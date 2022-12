RBI का फिनटेक एजेंडा: 2022 में फिनटेक सेक्टर में क्या-क्या हुआ

फिनटेक स्टार्टअप्स के लिए यह साल चुनौतियों भरा रहा. उन्हें इस साल कई नियम-कानूनों के बदलावों से गुजरना पड़ा.





भारतीय रिज़र्व बैंक ने इस वर्ष इस सेक्टर पर बारीकी से नज़र रखी और ऐसे दिशानिर्देश जारी किए जिन्होंने कई स्टार्टअप्स के काम करने का तरीका बदल दिया, विशेष रूप से डिजिटल लेंडर्स (उधारदाताओं) के लिए, अभी तक तैयार की जाने वाली सीमाओं के भीतर रहना अनिवार्य हो गया है.





केंद्रीय बैंक ग्राहक और डेटा सुरक्षा सुनिश्चित करने, गलत बिक्री और अनैतिक वसूली प्रथाओं को कम करने और अधिक सुरक्षित पेशकशों का निर्माण करने के लिए डिजिटल लेंडर्स पर लगाम लगाने की कोशिश में व्यस्त है.





इसके लिए, इसने कई दिशा-निर्देश पेश किए, जिनमें प्रीपेड कार्ड और वॉलेट जैसे प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स (PPI) के माध्यम से उधार देने में कटौती, शॉर्ट-टर्म लोन सिक्योरिटािजेशन पर बैन और लाइसेंस जारी करने की जांच शामिल है.





जबकि 'बाई नाउ, पे लेटर' (BNPL) प्रोडक्ट्स की पेशकश करने वाले स्टार्टअप सबसे अधिक प्रभावित थे, आरबीआई के फिनटेक सेक्टर के बढ़ते निरीक्षण का व्यापक प्रभाव आने वाले वर्षों में देखने को मिल सकता है.





डिजिटल लोन देने पर ध्यान बना रहेगा, लेकिन इंडस्ट्री के स्टेकहोल्डर्स भी UPI के जरिए क्रेडिट के रोलआउट की उम्मीद कर रहे हैं और अधिक नॉन-बैंकों को क्रेडिट कार्ड जारी करने की अनुमति दी जाएगी.





ऑफ़लाइन पेमेंट एग्रीगेटर्स भी RBI के दायरे में आ सकते हैं, और उन्हें ऑनलाइन गेटवे की तरह ही कारोबार करने के लिए लाइसेंस के लिए आवेदन करना होगा.





इंडस्ट्री के स्टेकहोल्डर्स सुर्खियां बटोरने वाली 'new umbrella entities (NUE)' पर अधिक स्पष्टता का इंतजार कर रहे हैं, जिसमें Tata Group, Reliance का Jio Platforms, Facebook, Google, Flipkart, Amazon, प्रमुख बैंक और अन्य बड़ी कंपनियां हैं जो NUE लाइसेंस की मांग कर रही हैं.





YourStory ने सेक्टर के विशेषज्ञों से यह समझने के लिए बात की कि फिनटेक, विशेष रूप से लेंडिंग स्पेस में, नियामक दृष्टिकोण से 2023 में क्या उम्मीद कर सकते हैं. 2022 में फिनटेक सेक्टर में क्या-क्या हुआ, इस पर एक झलक:

नई गाइडलाइंस: FLDG, ट्रांजेक्शन डेटा

आरबीआई द्वारा सितंबर में जारी की गई डिजिटल लेंडिंग गाइडलाइंस के प्रमुख पहलुओं में से एक बैंकों और फिनटेक के बीच First Loan Default Guarantee (FLDG) व्यवस्था थी. यह सुनिश्चित करने के लिए है कि फिनटेक स्टार्टअप्स अपने सहयोगी बैंकों या नॉन-बैंकिंग फाइनेंस कंपनियों (NBFCs) को मुआवजा दें जो वास्तव में लोन डिफॉल्ट्स के मामले में अपने ग्राहकों को क्रेडिट मुहैया करते हैं.





