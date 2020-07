IIT और IIM के पूर्व छात्रों का यह एग्रीटेक स्टार्टअप आपके दरवाजे पर पहुंचाएगा ताजी सब्जियाँ

मुंबई स्थित फ़ार्म-टू-फोर्क ग्रॉसरी स्टार्टअप फ्राज़ो मुंबई और पुणे में 200,000 से अधिक घरों में सेवा देने का दावा करता है और इसने दो वर्षों में दस लाख घरों तक पहुँच बनाने का लक्ष्य रखा है। फ्राज़ो टीम

41 साल के अतुल कुमार के लिए फलों और सब्जियों की सोर्सिंग हमेशा एक चुनौती थी। एक्सेल-समर्थित एडटेक स्टार्टअप एडुप्रिस्टिन के सह-संस्थापक यह अक्सर सोचते थे कि ग्रोसरी सप्लाई चेन हमेशा टूटी हुई क्यों रहती हैं।

अतुल कहते हैं, "यह मेरे दूसरे बच्चे के जन्म के दौरान था कि मैं अपने परिवार के लिए हाईजीनिक और फ़ार्म की ताज़ा सब्जियां और फल ढूँढने निकला था, पहला आइडिया फिर वहीं से सामने आया।"

वे कहते हैं, अपने साथी सह-संस्थापकों, विकास दोसला, सुमित राय और आशीष कृष्णत्रे के साथ सावधानीपूर्वक विचार-विमर्श के बाद उन्हें लगा कि पारंपरिक मंडी प्रणाली काफी पुरानी है और एपीएमसी एक्ट के उन्मूलन के बाद नए मॉडल को रास्ता मिल रहा है।

इसके चलते उन्होने 2016 में मुंबई के पवई में फ्राज़ो की शुरुआत की। यह उपभोक्ता एग्रीटेक स्टार्टअप एक ताजा उपज स्टोर है जो ग्राहकों को अपने घर के दरवाजे पर फार्म-फ्रेश ग्रोसरी उपलब्ध कराता है। आगे और बढ़ने के लिए 2018 में फ्राज़ो VnF आइडियाज प्राइवेट लिमिटेड के खुदरा ब्रांड का एक हिस्सा बन गया, जो मुंबई के प्रमुख एग्रीटेक खिलाड़ियों में से एक है और खुदरा उपभोक्ताओं और व्यवसायों को कृषि-ताजी सब्जियां और फल प्रदान करता है। 2019 में टीम ने मुंबई और पुणे में चुने गए कैचमेंट में अपना ऑनलाइन स्टोर और हाइपरलोकल मॉडल लॉन्च किया।

आज तक टीम मुंबई और पुणे में 200,000 से अधिक घरों में ऑर्डर पहुंचाने का दावा करती है।

संस्थापक IIT और IIM पूर्व छात्रों के नेटवर्क का हिस्सा हैं। अतुल आईआईटी-खड़गपुर और आईआईएम-इंदौर स्नातक हैं; विकास आईआईटी-मद्रास और आईआईएम-कलकत्ता स्नातक हैं; सुमित ने मुंबई विश्वविद्यालय से बीई किया और पहले फूडपांडा में काम किया है और आशीष आईआईटी-गुवाहाटी से हैं। प्लेटफॉर्म क्या करता है? फ्राज़ो किसी भी फ़ार्म-टू-फोर्क मॉडल की तरह किसानों और उत्पादकों के साथ मिलकर नई उपज प्राप्त करता है, जिसे बाद में उपभोक्ताओं तक पहुँचाया जाता है। टीम ने किसानों के VnF नेटवर्क के साथ हाथ मिलाया है, हालांकि इसने किसानों की संख्या के बारे में खुलासा नहीं किया है।

अतुल कहते हैं, “हमारे पास 200,000 से अधिक घरों तक पहुंच है। COVID-19 महामारी के कारण लॉकडाउन के लागू होने के बाद से हमारे ग्राहक तेजी से बढ़ रहे हैं। पवई में अपनी पहली किराने की दुकान के साथ शुरू करके हमने मुंबई में अंधेरी (पूर्व और पश्चिम) के उपनगरों और पुणे के मागरपट्टा, हिंजेवाड़ी और कोरेगांव पार्क में अपनी उपस्थिति बढ़ा दी है। इस काम में महत्वपूर्ण चुनौती उन बारीकियों को समझने की थी कि सब्जियों और फलों के सेगमेंट में प्रत्येक स्टॉक कीपिंग यूनिट (एसकेयू) को फसल की आवश्यकता होती है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण रूप से हैंडलिंग प्रक्रियाओं और उनकी दक्षता को समझना होता है। कई उत्पादों को संभालने की जटिलता फ्राज़ो के लिए महत्वपूर्ण सीखों में से एक रही है।

स्टार्टअप के अनुसार एक और चुनौती परिचालन दक्षता थी, जो बढ़ते पैमाने के साथ बदलती है। पांच टन की दैनिक मांग के लिए जिन मापदंडों ने अच्छा काम किया है, जब यह एक दिन में 25 टन के लिए काम नहीं करते हैं।

