आ गया WhatsApp एनिमेटेड स्टिकर फीचर, जानें कैसे काम करता है ये नया फीचर

मैसेजिंग एप्लिकेशन व्हाट्सएप ने अपने आईओएस और एंड्रॉइड यूजर्स के लिए एनिमेटेड स्टिकर लॉन्च कर दिए हैं। इन्हें एक पैकेट के भीतर पेश किया जाता है जो स्टिकर स्टोर के भीतर नियमित स्टिकर पैक के बगल में उपलब्ध है। फोटो साभार: whatsapp सभी वर्जन्स में स्टिकर पैक में Playful Piyomaru, Chummy Chum Chums, Rico's Sweet Life, Moody Foodies और Bright Days हैं। कंपनी जल्द ही व्हाट्सएप वेब में भी इन स्टिकर के लिए सपोर्ट लाएगी।

कंपनी ने हाल ही में घोषणा की कि वह अपने ऐप्लीकेशन के लिए स्टिकर का एक नया पैक लेकर आई है। वे सभी जो नई सुविधा का उपयोग करना चाहते हैं, उन्हें अपने व्हाट्सएप को लेटेस्ट वर्जन में अपडेट करना चाहिए। Android के लिए लेटेस्ट वर्जन v2.20194.16 और iOS यूजर्स के लिए v2.20.70 है।

यूजर्स द्वारा अपने एप्लिकेशन को अपडेट करने के बाद, वे एनिमेटेड स्टिकर की तलाश कर सकते हैं। नीचे बताया गया है कि कैसे यूजर अपने चैट के भीतर एनिमेटेड स्टिकर जोड़ सकते हैं। व्हाट्सएप चैट में ऐसे एड करें एनिमेटेड स्टिकर यूजर्स को एक चैट का चयन करना होगा जहां उन्हें एनिमेटेड स्टिकर अटैच करना होगा और नीचे पट्टी में मौजूद इमोजी आइकन पर क्लिक करना होगा।

स्क्रीन के अंत में, एक स्टिकर विकल्प उपलब्ध होगा और यूजर्स को स्टिकर के दाईं ओर उपलब्ध '+' आइकन का चयन करना होगा।

फिर एक इनबिल्ट स्टिकर स्टोर व्हाट्सएप के अंदर खुलेगा जिसमें कई स्टिकर पैक होंगे जहां से यूजर चुन सकता है।

नए स्टिकर पैक में उनके बगल में एक प्ले बटन है जो उन्हें नियमित स्टीकर से अलग करने में मदद करता है।

इसके बाद, यूजर्स उस स्टिकर पैक का चयन कर सकते हैं, जिसे वे डाउनलोड करना चाहते हैं और वे स्टिकर का सिर्फ एक टैप से प्रिव्यू भी देख सकते हैं।

डाउनलोड करने के बाद, चयनित स्टिकर पैक को स्टिकर पार्ट में जोड़ा जाएगा जहां से चैट में उपयोग कर सकते हैं।

इस बीच, व्हाट्सएप थर्ड-पार्टी स्टिकर का समर्थन नहीं करता है।

(Edited by रविकांत पारीक)

