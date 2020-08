24 अगस्त 2020 से 30 अगस्त 2020: जानें क्या कहते हैं आपके ग्रह-नक्षत्र, व्यापार और स्वास्थ्य पर कैसा रहेगा असर

साप्ताहिक राशिफल: 24 अगस्त 2020 से 30 अगस्त 2020 ज्योतिषाचार्य आशुतोष वार्ष्णेय, प्रयागराज मेष राशि मेष राशि शुभ रंग - लाल, शुभ अंक - 9, 18, 27 इस सप्ताह जीवनसाथी की तरफ से भरपूर सहयोग एवं सम्मान मिलेगा। सप्ताह मध्य में शत्रु आपके साथ होकर आपके साथ विश्वासघात कर सकते हैं, अतः सावधान रहें। भाग्य का साथ तो रहेगा ही साथ ही धार्मिक प्रवृत्ति बनी रहेगी। स्वास्थ्य - स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, फिर भी लापारवाही न बरतें। व्यवसाय - सप्ताह अन्त में व्यवसायिक गतिविधियों में तेजी बनी रहेगी। रुपए-पैसों के आवक में इजाफा रहेगा। यात्रा - सप्ताह मध्य में घर से बाहर न निकलें तो अच्छा रहेगा। शिक्षा - यह सप्ताह विद्यार्थियों को एक सबक देके जाएगा, जिसे वे आगामी दिनों में आजमा कर देख सकते हैं। उपाय - दिन ढलने के बाद गरीब और जरूरतमंद बच्चों को गुड़ का दान करें।

वृष राशि वृष राशि शुभ रंग - सफेद, शुभ अंक - 6, 15, 24 सप्ताह प्रारम्भ व मध्य में ग्रह स्थिति अनुकूल रहने से धन की व्यवस्था आसानी से हो जाएगी। सप्ताह अन्त में सावधानी बरतनी होगी, स्वास्थ्य को लेकर भी और धन को लेकर भी। इस समय अवधि में किसी और की समस्याओं को सुलझाने निकलेंगे तो आप खुद समस्या में उलझ जाऐंगे। स्वास्थ्य - स्वास्थ्य को लेकर सप्ताह अन्त में सावधानी बरतनी होगी। व्यवसाय - व्यापार-व्यवसाय गति पकड़ेगा, बैंक अथवा किसी वित्तीय संस्थान से लोन लेना चाहते हैं, तो वह भी आसानी से मिल जाएगा। यात्रा - लाभदायक यात्राओं का योग है। शिक्षा - इस सप्ताह शिक्षा को लेकर संघर्ष अधिक करना पड़ेगा। उपाय - इस सप्ताह चावल का दान करें।

मिथुन राशि मिथुन राशि शुभ रंग - हरा, शुभ अंक - 5, 14, 23 इस सप्ताह कुछ विशेष उपलब्धियां मिल सकती हैं। पारिवारिक दृष्टिकोण से भी यह सप्ताह अति उत्तम रहेगा। मित्रों का सहयोग प्राप्त होगा, बिगड़े कार्य बनेंगे। सप्ताह प्रारम्भ एवं मध्य में सोचे हुए कार्य सम्पन्न होंगे, शत्रु निर्बल रहेंगे। स्वास्थ्य - स्वास्थ्य के प्रति ध्यान देने की आवश्यकता है। व्यवसाय - सप्ताह अन्त में सुख-समृद्धि के साधन बढेंगे, मान-प्रतिष्ठा एवं कार्य कुशलता से संतोष प्राप्त होगा।

यात्रा - इस सप्ताह यात्रा करने जा सकते हैं। शिक्षा - विद्यार्थियों को इस सप्ताह पढ़ाई हेतु मनचाहा माहौल मिलेगा। उपाय - इस सप्ताह किसी जरूरतमंद को हरी मूंग की दाल का दान करें।

कर्क राशि कर्क राशि शुभ रंग - सफेद, शुभ अंक - 2, 11, 20, 29 सप्ताह का प्रारम्भ कलह, वाद-विवाद, मित्रों से मनमुटाव लेकर आ रहा है जिससे मन अशांत रहेगा, कार्य में विलम्ब हो सकता है, मन में संयम बनाकर चलना ही श्रेयस्कर होगा। स्वास्थ्य - सप्ताह प्रारम्भ में मन विचलित होगा जो स्वास्थ्य पर विपरीत असर डालेगा। व्यवसाय - इस सप्ताह परिश्रम के अनुपात में सफलता प्राप्त होगी। जो कार्य रूके हुए थे, वे पूरे होने लगेंगे, व्यापार, नौकरी में लाभ प्राप्त होगा। यात्रा - वाद-विवाद से बचना हो तो यात्रा पर न निकलें। शिक्षा - इष्ट मित्रों के सहयोग से मन प्रसन्न होगा, समय की अनुकूलता का लाभ उठाने से न चूकें। उपाय - इस सप्ताह छोटे बच्चों को दही-चीनी खिलाऐं।