अतुल बताते हैं, “हमारी टीम ने ऑपरेशनल रूप से फुर्तीला होने की आवश्यकता सीखी है और यह हमारी सफलता के लिए महत्वपूर्ण कारकों में से एक है। आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन और परिचालन के लचीलेपन के अलावा हमारा मानना है कि प्रौद्योगिकी ने हमें गुणवत्ता और स्वच्छता प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। खेत से लेकर घर के दरवाजे तक पहुंचने, रूट ऑप्टिमाइज़ेशन और लोड फैक्टर विश्लेषण पर वास्तविक समय में नज़र रखना हमारे व्यवसाय के महत्वपूर्ण तकनीकी पहलू हैं। ग्राहकों के लिए फ्रंट-एंड प्लेटफॉर्म फ्राज़ो ऐप का विकास भी समान रूप से महत्वपूर्ण है।” व्यापार मेपल कैपिटल एडवाइजर्स की एक रिपोर्ट के अनुसार एग्रीटेक स्टार्टअप्स में वेंचर कैपिटल फर्मों से निवेश अगले दो वर्षों में 500 मिलियन डॉलर (लगभग 3,730 करोड़ रुपये) से अधिक होने की उम्मीद है, क्योंकि किसानों की मदद करने में सक्षम संस्थाएं उनके लिए वित्तपोषण सक्षम करने और कृषि मशीनीकरण को बढ़ाने में महत्वपूर्ण रुचि दिखा रही हैं।

फ्राज़ो ने सीड फंडिंग के साथ शुरुआत की और बाद में इक्वेनिटी वेंचर्स, गुजरात वेंचर फाइनेंस लिमिटेड और एशियन पेंट्स के मनीष चोकसी के फैमिली ऑफिस से 2 मिलियन डॉलर जुटाए।

स्टार्टअप ने अक्टूबर 2019 में 18 लाख रुपये का राजस्व कमाया और पिछले दो तिमाहियों में 10 गुना के करीब वृद्धि का दावा करता है, साथ ही स्टार्टअप अगले साल इस गति को बनाए रखने की उम्मीद करता है। टीम ने अपने ब्रांड FreshVnF के माध्यम से बी2बी स्पेस में भी प्रवेश किया, जो मई 2018 में अपनी स्थापना के बाद से चालू है।

अतुल कहते हैं, “महत्वपूर्ण हिस्सा यह है कि फ्राज़ो के हर खुदरा केंद्र को मंच पर मैप किया जाता है और आप केवल उन्हीं उत्पादों को देखेंगे जो आपके स्थान की सेवा करने वाले रिटेल स्टोर में उपलब्ध हैं, जिससे हमें ग्राहक के लिए संभावित आश्चर्य को सीमित करने में मदद मिलती है।"

अतुल कहते हैं, "डिजिटल भुगतान हमें नकद लेनदेन को इकट्ठा करने और समेटने की चुनौती को दूर करने में मदद करते हैं, हालांकि कुछ चैनल अभी भी आंशिक रूप से इसपर निर्भर करते हैं। कॉन्टैक्टलेस डिलीवरी COVID-19 महामारी के बाद से फोकस में आई है, हालांकि फ्राज़ो में हमने हमेशा न्यूनतम मानवीय हस्तक्षेप और अधिकतम अनुभव को ध्यान में रखा है।"

संस्थापकों के अनुसार प्रमुख लागत प्रमुख सब्जियां खरीदने और आपूर्ति श्रृंखला में श्रमशक्ति को तैनात करने की है, जो लागत का 75-80 प्रतिशत है। इसके अलावा परिवहन एक महत्वपूर्ण लागत एलीमेंट है और विभिन्न मार्गों में लोड संतुलन यूनिट इकोनोमिक्स में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

अतुल कहते हैं, “विभिन्न रूपों में वेस्टेज, चाहे वह नमी की हानि, ट्रांसपोर्टेशन हानि, भौतिक वेस्टेज, परिवहन क्षति आदि से हो, यह बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और इस सेगमेंट में एक व्यवसाय बना या तोड़ सकता है। हमारे पास इन कारकों को संतुलित करने में मदद करने के लिए हमारे प्रौद्योगिकी मंच का उपयोग करते हुए भाग्यशाली रहे हैं। हालांकि हम अभी भी ब्रेक-ईवन का पीछा करना जारी रखे हुए हैं, जो कि वित्त वर्ष 2015 के अंत के दौरान होने की उम्मीद है।” प्रतियोगिता और भविष्य हालांकि टीम ने लागत का विवरण साझा करने से इनकार कर दिया, अतुल का कहना है कि यह क्षेत्र प्रतिस्पर्धी है और वो बाजार के साथ समन्वयित हैं। वर्तमान में फ्राज़ो ने निन्जाकार्ट और बिगबास्केट के साथ प्रतिस्पर्धा की है। टीम Zomato के B2B आर्म हाइपरप्योर के साथ भी प्रतिस्पर्धा कर रही है। फ्राज़ो Dunzo, Swiggy और Zomato पर भी उपलब्ध है। टीम पश्चिमी भारत में लगभग सभी प्रमुख क्लाउड किचन को अपने मूल्यवान ग्राहकों में गिनाती है, जिनमें स्विगी, बॉक्स 8 और कई स्वतंत्र फाइन डाइनिंग रेस्तरां और कैफेटेरिया शामिल हैं।

फ्राज़ो का कहना है कि HORECA सेगमेंट इसकी बिक्री के एक महत्वपूर्ण हिस्से में योगदान देता है और यह बढ़ने के लिए तैयार है क्योंकि अगले छह महीनों में लॉकडाउन को आसान बना दिया गया है।

अतुल कहते हैं, "हम उत्पादकता और ग्राहक अनुभव को बेहतर बनाने के लिए प्रौद्योगिकी की तैनाती करके अगले 18-24 महीनों में मुंबई और पुणे शहरों में दस लाख परिवारों की सेवा करना चाहते हैं और आने वाले वर्षों में 10,000 से अधिक किसानों को पूर्ण बाजार संपर्क प्रदान करना हमारा महत्वपूर्ण लक्ष्य है। इसके अतिरिक्त, पॉइंट-टू-पॉइंट ट्रेसबिलिटी हमारे रडार पर है और हम सब्जियों और फलों के स्पेस में मूल्य वर्धित उत्पादों की पेशकश करने का अवसर भुनाने जा रहे हैं।"

