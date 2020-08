जुलाई में यूपीआई ट्रैंज़ैक्शन ने बनाया रिकॉर्ड, किया गया 2.91 लाख करोड़ रुपये का लेनदेन

डिजिटल पेमेंट के मामले में यूपीआई आज देश के सबसे लोकप्रिय पेमेंट माध्यमों में से एक बन चुका है। सांकेतिक चित्र

लॉकडाउन के दौरान अब यूपीआई ट्रैंज़ैक्शन ने एक नया रिकॉर्ड स्थापित कर दिया है। जुलाई के आंकड़ों के अनुसार देश भर में इस दौरान करीब 149 करोड़ यूपीआई ट्रैंज़ैक्शन हुए हैं, जिनके जरिये 2.91 लाख करोड़ रुपये का लेनदेन किया गया है।

इसके पहले जून महीने में सबसे अधिक यूपीआई ट्रैंज़ैक्शन हुए थे और यह आंकड़ा 134 करोड़ का था, जिसके जरिये 2.61 लाख करोड़ का लेन देन हुआ था। ये आंकड़े नेशनल पेमेंट कार्पोरेशन ऑफ इंडिया ने जारी किए हैं।

बीते साल जुलाई महीने की बात करें तो तब यूपीआई ट्रैंज़ैक्शन की संख्या 82.23 करोड़ थी, जिसके जरिये 1.46 लाख करोड़ रुपये का लेनदेन किया गया था।

वित्तवर्ष 2020-21 में अप्रैल से जुलाई की तिमाही में कुल 631 करोड़ यूपीआई ट्रैंज़ैक्शन दर्ज़ किए गए हैं, जिनके जरिये 6.31 लाख करोड़ रुपये का लेनदेन किया गया है।

डिजिटल पेमेंट के मामले में यूपीआई आज देश के सबसे लोकप्रिय पेमेंट माध्यमों में से एक है, जिसके जरिये दो खातों के बीच सुरक्षित ढंग से और बेहद कम समय में पैसों का लेनदेन सुनिश्चित किया जाता है।

देश के टियर I शहरों के साथ ही अब टियर II और टियर III शहरों में यूपीआई का इस्तेमाल बड़ी तेजी से बढ़ा है और लोग भौतिक मुद्रा की जगह यूपीआई के जरिये डिजिटल ट्रैंज़ैक्शन को प्राथमिकता दे रहे हैं।

