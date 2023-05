Go First ने स्वैच्छिक दिवाला समाधान कार्यवाही के लिए दायर किए पेपर

वाडिया समूह (Wadia Group) के स्वामित्व वाली एयरलाइन कंपनी गो फर्स्ट (Go First) ने मंगलवार को राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (NCLT) के समक्ष स्वैच्छिक दिवाला समाधान कार्यवाही के लिए आवेदन दायर किया है. सीईओ कौशिक खोना ने इसकी जानकारी दी. (Go First airline files for insolvency proceedings)

उन्होंने कहा कि Pratt & Whitney (P&W) द्वारा इंजनों की सप्लाई नहीं करने के कारण एयरलाइन ने 28 विमानों को खड़ा कर दिया है, जो उसके बेड़े के आधे से अधिक है. इसके परिणामस्वरूप फंड की कमी हो गई है. पीटीआई ने खोना का हवाला देते हुए बताया.

पीटीआई ने खोना के हवाले से बताया, "यह एक दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय है (स्वैच्छिक दिवाला समाधान कार्यवाही के लिए दाखिल करना) लेकिन यह कंपनी के हितों की रक्षा के लिए किया जाना था."

एयरलाइन ने सरकार को घटनाक्रम के बारे में सूचित किया है और विमानन नियामक महानिदेशालय नागरिक उड्डयन (DGCA) को एक विस्तृत रिपोर्ट भी सौंपेगी.

इससे पहले आज, एयरलाइन ने ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के बकाया के कारण 3 और 4 मई के लिए उड़ानें निलंबित कर दी थीं.

एयरलाइन का नकदी प्रवाह गंभीर रूप से प्रभावित हुआ है क्योंकि बार-बार होने वाले मुद्दों और Pratt & Whitney से इंजनों की सप्लाई न होने के कारण इसने अपने आधे से अधिक बेड़े को जमींदोज कर दिया है जो इसके Airbus A320 नियो विमानों को शक्ति प्रदान करता है.

वाडिया समूह के स्वामित्व वाली एयरलाइन कंपनी में एक रणनीतिक निवेशक की तलाश कर रही है और संभावित निवेशकों से बात कर रही है.

ईटी की एक रिपोर्ट के मुताबिक, एक ऑयल मार्केटिंग कंपनी के अधिकारी ने कहा, “एयरलाइन कैश एंड कैरी मोड पर है, जिसका अर्थ है कि इसे संचालित करने वाली उड़ानों की संख्या के लिए दैनिक भुगतान करना होगा. इस बात पर सहमति बनी है कि अगर भुगतान नहीं होता है तो वेंडर कारोबार बंद कर सकता है."

हालांकि, एयरलाइन के प्रवक्ता ने इस विषय पर पूछे गए ईटी के सवालों का जवाब नहीं दिया.

इसके साथ ही, एयरलाइन ने डेलावेयर संघीय अदालत में अमेरिका-स्थित इंजन निर्माता के खिलाफ एक मुकदमा दायर किया है, जिसमें एक मध्यस्थ निर्णय लागू करने की मांग की गई है, जो Pratt & Whitney को इंजन के साथ एयरलाइन मुहैया करने के लिए कहता है, जिसमें विफल होने पर एयरलाइन के बंद होने का खतरा है. 30 मार्च को दिए गए गो फर्स्ट के पक्ष में मध्यस्थता के फैसले में कहा गया था कि अगर आपातकालीन इंजन उपलब्ध नहीं कराए गए तो अपूरणीय क्षति का खतरा था.

उद्योग के अधिकारियों ने कहा कि गो फर्स्ट के पास 31 मार्च तक 30 विमान थे, जिनमें नौ शामिल हैं, जिन पर लीज भुगतान बकाया है. एयरलाइन की वेबसाइट के अनुसार, गो फर्स्ट के बेड़े में कुल 61 विमान हैं - 56 A320neos और पांच A320ceos.

यात्री राजस्व का नुकसान तब होता है जब हवाई किराए अधिक होते हैं और महामारी के बाद यातायात बढ़ रहा होता है. एयरलाइन की मौजूदा समर शेड्यूल में एक सप्ताह में 1,538 उड़ानें संचालित करने की योजना है, जो पिछले साल की तुलना में 40 कम है. सीजन 26 मार्च से शुरू हुआ और 28 अक्टूबर तक चला.