सिंह राशि सिंह राशि शुभ रंग - गहरा लाल, गुलाबी, शुभ अंक - 1, 10, 28 सप्ताह मध्य को छोड़कर पूरा सप्ताह हर दृष्टिकोण से अनुकूल बना रहेगा। ग्रहों की अनुकूलता बने रहने से मन शांत एवं प्रफुल्लित रहेगा। सप्ताह मध्य में विशेष सावधानी बरतनी होगी, किसी के साथ भी वाद-विवाद से बचें। स्वास्थ्य - स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, परन्तु परेशानी हो तो अनदेखा न करें। व्यवसाय - व्यवसायिक गतिविधियां भी सामान्य रहेंगी, परन्तु इस सप्ताह लिया गया कर्ज आप समय पर चुकता नहीं कर पाऐंगे, अतः इस सप्ताह किसी भी प्रकार का कर्ज लेने से बचें। यात्रा - छोटी यात्राओं का योग है। शिक्षा - शिक्षा हेतु विद्यार्थियों के लिए सप्ताह अनुकूल है। उपाय - इस सप्ताह सामथ्र्य अनुसार गेहूं का दान करें।

कन्या राशि कन्या राशि शुभ रंग - हरा, शुभ अंक - 5, 14, 23 सप्ताह प्रारम्भ मे आकस्मिक धन की प्राप्ति भी हो सकती है। कुछ अवसर भी मिलेंगें, परन्तु सही समय पर निर्णय न ले पाने के कारण मौका हाथ से जा भी सकता हे, अतः जो भी निर्णय लेना है, सप्ताह मध्य तक ले लें। स्वास्थ्य - सप्ताह मध्य तक स्वास्थ्य अनुकूल रहेगा, सप्ताह अन्त में सावधानी अपेक्षित है। व्यवसाय - व्यापार से जुड़े जातकों के लिए यह सप्ताह कुछ अच्छे प्रस्ताव लाएगा। यात्रा - यात्राओं से परहेज करें। शिक्षा - शिक्षा क्षेत्र में अनेक उपलब्धियां लिखी हैं। उपाय - इस सप्ताह हरी इलायची अपने पास रखें।

तुला राशि तुला राशि शुभ रंग - सफेद, शुभ अंक - 6, 15, 24 इस सप्ताह आप कुछ बड़े काम करने की योजनाऐं भी बनाऐंगे, जो कि आगे चलकर आपकी उन्नति में आपके लिए मील के पत्थर साबित होंगे। सप्ताह मध्य धन निवेश के लिए अच्छा है, परन्तु इस समय अवधि में बहुत सोच-विचार कर किसी से सलाह लेकर ही धन का निवेश करें। स्वास्थ्य - स्वास्थ्य के प्रति विशेष सावधानी बरतें। व्यवसाय - व्यवसायिक दृष्टि से सफल रहने पर लोक व्यवहार भी आपका तेजी से बढ़ेगा।

यात्रा - इस सप्ताह की गई यात्राओं से लाभ अवश्य मिलेगा। शिक्षा - इस सप्ताह विद्यार्थियों का आत्मविश्वास बढ़ेगा जिससे कार्य बनते नजर आऐंगे। उपाय - इस सप्ताह चीनी का दान करें।

वृश्चिक राशि वृश्चिक राशि शुभ रंग - लाल, शुभ अंक - 9, 18, 27 सप्ताह प्रारम्भ में घर का माहौल कुछ बदला-बदला नजर आएगा, अतः संयम एवं सावधानी से इस समय को व्यतीत करना है। सप्ताह मध्य एवं अन्त अनुकूल बीतेगा, आत्मविश्वास में वृद्धि के साथ धन का आगमन भी होगा। स्वास्थ्य - सप्ताह के पहले दिन को छोड़कर स्वास्थ्य अनुकूल रहेगा। व्यवसाय - सप्ताह प्रारम्भ में लेन-देन के मामलों में असमंजस की स्थिति रहेगी, क्योंकि अचानक कोई भुगतान आपको करना पड़ सकता है, अतः खर्च अधिक न होनें दें।यात्रा - जरूरी न हो तो यात्राएं को इस सप्ताह स्थगित करें। शिक्षा - कई अवसर इस सप्ताह विद्यार्थियों को मिलेंगे। उपाय - इस सप्ताह सोने की अंगूठी या कोई टुकड़ा अपने पास रखें।