फिनटेक एसोसिएशन फॉर कंज्यूमर एम्पावरमेंट के सीईओ सुगंध सक्सेना को उम्मीद है कि गारंटी प्रस्ताव 2023 की पहली छमाही के दौरान चर्चा के मुख्य विषयों में से एक होगा.





नियामक से आने वाले वर्ष में दिशानिर्देशों के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने और प्रीपेड कार्ड सहित इसके कई उप-वर्गों पर स्पष्टता मिलने की उम्मीद है.





IndiaLends के फाउंडर और डिजिटल लेंडिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया के फाउंडिंग मेंबर गौरव चोपड़ा कहते हैं, कुल मिलाकर, उद्योग प्रकटीकरण और संग्रह प्रथाओं के बारे में अधिक दिशानिर्देशों की अपेक्षा करता है.

लोन ऐप्स की व्हाइटलिस्ट

वित्त मंत्रालय ने इस साल अवैध डिजिटल लोन ऐप्स पर बड़ी कार्रवाई की, जिनमें से कई अज्ञात संस्थाओं द्वारा चीनी लिंक के साथ चलाई जा रही हैं.





मंत्रालय ने उनकी संपत्तियों को सील कर दिया और ऐसे ट्रांजेक्शन करने वाले ऑनलाइन पेमेंट गेटवे पर छानबीन शुरू कर दी. प्रवर्तन निदेशालय ने "लापरवाही परिश्रम" और "संदिग्ध लेनदेन की गैर-रिपोर्टिंग" के लिए गेटवे को दोषी ठहराया, ये कहते हुए कि इसने रैकेट को फलने-फूलने दिया.





एक पेमेंट्स फिनटेक स्टार्टअप के फाउंडर के मुताबिक, गेटवे पर अधिक आक्रामक ऑडिट के साथ 2023 में कार्रवाई जारी रहने की उम्मीद है.





इस बीच, आरबीआई लेंडिंग ऐप्स की एक "व्हाइटलिस्ट" तैयार कर रहा है जिसे ऐप स्टोर पर होस्ट किया जा सकता है.

NBFC क्रेडिट कार्ड

अब तक, आरबीआई गैर-बैंकिंग संस्थाओं द्वारा क्रेडिट कार्ड जारी करने पर सख्त रहा है. वर्तमान में, अधिकांश NBFCs केवल उन बैंकों के क्रेडिट कार्ड डिस्ट्रीब्यूट कर सकती हैं जिनके साथ उनका टाई-अप है. केवल दो NBFCs — SBI Cards and Payment Services and BOB Financial को अपने स्वयं के क्रेडिट कार्ड जारी करने की अनुमति है.





एक प्रमुख कंसल्टेंसी के फाइनेंशियल सर्विस हेड कहते हैं, "आरबीआई 2023 में कुछ क्रेडिट कार्ड लाइसेंस खोलने पर सक्रिय रूप से विचार कर रहा है और होना चाहिए. ये तीन से पांच हो सकते हैं."





छोटी क्रेडिट लाइनों की बढ़ती मांग को देखते हुए, यदि प्रस्ताव आगे बढ़ता है तो उपभोक्ता-केंद्रित NBFCs इन लाइसेंसों को प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति होंगे.





फ़िनटेक या नए युग के खिलाड़ियों के लिए, हालांकि, यह विचार अभी भी एक दूर का सपना है. वह कहते हैं, "नियामक इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए एक खिलाड़ी को लाइसेंस जारी करने पर विचार कर सकते हैं और बड़ी क्रेडिट गति का विस्तार करने में मदद करने के लिए NBFCs और फिनटेक दोनों के विचार को आगे बढ़ा सकते हैं."





