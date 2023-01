सेबी ने RFQ सेटलमेंट के लिए सभी RBI-अधिकृत पेमेंट सिस्टम्स को दी मंजूरी, क्या है इसके मायने?

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने सोमवार को जारी एक सर्कुलर में स्पष्ट किया कि बैंकों द्वारा मुहैया किए गए सभी पेमेंट सिस्टम्स और भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा अधिकृत पेमेंट एग्रीगेटर्स का उपयोग Request for Quote (RFQ) प्लेटफॉर्म पर अनुरोध पर निष्पादित ट्रेडों के निपटान के लिए किया जाएगा.





यह स्टॉक एक्सचेंजों और बाजार सहभागियों द्वारा मांगे गए स्पष्टीकरण के जवाब में था कि क्या निपटान के लिए 'रीयल-टाइम ग्रॉस सेटलमेंट' या RTGS के अलावा दूसरे पेमेंट सिस्टम्स का उपयोग किया जा सकता है.





सर्कुलर में कहा गया है कि वर्तमान में एक्सचेंज RTGS चैनल का उपयोग RFQ प्लेटफॉर्म पर निष्पादित ट्रेडों के निपटान के तरीके के रूप में करते हैं, जहां सूचीबद्ध कॉरपोरेट बॉन्ड, वाणिज्यिक पत्र और प्रतिभूतिकृत ऋण उपकरण शामिल हैं.





नियामक ने नवंबर 2022 के सर्कुलर में निर्धारित किया था कि ऑनलाइन बॉन्ड प्लेटफॉर्म पर सूचीबद्ध ऋण प्रतिभूतियों से संबंधित सभी ऑर्डर मान्यता प्राप्त एक्सचेंज के RFQ प्लेटफॉर्म के माध्यम से रूट किए जाएंगे और संबंधित क्लियरिंग कॉर्पोरेशन के माध्यम से निपटाए जाएंगे.

क्या है RFQ?

Request for Quote (RFQ) एक ट्रेड एग्जीक्यूशन प्लेटफॉर्म है, जिसे 2020 में नियामक के मार्गदर्शन के अनुसार लॉन्च किया गया था. यह प्लेटफॉर्म प्रत्यक्ष भागीदारी मॉडल है जहां सभी प्रतिभागी अपने अकाउंट में ट्रेडिंग करते हैं. 01 जनवरी 2023 से दलालों के माध्यम से भागीदारी की अनुमति देने के लिए सेबी के हालिया सर्कूलर के साथ, प्रतिभागियों को अब RFQ प्लेटफॉर्म पर उनकी ओर से सौदों को निष्पादित करने के लिए एनएसई के लोन सेगमेंट के सेबी पंजीकृत दलालों की सेवाओं का उपयोग करने की अनुमति है. प्लेटफ़ॉर्म RFQ प्रोटोकॉल का उपयोग करता है जहां एक आरंभकर्ता कॉर्पोरेट बॉन्ड, प्रतिभूतिकृत ऋण उपकरणों, नगरपालिका ऋण प्रतिभूतियों, सरकारी प्रतिभूतियों, राज्य विकास ऋणों, ट्रेजरी बिलों, वाणिज्यिक पत्रों और जमा प्रमाणपत्रों या किसी अन्य सुरक्षा में quote के लिए अन्य प्रतिभागियों से अनुरोध कर सकता है. समय-समय पर अदला-बदली कर सकता है. RFQ प्लेटफ़ॉर्म उपयोगकर्ताओं को सभी इंटरैक्शन यानी quote, पारस्परिक रूप से सहमत मूल्य, सौदे की शर्तों आदि का ऑडिट ट्रेल रखते हुए एक quote प्राप्त करने और किसी quote का जवाब देने के लिए विकल्प प्रदान करेगा.





NSE (National Stock Exchange of India) RFQ प्लेटफॉर्म को मैनेज करेगा. यह RFQ प्लेटफॉर्म पर काम करने के लिए नियम और शर्तें निर्धारित करेगा और प्रतिभागियों के बीच संबंधित बातचीत से निपटने के लिए विभिन्न मापदंडों को निर्दिष्ट करेगा. RFQ प्लेटफॉर्म को मौजूदा NSE कॉर्पोरेट बॉन्ड रिपोर्टिंग और इंटीग्रेटेड क्लियरिंग एंड सेटलमेंट (CBRICS) वातावरण में होस्ट किया जाएगा.

कैसे काम करता है RFQ?

एक RFQ आमतौर पर request for proposal (RFP) सबमिट करने का पहला चरण होता है. ये दो दस्तावेज़ समान हैं क्योंकि वे आवश्यक परियोजना या सेवाओं का विवरण प्रदान करते हैं, लेकिन RFQ आम तौर पर अधिक व्यापक मूल्य उद्धरण के लिए पूछते हैं. इसके अलावा, व्यवसाय आमतौर पर जेनेरिक उत्पादों के लिए RFQ डिजाइन करते हैं जिसमें आवश्यक मात्रा ज्ञात होती है, और RFP अद्वितीय, आला परियोजनाओं के लिए होते हैं जहां मात्रा और विनिर्देश अज्ञात होते हैं.