धनु राशि धनु राशि शुभ रंग - पीला, शुभ अंक - 3, 12, 21, 30 सप्ताह प्रारम्भ से ही आपकी परिस्थिति आपके मन के अनुसार दिखने लगेगी, इस संयोग का लाभ आपको लेना चाहिए। इस सप्ताह मानसिक तौर पर शांत होकर ही कार्य करना है, अन्यथा व्यर्थ का विवाद भी सप्ताह का मध्य आपका इंतजार कर रहा है। स्वास्थ्य - मानसिक उलझनें स्वास्थ्य पर हावी हो सकती हैं। व्यवसाय - अगर आप व्यवसाय में धन लगाने के मंसूबे पाल रह हैं, तो धन की व्यवस्था सहज ही हो जाएगी।

यात्रा - घर में ही रहें, यात्राओं पर न जाऐं तो लाभदायक रहेगा। शिक्षा - इस सप्ताह विद्यार्थी अधिक उर्जावान रहेंगे, जिससे शिक्षा प्राप्ति में कोइ अवरोध नहीं होगा। उपाय - इस सप्ताह धार्मिक पुस्तक का मंदिर में दान करें।

मकर राशि मकर राशि शुभ रंग - नीला, शुभ अंक - 8, 17, 26 सप्ताह अन्त में सभी को अत्यधिक खर्च से बचना होगा, कार्यरत पुरूष-महिलाओं को इन दिनों संयम बरतना चाहिए, कार्य के प्रति जरा-सी लापरवाही आगे जाकर भारी पड़ सकती है। ऑनलाइन ही सही, सभी कार्यों को पूर्ण करते चलें। स्वास्थ्य - इस सप्ताह स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही नहीं बरतनी है। व्यवसाय - व्यापार, नौकरी में इस सप्ताह जहां लाभ है, वहां हानि भी है, अतः सावधानीपूर्वक कार्यों को क्रियान्वित करें। यात्रा - यात्रा से हानि के योग बन रहे हैं। शिक्षा - विद्यार्थियों के लिए यह सप्ताह हर दृष्टिकोण से अनुकूल है। उपाय - इस सप्ताह किसी भूखे को भरपेट भोजन कराऐं और पानी पिलाऐं।

कुम्भ राशि कुम्भ राशि शुभ रंग - नीला, शुभ अंक - 8, 17, 26 इस सप्ताह सन्तान पक्ष की ओर से पूरा समर्थन रहेगा तो दूसरी ओर माता-पिता से भी अच्छे सम्बन्ध बने रहेंगे। नौकरी के लिए प्रयासरत व्यक्तियों के सप्ताह का अन्त कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धि लेकर आ रहा है। स्वास्थ्य - स्वास्थ्य अनुकूल रहेगा। व्यवसाय - व्यवसायी, सरकारी तथा निजी क्षेत्र में कार्यरत कर्मचारियों, अधिकारियों का कामकाज इस सप्ताह सहजता से चलेगा।

यात्रा - लाभ ही लाभ लिखा है इस सप्ताह की यात्रा पर, परन्तु सावधानी के साथ। शिक्षा - भाग्य का साथ पाकर विद्यार्थी इस सप्ताह कोई भी कार्य करने में सफल रहेंगे। उपाय - इस सप्ताह तिल का दान करें।

मीन राशि मीन राशि शुभ रंग - पीला, शुभ अंक - 3, 12, 21, 30 सप्ताह का प्रारम्भ किसी भी प्रपंच में पड़ने का नहीं है, अतः सप्ताह की शुरूआत में घर पर ही रहें, कोई भी कार्य न करें, महत्वपूर्ण निर्णय लेने से भी बचें। किसी कारणवश अगर घर से बाहर निकलना पड़े तो पूरी सावधानी के साथ निकलें।स्वास्थ्य - यह सप्ताह मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा नहीं है, आकरण तनाव से स्वास्थ्य सम्बन्धी परेशानियां आ सकती हैं। व्यवसाय - इस सप्ताह घर पर ही रहकर कार्यों को क्रियान्वित करें। यात्रा - यात्रा करने जा सकते हैं, परन्तु किसी को साथ लेकर ही जाऐं। शिक्षा - यह सप्ताह विद्यार्थियों के लिए भी अनुकूल नहीं है, अतः संयम से काम लें। उपाय - इस सप्ताह पीले लड्डुओं का दान करें।



