अगर आप कोई ऐसा बिजनेस करना चाहते हैं, जिसमें कमाई तो तगड़ी हो लेकिन लागत बहुत कम लगे, तो आप बिंदी बनाने का बिजनेस (Bindi Making Business Idea) कर सकते हैं. इसे आप एक छोटे कमरे से भी शुरू कर सकते हैं. इसके लिए आपको एक छोटी सी मशीन की जरूरत होगी. शुरुआती लेवल पर आपको ना तो कोई फैक्ट्री लगाने की जरूरत है ना ही किसी ऑफिस की जरूरत है. अपने घर से ही बिंदी बनाने का बिजनेस शुरू करें और जब आपका बिजनेस बड़ा हो जाए तो ऑफिस, फैक्ट्री आदि के बारे में सोचें. आइए जानते हैं कैसे करें बिंदी बनाने का बिजनेस (How to start Bindi Making Business) और इसमें आपको कितना फायदा (Profit in Bindi Making Business) हो सकता है.

तगड़ी डिमांड है बिंदी की

भारत में बिंदी महिलाओं के सोलह श्रृंगार में से एक है. पहले तो सिर्फ गोल बिंदियों का इस्तेमाल होता था, लेकिन अब अलग-अलग आकार और डिजाइन की बिंदियां इस्तेमाल होने लगी हैं. कोई फूल-पत्ती जैसी बिंदी लगा रहा है तो कोई लंबी-लंबी सुंदर डिजाइन वाली बिंदियां लगा रहा है. इस बिजनेस का सबसे बड़ा फायदा ये है कि बिंदी की डिमांड पूरे देश में है. यहां तक कि विदेशों में भी बिंदी का खूब निर्यात होता है. भारत में शहर से लेकर गांव तक में इसकी तगड़ी डिमांड होती है. एक अनुमान के मुताबिक साल भर में एक महिला करीब 12 पैकेट बिंदी का इस्तेमाल कर लेती है यानी हर महीने एक पैकेट. शहरों में तो अलग-अलग डिजाइन की बिंदियां काफी ऊंची कीमत पर भी बिकती हैं, जिनमें लागत बहुत कम आती है और मार्जिन तगड़ा मिलता है.

कैसे शुरू करें बिंदी का बिजनेस

बिंदी बनाने का बिजनेस शुरू करने के लिए आपको मखमल का कपड़ा, चिपकाने वाली गोंद समेत बिंदी को सजाने की चीजों की जरूरत होगी. इसमें स्टोन, क्रिस्टल, मोती, स्पार्कल जैसी चीजों को इस्तेमाल किया जाता है. बिंदी बनाने के लिए तमाम मैटेरियल और पैकिंग आइटम आपको लोकल मार्केट से आसानी से मिल जाएगा. बिंदी बनाने का बिजनेस आप महज 10 हजार रुपये में भी शुरू कर सकते हैं.





बिंदी के बिजनेस को आप शुरुआत में हाथ से काम कर के भी शुरू कर सकते हैं, लेकिन अगर आप कुछ मशीनों का इस्तेमाल करते हैं तो अच्छा डिजाइन बनेगा और बेहतर प्रोडक्टिविटी मिलेगी. इन मशीनों को चलाना भी बहुत ही आसान होता है. इसके लिए आपको बिंदी कटर मशीन, प्रिंटिंग मशीन और बिंदी को चिपकाने के लिए गमिंग मशीन की जरूरत होगी. इसके अलावा कुछ हैंड टूल्स और इलेक्ट्रिक मोटर की जरूरत होगी. जब आपका कारोबार बड़ा हो जाए तो आप ऑटोमेटिक मशीन भी ले सकते हैं. इससे आपका काम काफी आसान हो जाएगा और प्रोडक्शन भी तेजी से बढ़ेगा.

कितनी लागत, कितना मुनाफा?

बिंदी बनाने के बिजनेस में आपको लागत से करीब दोगुना तक मुनाफा हो सकता है. वहीं अगर आपने बिंदी को अच्छे से मार्केट कर लिया और यूनीक डिजाइन बना लिए तो आप उसे काफी महंगे दाम में भी बेच सकते हैं. अमेजन और फ्लिपकार्ट जैसे ई-कॉमर्स दिग्गजों पर भी खुद को रजिस्टर कर लें और वहां पर अपने कुछ डिजाइन रखें. ऑनलाइन माध्यम से आपकी तगड़ी कमाई हो सकती है. इस बिजनेस में सबसे अहम है मार्केटिंग, क्योंकि उसी के बाद आपकी कमाई होगी.





आप बिंदी को बेचने के लिए अपने शहर के तमाम ब्यूटी पार्लर में भी संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि वहां खूब सारी महिलाएं आती हैं. एक बार जिसे आपकी बिंदी अच्छी लग जाएगी, वह फिर बार-बार आपसे बिंदी की डिमांड करेगा. आप चाहे तो शुरू में डोर-टू-डोर भी बिंदी बेच सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिए कि आप अपने कुछ लॉयल ग्राहक बना पाएं.