केंद्रीय मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने नवसृजित पटना साहिब डाक प्रमंडल समेत इन डाकघर भवनों का विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया लोकार्पण

वर्तमान समय मे डाकघर और इसकी सेवाएँ लोगो की आवश्यकता का प्रमुख अंग बन गया हैI भारतीय डाक, केंद्र सरकार की एक अकेली इकाई है जो कि देश कि सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों मे बैठे अंतिम आदमी तक विभिन सेवाएँ सुचारु रूप से पहुचाता हैं I आम जनता कि विभिन दिनचर्या को स्पर्श करते हुए, डाकघर आज इतना लोकप्रिय हो चुका है कि लोगों का भरोसा और विश्वास दिन-प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा हैंI डाकघर को सुचारु रूप से चलाने और सही दिशा-निर्देश देने मे प्रमंडलीय कार्यालय अहम भूमिका निभाता हैंI

इस उद्देश्य को मद्दे नजर रखते हुए नवसृजित पटना साहिब डाक प्रमंडल, नवसृजित लोहियानगर प्रधान डाकघर एवं खुसरुपूर उप डाकघर भवन का लोकार्पण 31 अगस्त 2020 को केंद्रीय मंत्री रवि शंकर प्रसाद द्वारा किया गयाI केंद्रीय मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने नवसृजित पटना साहिब डाक प्रमंडल, नवसृजित लोहियानगर प्रधान डाकघर एवं खुसरुपूर उप डाकघर भवन का विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लोकार्पण किया (फाइल फोटो साभार: PIB) गौरतलब हो कि कोरोना महामारी के प्रसार को रोकने के लिए देश भर मे लॉकडाउन लगा हुआ हैं जिसके कारण मंत्री ने रिमोट कंट्रोल से इस नवसृजित पटना साहिब डाक प्रमंडल का लोकार्पण किया तथा विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा इस कार्यक्रम को नई दिल्ली से ही संबोधित किया गयाI लोकार्पण समारोह कि अध्यक्षता अनिल कुमार, मुख्य डाक महाध्यक्ष, बिहार डाक परिमंडल के द्वारा कि गयीI इस शुभ अवसर पर संजीव चौरसिया, माननीय विधायक दीघा एवं नितिन नवीन, माननीय विधायक, बांकीपुर की गरिमामयी उपस्थिती रहीI नवसृजित पटना साहिब डाक प्रमंडल के अंतर्गत 1 प्रधान डाकघर, 42 उप डाकघर एवं 202 शाखा डाकघर आते हैं जो कि पटना प्रमंडल के 28 उप डाकघर, 123 शाखा डाकघर एवं नालंदा प्रमंडल के 14 उप डाकघर, 79 शाखा डाकघर को विभाजित कर बनाये गए हैI नवसृजित पटना साहिब डाक प्रमंडल के अंतर्गत कार्य कर रहे सभी प्रधान डाकघर, उप डाकघर एवं शाखा डाकघर आधुनिक तकनीकों से लैस हैं और सभी प्रकार कि सेवाएँ डिजिटल प्लैटफ़ार्म पर देने मे सक्षम हैंI

लोहियानगर कंकड़बाग, पटना शहर के मध्य मे अवस्थित प्रमुख रिहायशी कॉलोनी हैं जो कि आबादी के हिसाब से एशिया की सबसे बड़ी कॉलोनी हैंI काफी सालों से लोहियानगर उप डाकघर इस इलाके मे कार्य करता आ रहा हैं, जिसके द्वारा पुरे कंकड़बाग क्षेत्र को डाक सेवा प्रदान की जाती हैंI अभी तक पुरे पटना जिला मे प्रधान डाकघर के रूप मे पटना जी. पी. ओ. तथा बांकीपुर कार्यरत थेI लोहियानगर उप डाकघर को प्रधान डाकघर मे उत्क्रमित हो जाने से इस क्षेत्र के लोगों कि चीर पुरानी माँग पुरी हो रही हैंI नवसृजित लोहियानगर प्रधान डाकघर के अंतर्गत 42 उप डाकघर एवं 202 शाखा डाकघर आते हैं खुसरुपूर उप डाकघर पटना जिला के प्राचीनतम डाकघरों मे से एक हैंI

खुसरुपूर उप डाकघर पूर्व मे पटना प्रमंडल के अंतर्गत आता थाI अब विभाजन के बाद यह उप डाकघर नवनिर्मित पटना साहिब प्रमंडल के अंतर्गत आ गया हैंI खुसरुपूर उप डाकघर के अंतर्गत 19 शाखा डाकघर हैं जो दूर दराज के गाँवो को विभिन प्रकार की डाक सेवा प्रदान करती हैंI इस डाकघर में ग्रामीण/ डाक जीवन बीमा, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की सुविधा एवं अन्य सुविधाये उपलब्ध हैंI यह डाकघर सभी आधुनिक तकनीकों से लैस हैंI इस क्षेत्र के करीब एक लाख आबादी को सेवा प्रदान कर रही हैंI इस डाकघर का भवन जर्जर हो चुका थाI अत: केंद्रीय संचार मंत्री का ध्यान इस ओर गया और उन्होंने इसके निर्माण हेतु स्वीकृति प्रदान की और बहुत जल्द ही खुसरुपूर उप डाकघर सभी आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित होकर नये भवन मे शीघ्र ही कार्य करेगाI

