तक शुद्ध शून्य लक्ष्य के साथ अच्छी तरह से संरेखित हैं. इस सकारात्मक दिशा के साथ हमें और अधिक स्टार्टअप्स की उम्मीद करनी चाहिए और ई-प्लेन, न्यूट्रेस जैसे ग्रीन स्टार्टअप्स में वेंचर कैपिटल फंडिंग में वृद्धि करनी चाहिए. कार्बन फुटप्रिंट में कमी के लिए व्यवहार परिवर्तन को प्रोत्साहित करना लोगों के लिए एक नया प्रतिमान है. इसमें ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम, पीएम-प्रणाम (PM-PRANAM) और मिष्टी (MISHTI) के साथ व्यक्तिगत और सामाजिक व्यवहार को बदलने की क्षमता है."

Buyofuel के फाउंडर और सीईओ किशन करुणाकरन कहते हैं, "पिछले 5-6 वर्षों के बजट की तरह ही 2023-2024 के बजट में भी नवीकरणीय ऊर्जा और जैव ईंधन के महत्व को मान्यता दी गई है और जैव ईंधन क्षेत्र और बड़े पैमाने पर नवीकरणीय ऊर्जा के लिए वास्तव में कुछ बड़ी घोषणाएं की गई हैं. विशेष रूप से जैव ईंधन के लिए, नेट-ज़ीरो की दिशा में पहल के लिए 35000 करोड़ रुपये के परिव्यय की घोषणा, कंपनियों द्वारा जलवायु कार्रवाई के लिए कैपेक्स निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए एक ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम की घोषणा और गोबरधन के तहत 'अपशिष्ट से धन' संयंत्रों के लिए समर्थन की घोषणा यह योजना भारत में जैव ईंधन और अपशिष्ट से ईंधन क्षेत्र को महत्वपूर्ण बढ़ावा देगी. इस तरह की नीतियों के साथ, यह केवल समय की बात है कि भारत जैव ईंधन और जलवायु कार्रवाई में एक वैश्विक नेता बन जाएगा. बॉयोफ्यूल में हम यह सुनिश्चित करेंगे कि हम अपनी सारी ऊर्जा और समय यह सुनिश्चित करने में लगाते रहें कि भारत 2070 से बहुत पहले अपने नेट-जीरो लक्ष्य को प्राप्त कर ले."

Jiraaf के को-फाउंडर सौरव घोष कहते हैं, "आम बजट 2023 फाइनेंस सेक्टर के लिए बहुत ही आशाजनक है और एमएसएमई क्षेत्र के विकास, बुनियादी ढांचे के विकास को आगे बढ़ाने और व्यक्तिगत उपभोग को सक्षम करने पर ध्यान देने के साथ भविष्य के लिए एक उत्कृष्ट मार्ग तैयार करता है. अन्य उपायों के साथ ECLGS योजना के विस्तार का विकास को बढ़ावा देने पर भारी प्रभाव पड़ेगा. वित्त मंत्री ने इस क्षेत्र के लिए ऋण लागत को कम करने के लिए पर्याप्त कदम उठाए हैं जो रोजगार और विकास को बढ़ावा देने में मदद करेगा. आसान ऋण के माध्यम से एमएसएमई को बढ़ावा देने से विकास में मदद मिलेगी, कर देनदारी कम होगी और खपत को बढ़ावा मिलेगा. क्रेडिट लागत कम करने पर ध्यान केंद्रित करने से भी लाभप्रदता बढ़ेगी और अधिक रोजगार सृजित करने में मदद मिलेगी. इसके अतिरिक्त, बुनियादी ढांचे और व्यक्तिगत कर सुधारों पर बढ़ा हुआ खर्च अर्थव्यवस्था में सकारात्मक भावना पैदा करने और भारत को तेजी से विकास के रास्ते पर लाने में मदद करेगा."