NBFC लाइसेंस के साथ फिनटेक, जैसे LazyPay, Slice, और Uni पहले से ही बैंकों के साथ गठजोड़ के माध्यम से प्रीपेड कार्ड जारी करते हैं. ऐसे खिलाड़ियों के लिए, क्रेडिट कार्ड जारी करने के लिए आरबीआई की मंजूरी उनके प्रोडक्ट्स का विस्तार करने में मदद करेगी.

UPI पर क्रेडिट

सितंबर में, RBI के प्राधिकरण के बाद, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) ने UPI (यूनाइटेड पेमेंट्स गेटवे) पर RuPay क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया. अब, बैंक और फिनटेक कंपनियां उम्मीद कर रही हैं कि यूपीआई को दूसरे क्रेडिट प्रोडक्ट्स के लिए भी बढ़ाया जाएगा, खासकर 'BNPL'.





कंज्यूमर लेंडिंग फिनटेक Kissht के फाउंडर और सीईओ रणवीर सिंह कुछ महीनों में अनुकूल घोषणा और स्पष्टता की उम्मीद कर रहे हैं.





हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, टेक इंडस्ट्री के दिग्गज नंदन नीलेकणि ने भी ऐसी ही बात कही: "जैसा कि आरबीआई को इससे अधिक विश्वास मिलता है, वे यूपीआई कार्ड पर क्रेडिट के अधिक रूपों के लिए खुलेंगे और इसलिए, वहां यूपीआई पर BNPL जैसी नई नेटिव क्रेडिट क्षमताएं होंगी."





आरबीआई पीयर-टू-पीयर प्लेटफॉर्म को सुरक्षित लोन देने की अनुमति देने की संभावना पर भी विचार कर रहा है. इस पर इंडस्ट्री की चर्चा अगले साल शुरू होने की उम्मीद है.

New Umbrella Entity

रिटेल पेमेंट सिस्टम को बढ़ावा देने के लिए, आरबीआई ने भारत के फ्लैगशिप पेमेंट प्रोसेसर, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) के वैकल्पिक तंत्र के रूप में 'New Umbrella Entities (NUE)' के विचार को पेश किया था.





जबकि NUE के लाइसेंस और जिम्मेदारियों के लिए योग्यता निर्धारित की गई थी, इसके प्राधिकरण में देरी हुई है या डेटा स्टोरेज और लोकलाइजेशन के मुद्दों के कारण इसे अलग रखा गया है.





RBI के चीफ जनरल मैनेजर पी. वासुदेवन की अध्यक्षता में एक पांच सदस्यीय समिति को लाइसेंस आवेदनों की समीक्षा करने और प्रस्तावित फ्रेमवर्क में व्यापक आर्थिक प्रभाव और सुरक्षा जोखिमों का विश्लेषण करने का निर्देश दिया गया था.





Bain & Co. के पार्टनर राकेश पोझाथ को उम्मीद है कि 2023 में NUE फ्रेमवर्क को पुनर्जीवित किया जाएगा.

नियोबैंक के लिए बैंकिंग लाइसेंस

अब बारी आती है नियोबैंक या डिजिटल-ओनली बैंकों की.





इंडस्ट्री के विशेषज्ञों के अनुसार, फुल-स्टैक डिजिटल बैंकिंग लाइसेंस जारी करने के बारे में आरबीआई ने चुप्पी साध रखी है, और बैकएंड पर प्रस्ताव को जारी रखने की उम्मीद है.





यह, हालांकि सरकार के थिंक-टैंक NITI Aayog ने नियोबैंक को पूरी तरह से लाइसेंस प्राप्त डिजिटल बैंक बनने की अनुमति देने के लिए अधिकारियों के लिए एक चर्चा पत्र जारी किया था.





नियोबैंक Freo के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर अंकुर माहेश्वरी कहते हैं, 2023 में, नियोबैंक के लिए यह 'सामान्य रूप से व्यवसाय' होगा, पारंपरिक बैंकों के साथ आगे इंटीग्रेशन ग्रोथ और इनोवेशन के लिए एक प्रमुख फोकस क्षेत्र बना रहेगा.