वीरेंद्र सहवाग ने McD इंडिया से ट्विटर पर पूछा #WhatsHappening और बन गया ट्रेंड, बाकी ब्रैंड्स भी कूद पड़े

पूर्व क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग को सोशल मीडिया पर अपने हाजिरजवाब रिप्लाई के लिए जाना जाता है. अब एक बार फिर उनका नाम सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के सिलसिले में काफी ट्रेंड कर रहा है, जो उन्होंने मैकडॉनल्ड्स इंडिया के साथ #Whatshappening हैशटैग के साथ शुरू किया है.





वीरेंद्र सहवाग ने ट्विटर पर मैकडॉनल्ड इंडिया से सवाल करते हुए पोस्ट किया ‘माई नेम ईज वीरेंद्र सहवाग और उसके आगे लिखा #WhatsHappening.





आपको बता दें कि वीरेंद्र सहवाग ने मैकडॉनल्ड्स इंडिया के साथ साझेदारी की है. कंपनी वीरेंद्र सहवाग के पसंदीदा फूड की लिस्ट करने वाली है.





मैकडॉनल्ड इंडिया ने सहवाग के पोस्ट पर सिर्फ Ooppppps, #WhatsHappeing के साथ जवाब दिया. ट्विटर पर इस थ्रेड ने कई लोगों को ध्यान खींचा.





एचडीएफसी बैंक से लेकर एसबीआई, रिलायंस जियो, फोनपे, मिंत्रा, आइकिया इंडिया और अन्य ब्रैंड्स ने भी इस पोस्ट पर कमेंट किए और ये एक मजेदार पोस्ट्स का थ्रेड बन गया. आइए कुछ मजेदार कमेंट्स पर नजर डालते हैं…………





उनके इस #WhatsHappening ट्रेंड को कई बड़े-बड़े ब्रैंड्स ने भी जॉइन करते हुए उनके पोस्ट पर कमेंट किया. HDFC बैंक ने पोस्ट पर कमेंट करते हुए लिखा आखिर एक बैंक-एबल क्रिकेटर को अपना नाम अनाउंस करने की क्या जरूरत आन पड़ी. (why a Bank-able cricketer have to announce his name). बैंक ने आगे लिखा कि क्या ये उन्होंने (वीरेंद्र ने केवाईसी के मकसद से लिखा है.)





इसी तरह स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने लिखा, ‘Hey Viru, this looks like an impersonation ki googly to us. Cyber safe raho! #WhatsHappening.





यह ट्रेंड यही नहीं थमा. उबर इंडिया ने भी वीरेंद्र सहवाग के पोस्ट पर कमेंट करके लिखा क्या उन्हें कोई राइड चाहिए. RuPay ने लिखा क्या उन्हें उनके हैप्पी मील के लिए कोई ऑन-दी-गो पेमेंट ऑप्शन चाहिए क्या.





SodexoIndiaClub ने ट्विटर पर वीरेंद्र के पोस्ट पर कमेंट करते हुए पूछा क्या ये किसी न्यू-एज एंप्लॉयीज बेनेफिट के लिए एन्क्वायरी है?





हेडफोन कंपनी बोट ने लिखा, डोन्ट थिंक वी आर इन दी सेम बोट ( Don’t think we are in the same boat #Whatshappening)





इस गुत्थम गुत्थी में आखिरकार मिंत्रा ने सीधे सीधे वीरेंद्र सहवाग से ही पूछ लिया क्या ये कोई नया ट्रेंड है? इसी तरह स्विगी ने लिखा MY NAME IS SWIGGY….…are we just saying our names out loud. #Whatshappening.





इन ट्रेंड के बीच में ट्रूकॉलर ने भी पोस्ट किया. उसने लिखा पोस्ट में लिखा, ‘Spot the True Viru with Truecaller!’ ब्रैंड्स के कमेंट तो अपनी जगह हैं लेकिन असल में वीरेंद्र के इस पोस्ट के पीछे माजरा क्या है ये खुद वीरू ही बताएंगे. तब तक हम कमेंट्स की बारिश का मजा ले सकते हैं.